醫師的話／12個QA 看懂癌症的生死門

根據WTO的癌症研究，被認為屬於高齡者的癌症，50歲以下的人病發的比率正在增加，包括乳癌、肝癌、胰臟癌和攝護腺癌等。（Getty Images）

癌症 目前仍是美國僅次於心臟病 的第二大死因。去年估計已經有190萬新病例以及60萬人死亡。仔細算起來，每天約有1670人死亡。

Q：哪些癌症生存率最高？

A：根據美國癌症協會（American Cancer Society, ACS）的統計報告，一旦確診癌症之後，一般五年生存率最低的癌症是間皮瘤 (7.2%)、胰腺癌 (7.3%) 和腦癌 (12.8%)。得了癌症之後，五年生存率最高的是睾丸癌 (97%)、皮膚黑色素瘤 (92.3%) 和前列腺癌(88%)。不論哪一種癌症，愈早期發現、愈早治療，生存率就愈高。

Q：到底癌症是怎麼分早期和晚期的？

A：癌症確診之後會按照腫瘤 的大小以及發生處擴散的程度和距離來定。一般分為四個階段，第一期指的是能分離出癌細胞，第四期代表癌細胞已經擴散到到鄰近區域的淋巴結或者遠處的器官。第一期是最早的階段，是在原地還沒有擴散到身體的其他任何地方。如果癌症是在晚期才被診斷出來的，表示已經擴散，那麼治療的有效性降低，治癒的機會更加困難，存活的機率也會降低。

Q：在疫情期間對癌症的診斷有影響嗎？

A：根據美國疾病控制中心（CDC）的調查，最常見的八種癌症中包括前列腺癌、乳腺癌、肺癌、結腸直腸癌、泌尿科癌症、婦科癌病、黑色素瘤和食道胃癌等。在2018年和2019年之間，診斷出的每一期的癌症患者數量保持不變，平均有42%是在第一期或第二期。隨著疫情爆發，在2020年3月到5月間，診斷出癌症的人數，總計從1萬8000人下降到1萬1500人，降低了36%。診斷出第一期到第二期的病例從44%下降到36%，可是第四期患者發現的比率從15%上升到21%。

Q：早期發現和治療真的有不同嗎？

A：以全球女性最普遍罹患的乳腺癌來說，英國號稱乳腺癌患者的五年存活率一直在增高，2010年到2014年間，達到85.6%。但是與其他國家相比仍然落後。因為美國在同樣時間達到90.2%，其次是澳大利亞89.5%，日本89.4%。總而言之，定時的篩檢，早期的診斷與治療技術，都和存活率有密切的關係。

再說與男性息息相關的前列腺癌，從1990年到2010年的20年間，前列腺癌的死亡風險降低了50%。這歸功於不斷改進的治療方法，還有早期通過前列腺特異性抗原P S A的檢測和篩查。

Q：癌症對青少年的影響如何？

A：根據美國癌症協會報告，癌症是15到19歲青少年的最常見的第四大致死疾病。在2022年，至少有5480名青少年被診斷出罹患癌症，其中550患者難躲病亡的命運。其中腦和其他神經系統腫瘤是最常見的類型，約占青少年癌症的21%，其次是淋巴瘤佔19%。

Q：兒童得癌症的機率高嗎？

A：說來也許難以置信，在美國，癌症是1到14歲兒童的第二大常見死亡原因。2022年估計有1萬4700名兒童被診斷出患有癌症，其中死亡人數約1500名。儘管1970年以來，兒童的癌症發病率一直緩慢上升，但是兒童的癌症死亡率是1970年以來下降了71%。主要是因為治療方法先進以及許多的兒童病患參與新藥的臨床試驗的結果。腦瘤和神經系統腫瘤是第二常見的類型，佔所有兒童癌症中的26%。

Q：目前死亡率最高的是什麼癌症？

A：無論科技如何發達，目前每天約有350名肺癌患者死亡，這是所有癌症患者中死亡人數最高的，人數超過乳腺癌、前列腺癌和胰腺癌的總和。事實上，肺癌是除了心臟病之外第二大致死因子，死亡人數是常見的結腸直腸癌患者的2.5倍。

Q：肺癌引發的原因是什麼呢？

A：今年，所有肺癌患者死亡的人中幾乎80%都是與抽菸有關，而且吸菸量和菸齡均會增加肺癌死亡的風險。吸菸引發肺癌的風險是不吸菸者的25倍。二手菸也引起將近3%的新病例，同時將導致3%的肺癌患者死亡。另外一個引起肺癌的原因是接觸氡氣radon，氡氣從土壤中釋放出來，會在室內積累。所以對這種家庭內隱藏的殺手，氡氣的檢測也非常重要。

Q：是否年紀愈大，對癌症的抵抗力就愈低？

A：根據癌症網的報導， 67%的癌症患者在診斷之後都能存活五年或更長的時間。大約有18%的患者在診斷後活了20年以上。65歲以上的患者倖存率是64%。

Q：在對抗癌症方面，男女有別嗎？

A：目前癌症患者中，女性的存活率比男性患者高出許多。主要是因為女性患者中最常見的癌症類型，比男性患者最常見的類型存活率較高。目前五年的男性倖存率最高的是睾丸癌97%、皮膚黑色素92.3%、和前列腺癌88%。

Q：為什麼女性患者比男性倖存率高？

A：按照美國國家癌症研究中心的報導，女性在遺傳的分子基因水平上，荷爾蒙激素以及藥物代謝的轉換酶影響下，增加抗癌身體免疫系統的功能。另外男性吸菸、酗酒、從事危險職業和愛冒險這些都是增加癌症死亡率的因子。

Q：90後相比70後的展望？

A：根據自然評估臨床腫瘤學的報導，最重要的一個發現是1990年以後出生的人比1970年出生的人在50歲之前得癌症機率增加。根據世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究機構的研究，以往不少被認為屬於高齡者的重病如癌症，發生在50歲以下的人的比率正在增加。包括乳癌、肝癌、胰臟癌和攝護腺癌等。

(作者為大華府地區執業醫師)