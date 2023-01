每周一書／鬆綁你的焦慮習慣 只要簡單3步驟

《鬆綁你的焦慮習慣》。(紐約世界書局提供)

焦慮是一頭奇怪的野獸。

《EQ》(Emotional Intelligence)一書的作者丹尼爾.高曼(Daniel Goleman)提起「鬆綁你的焦慮習慣:善用好奇心打破擔憂與恐懼的迴圈,有效戒除壞習慣的實證法則」一書(Unwinding Anxiety: New Science Shows How to Break the Cycles of Worry and Fear to Heal Your Mind)時表示,「在本書中,神經科學家賈德森.布魯爾提出一項很了不起的突破:根據大腦構造所設計的方法,用以減少我們因焦慮而驅動的習慣。畢竟,焦慮是我們情緒生活中的流行性感冒。」此書一出版即登上「紐約時報 」暢銷書排行榜。

舉例來說,如果我們在一條車很多的馬路上踏出去,轉頭看看,發現有一輛車正朝這個方向開過來,我們會直覺地馬上跳回安全的人行道。恐懼反應讓我們很快地學習到馬路是危險的,必須小心前進。演化讓我們可以輕易做到這件事,簡單到在這樣的情境之中,我們只需要三個要素就可以學習了:環境信號、行為、結果。以這個情境來說,車很多的馬路(環境信號)告訴我們,在過馬路時必須轉頭看兩側(行為);安全無虞地穿越馬路;(結果)告訴我們,未來也要記得重複這個舉動。

從根源消除焦慮的簡單三步驟:

1:察覺你的焦慮習慣迴圈:焦慮的習慣會潛藏於一個迴圈裡,包含觸發點、行為及結果,例如(1)觸發點:覺得焦慮;(2)行為:吃甜食;(3)結果:從焦慮的情緒中轉移注意力。

2:更新你的大腦獎勵系統:當你吃甜食後感到愉悅,這就是你大腦感受到的獎勵。唯一能夠永久改變習慣的方法,就是更新你的大腦獎勵系統──讓大腦徹底明白「不吃甜食」的價值高於「吃甜食」的價值,就能戒掉壞習慣。

3:建立良好的新習慣:要是舊習慣仍存在,大腦就沒有空間能建立新習慣。此書提供一系列練習,當你意識到觸發點時,便將這些練習置入你的習慣迴圈裡,將會大有幫助:(1)好奇心與察覺:不需執著於尋找焦慮從何而來,只要單純覺得好奇──焦慮是什麼感覺? (2)呼吸:集中注意自己的呼吸過程,有助於你以具體的方式專注於當下。(3)RAIN的練習:辨識當下並試著放鬆,接受並允許焦慮的出現;確認你的身體感受、情緒與想法;注意現在發生的事。

