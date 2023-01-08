移民專頁／蛇頭鼓勵「走線」 勿上當

一名非法入境美國者，被邊界執法人員逮捕。（Getty Images）

讀者問：

最近，我看了幾個短視頻，都講到「走線」到美國。這些博主好像人都在美國，說現在申請美國簽證很難，如果要來美國，只有「走線」這條路。他們介紹，許多人都走線成功來到美國，並拿到綠卡 。我不知道走線是什麼意思，看到下面的留言，才知道走線就是偷渡。看到他們這樣公開地鼓勵人們走線，難道美國沒人管嗎？聽他們說得那麼輕巧，我也想走線去美國。請問，偷渡好去嗎？偷渡客 能夠拿到身分嗎？

一名小女孩和家人等著非法入境美國。（路透）

答：

首先我們強烈建議：有移民問題的讀者、海內外關心移民美國的最新動向和政府政策的人士，千萬不要相信網上的傳言和網貼，因為製作這些視頻、網貼的人，說輕一點他們不是專業移民律師，故而他們所言有誤導之嫌；說重一點他們可能是人口走私犯或騙子，故而他們所言，有可能拖累輕信他們的人，害他們犯罪。

例如，你信中所提的短視頻，明眼人一看就是知道這個視頻的中心意思是鼓動外籍人士偷渡美國。為了避免用偷渡這樣的敏感字眼，選擇了「走線」這種蛇頭（幫人偷渡的）黑道上的暗語來躲開政府的查詢。

這說明做這個視頻的人知道偷渡是犯罪行為的，但還是堅持發行這個短視頻。其主要原因是因為利用人們想來美國的急切心理騙取這些人的信任和錢財。蛇頭幫人偷渡美國的費用不非，動則數萬至十幾萬美元。搞不好偷渡人財兩空也是常有的事。

第二，你問美國政府管不管偷渡者。回答是肯定管。移民法中有專門的法律是針對用非法手段進入美國境內的外籍人士的。比如，在入境時。若被移民局 海關執法局執法人員抓到，一般先要被拘留，然後可能立即被遞解出境，並在移民局留下非法入境的案底，以後即使有機會再想合法入境，也會被拒簽的。

當然，也有一部分偷渡者可能會被順利帶入美國境內。大部分這類被蛇頭順利帶進美國境內的人為了獲得綠卡，聽信蛇頭安排，遞交了政治庇護申請。雖然有些外籍人士申請政治庇護成功，並獲取美國永久居留權，但大多數人的申請被拒後，身背遞解令，回國臉上無光，留下不見「天日」，只能做個打黑工的外鄉人。若是有個病的、災的，身邊沒有親人，有家也難回，是很慘的。

偷渡者從邊界上鐵絲網的破洞非法入境美國。（Getty Images）

還有一部分人進入美國被逮捕，進入遞解程序後，法庭通知出庭，因沒有法律意識，不去上庭，稱為「逃庭」，從此自已背上了遞解令還渾然不知。我們常遇到這類客戶與美國公民結婚了，才知道自己有遞解令，不能像合法入境的外籍人士那樣通過結婚申請綠卡。總之，我們建議你千萬不要以身試法，從而有可能給自己不但帶來金錢上的損失，還有無盡的煩惱。