移民專頁／移民申請人 不能用配偶出生地

如果配偶沒有向移民局遞交I-485申請,那麼cross- chargeability則不適用。(Getty Images)

讀者問:

我們用老公的出生地file的EB-2移民申請。雖然現在EB-2也有排期,但是我是2022年3月file的申請,排期是2022年11月,所以按道理說我的case是current。但是上周五收到了case remain spending的status,然後說沒有visa availability。請問有可能是USCIS看錯了,沒有看到file的cross-chargeability嗎?這種情況可以自己寫信說明,我的case是current的嗎?

答:

你的來信雖然沒有寫明,但我們猜想你應持有中國國籍。cross-chargeability是移民法中讓綠卡 申請人可以選擇其配偶或父母的出生地來做為自己的出生地,從而可以享受其配偶、父母出生地沒有綠卡排期或比自己本人出生地排期較短的優惠。但先決條件是自已的配偶、父母向移民局 遞交了他們自己的 I-485綠卡申請表,而你是做為你配偶、父母綠卡申請受益人(beneficiary)與他們同時遞交綠卡申請才可以使用cross- chargeability的優惠。

如果你目前是中國公民,而你老公也沒有向移民局遞交 I-485申請,那麼cross- chargeability對你不適用(does not apply to you)。所以你EB-2申請是以你的國籍、出生地來決定的,而不是你老公的出生地決定的。

移民局剛公布的明年1月各類移民排期日期顯示中國出生的EB-2類排期是2019年8月,中國以外出生的同類申請排期是2022年11月。所以移民局通知你visa is not available to you 是正確的。