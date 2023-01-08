移民專頁／持H-1B被解雇 應盡快找工作或學校

美國科技公司如Meta公司，大規模裁員，使得持H-1B簽證的外籍員工面臨困境。（Getty Images）

讀者問：

我的H-1B工作簽證 只剩下一年了，綠卡申請尚未獲得批准，因為公司在第四年才願意幫我申請綠卡。我的雇傭關係於明年1月底正式終止後，將有60天時間尋找新工作和擔保公司。諮詢一下公司律師，說我要在60天內找到工作，否則可能會被迫離開美國。我該怎麼辦？

答：

你信中提到的這個問題目前在持H-1B簽證的外籍人士中非常普遍。最近美國科技公司及許多大型企業因經濟下滑，一直在大面積的裁員 。幾年前這些外籍人士一直是大公司的寵兒，工資高，工作穩定，但在這一波的大裁員中，卻變成各裁員大公司首當其衝的犧牲品。按移民局現在的規定，持H-1B簽證的外籍人士一旦失去自己現有的工作，如在60天內不能找到新工作，就會失去自己的簽證。如果不能及其轉至其他類別簽證，面臨的選擇只能是離境。

對這些又失業、又將失去在美合法身分的外籍人士來說，這確實是非常殘酷的現實。但目前美國國會有些議員提議把原來的grace period （緩衝期）從60天改為6個月，以便讓這批失業的外籍人士可以有多一點時間來找到新工作，從而為美國的經濟的長遠發展和國家利益保留下這部分人才。希望節後國會會就這個問題盡快出台修正法案。但在新法案出台前，我們也建議你盡快找工作，或學校，以便保持在美國的合法身分。