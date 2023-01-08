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旅遊篇／暢玩9路線 我從紐約搭火車出發

編譯周芳苑
想遠離塵囂到郊區透透氣，但又不想大費周章開車、搭機，可以搭火車到處玩。（Getty Images）
想遠離塵囂到郊區透透氣，但又不想大費周章開車、搭機，可以搭火車到處玩。（Getty Images）

1月1日出刊的周刊，有一篇文章「第一次搭Amtrak橫越美國」，作者分享四天三夜的初體驗；有讀者留言，很有興趣搭火車，但四天有點久。本期我們介紹一天之內可抵達的路線，以美東為例，從紐約出發，推薦九個最佳行程，兩天假期很適合，只有一天假期也沒問題。坐而言不如起而行，選擇Amtrak票價有優惠或打折的時機先訂好票，還可節省花費喔。~~編者 

住在繁華熱鬧的紐約市，偶爾會想遠離塵囂到郊區透透氣，但又不想大費周章開車、搭機，可以搭火車到處玩，有美國鐵路(Amtrak)、大都會運輸署(MTA) 和長島鐵路(LIRR)等多種選擇，車程從53分鐘到22小時不等。

旅遊資訊網站Travel+Leisure列出從紐約市出發的九個最佳火車旅程，並推薦豪華酒店：

秋天搭乘美鐵湖濱號，沿途可欣賞紐約上州楓景。（取自Amtrak官網）
秋天搭乘美鐵湖濱號，沿途可欣賞紐約上州楓景。（取自Amtrak官網）

1.前往伊州的芝加哥

搭美鐵湖濱號 (Lake Shore Limited)， 車程需22小時。行經奧伯尼、水牛城，沿途可欣賞紐約上州美景；最頂級座位是臥室套房Viewliner Bedroom Suite，配折疊床。

2.前往羅德島州的韋斯特利

 

搭美鐵東北區域號 (Northeast Regional)，車程3小時。途經康州田園風光；抵達韋斯特利(Westerly)之後，可入住全美最豪華旅店之一The Ocean House。

3.前往麻州波士頓

搭美鐵阿西樂特快車(Acela Express)，車程3小時43分 (或東北區域號，則需5小時)。有快車和慢車兩種選擇；抵達波士頓後，可考慮入住前聯邦準備銀行大樓裡五星級的波士頓郎廷酒店 (The Langham, Boston)。

4.前往賓州費城

搭美鐵阿西樂特快車(Acela Express)，車程1小時15分 (或東北區域號，1小時30分)，沿途風景雖不那麼特別，但短短時間就可抵達1933年啟用的古風車站William H. Gray III 30th Street Station，車站建築很壯觀，已被列入國家史蹟。

5.前往德拉瓦州威爾明頓

搭美鐵阿西樂特快車(Acela Express)，車程1小時30分 (或東北區域號，2小時)。經過費城再往南，不久就會到達威爾明頓 (Wilmington)，這裡是歷史愛好者最喜歡拜訪的小城之一；出站後，可前往杜邦家族的內穆爾莊園 ( Nemours Estate)，有200英畝花園和 77 間客房豪宅，彷彿置身歐洲。

6.前往華府

搭美鐵阿西樂特快車(Acela Express)，車程3小時 (或區域號慢車，3小時40分)。抵達華府後，可入住有歷史意義的旅館The Watergate Hotel，該酒店3萬6000平方英尺的國際宴會廳，曾是美國總統接待其他國家元首，以及多次舉辦白宮記者協會晚宴的地方。

7.前往紐約州的阿迪朗達克

搭美鐵阿迪朗達克號(Adirondacks)，這條路線可一路前往加拿大蒙特婁，全程8小時30分。途中可在薩拉托加溫泉(Saratoga Springs)下車，光是此地就有很多好玩的地方。

8.前往紐約州的蒙托克

可搭美鐵或者長島鐵路，3小時；長島鐵路沿途可欣賞海景，蒙托克(Montauk)在長東最東端，有歷史性的燈塔，可進入參觀。

9.前往紐約州的沉睡谷

搭乘大都會北方鐵路(Metro-North Railroad)，車程53分鐘。沉睡谷(Sleepy Hollow)只有1萬個居民，小鎮別有風味。

長島鐵路 紐約州 波士頓

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