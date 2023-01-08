移民專頁／移民申請人 不能用配偶出生地
讀者問：
我們用老公的出生地file的EB-2移民申請。雖然現在EB-2也有排期，但是我是2022年3月file的申請，排期是2022年11月，所以按道理說我的case是current。但是上周五收到了case remain spending的status，然後說沒有visa availability。請問有可能是USCIS看錯了，沒有看到file的cross-chargeability嗎？這種情況可以自己寫信說明，我的case是current的嗎？
答：
你的來信雖然沒有寫明，但我們猜想你應持有中國國籍。cross-chargeability是移民法中讓綠卡申請人可以選擇其配偶或父母的出生地來做為自己的出生地，從而可以享受其配偶、父母出生地沒有綠卡排期或比自己本人出生地排期較短的優惠。但先決條件是自已的配偶、父母向移民局遞交了他們自己的 I-485綠卡申請表，而你是做為你配偶、父母綠卡申請受益人（beneficiary）與他們同時遞交綠卡申請才可以使用cross- chargeability的優惠。
如果你目前是中國公民，而你老公也沒有向移民局遞交 I-485申請，那麼cross- chargeability對你不適用（does not apply to you）。所以你EB-2申請是以你的國籍、出生地來決定的，而不是你老公的出生地決定的。
移民局剛公布的明年1月各類移民排期日期顯示中國出生的EB-2類排期是2019年8月，中國以外出生的同類申請排期是2022年11月。所以移民局通知你visa is not available to you 是正確的。
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