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每周一書／鬆綁你的焦慮習慣 只要簡單3步驟

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《鬆綁你的焦慮習慣》。（紐約世界書局提供）
《鬆綁你的焦慮習慣》。（紐約世界書局提供）

焦慮是一頭奇怪的野獸。

《EQ》（Emotional Intelligence）一書的作者丹尼爾．高曼（Daniel Goleman）提起「鬆綁你的焦慮習慣：善用好奇心打破擔憂與恐懼的迴圈，有效戒除壞習慣的實證法則」一書（Unwinding Anxiety: New Science Shows How to Break the Cycles of Worry and Fear to Heal Your Mind）時表示，「在本書中，神經科學家賈德森．布魯爾提出一項很了不起的突破：根據大腦構造所設計的方法，用以減少我們因焦慮而驅動的習慣。畢竟，焦慮是我們情緒生活中的流行性感冒。」此書一出版即登上「紐約時報」暢銷書排行榜。

舉例來說，如果我們在一條車很多的馬路上踏出去，轉頭看看，發現有一輛車正朝這個方向開過來，我們會直覺地馬上跳回安全的人行道。恐懼反應讓我們很快地學習到馬路是危險的，必須小心前進。演化讓我們可以輕易做到這件事，簡單到在這樣的情境之中，我們只需要三個要素就可以學習了：環境信號、行為、結果。以這個情境來說，車很多的馬路（環境信號）告訴我們，在過馬路時必須轉頭看兩側（行為）；安全無虞地穿越馬路；（結果）告訴我們，未來也要記得重複這個舉動。

從根源消除焦慮的簡單三步驟：

1：察覺你的焦慮習慣迴圈：焦慮的習慣會潛藏於一個迴圈裡，包含觸發點、行為及結果，例如(1)觸發點：覺得焦慮；(2)行為：吃甜食；(3)結果：從焦慮的情緒中轉移注意力。

2：更新你的大腦獎勵系統：當你吃甜食後感到愉悅，這就是你大腦感受到的獎勵。唯一能夠永久改變習慣的方法，就是更新你的大腦獎勵系統──讓大腦徹底明白「不吃甜食」的價值高於「吃甜食」的價值，就能戒掉壞習慣。

3：建立良好的新習慣：要是舊習慣仍存在，大腦就沒有空間能建立新習慣。此書提供一系列練習，當你意識到觸發點時，便將這些練習置入你的習慣迴圈裡，將會大有幫助：(1)好奇心與察覺：不需執著於尋找焦慮從何而來，只要單純覺得好奇──焦慮是什麼感覺？ (2)呼吸：集中注意自己的呼吸過程，有助於你以具體的方式專注於當下。(3)RAIN的練習：辨識當下並試著放鬆，接受並允許焦慮的出現；確認你的身體感受、情緒與想法；注意現在發生的事。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263)

紐約時報

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