大仁說財經／陷舉債漩渦 埃及自找的

埃及債台高築，卻未深思如何解決。（路透）

埃及累積至今的國際債務完全是自找的。國際貨幣 基金(IMF)12月中向該國提供30億元的貸款 ，這是六年來的第四次援助計畫，因為該國的金融混亂始終未能消弭。

專家表示，這筆貸款以及來自阿布達比（阿拉伯聯合大公國的首都）和利雅德（沙烏地阿拉伯的首都）的數十億元現金流入，都只能解燃眉之急，暫時讓這個阿拉伯世界人口最多的國家維持生計。然而，如果不進行適當的改革，埃及可能永遠無法擺脫長期的金融困境，也無法戒掉日益增長的債務癮頭。

近幾個月來，埃及鎊暴跌，10月兌美元貶值14.5%。蔬菜、乳製品、麵包價格暴漲。隨著購買力下降，一些家庭只能限制飲食，而另一些家庭則努力尋找曾經在當地商店銷售的進口產品。

在一個長期政治緊張和人口快速成長至1.04億人的國家，經濟痛苦的影響可能會年常深遠。當數百萬埃及抗議者在2011年「阿拉伯之春」推翻前總統穆巴拉克(Hosni Mubarak)時，「麵包、自由和社會正義」是最受歡迎的口號之一。

埃及的主要海灣阿拉伯支持者了解這個國家的利害關係。近年來，來自阿布達比和利雅德的數十億元湧入埃及經濟。阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯都在今年的高油價背景下收割了巨額橫財。它們利用其中的一些零頭來支持這位中東盟友的經濟。

通膨率 5年來最高

阿聯酋主權財富基金之一的阿布達比發展控股公司(ADQ)於8月宣布對埃及上市公司的多項投資 。它發表聲明指出，「透過其200億元聯合戰略投資平台，建立投資該國經濟成長的長期承諾。」

沙烏地阿拉伯的公共投資基金(PIF)也在8月成立了沙烏地埃及投資公司(SEIC)，該公司致力於投資埃及經濟的幾個重要部門。SEIC收購了4家埃及企業價值13億元的股票。

即使如此，埃及經濟仍深陷經濟困境。通貨膨脹率處於5年來的最高水平，使得數千萬脆弱的埃及人買不起食品和其他基本商品。

這個北非國家現在積欠多邊機構的債務超過520億元，其中至少44.7%的債主是IMF。

柏林國際與安全事務研究所(SWP)德國銀行非洲和中東分部負責人羅爾(Stephan Roll)寫道，其外債「在2013年6月至2022年3月期間增加了2倍多，外債占GDP的比率從15%提高到大約35%以上」，「而且看不到盡頭。」

但是埃及是怎麼淪落到這種地步呢？ 分析人士說，問題在於埃及顯然無力改變其經濟運作方式，包括放鬆軍方及其眾多企業施加的嚴格控制。專家說，這是一個阻礙私營部門競爭並驅趕投資的問題。

多年來，埃及一直習於舉債。2016年，總統赫塞西(Abdel Fattah al-Sisi)與IMF達成協議，提供120億元的貸款。這項救助是在埃及貨幣自由浮動的前提下獲得的，但最終幾周內其貨幣價值削減了一半並推高了通貨膨脹。政府被迫推出包括削減燃料和電力補貼等嚴厲緊縮措施，以試圖恢復政府財政。

雖然有來自國際的救助，埃及仍難以完全振作起來，分析人士將多次未能重振經濟歸因於鬆散的協議和貸款管理不善。

貸款只是臨時創可貼

Middle East Policy解放研究所政策研究員卡爾達斯(Timothy Kaldas)表示：「對它們的貸款不僅只是臨時的創可貼，而且還沒有以實際推動埃及經濟復甦所必需的改革的方式進行調節。」

他補充指出：「最近多邊貸款機構似乎終於開始注意到這一點，並且似乎希望看到其中的一些改革，但它們還沒有成功地讓埃及人同意接受改革。」

這個資金短缺的國家還將大部分資金用於豪華的大型項目，批評人士指出，當其他部門包括教育和醫療保健似乎急需支持時，這些項目被認為是「不必要的」。公眾無法獲得國家在這些項目上的支出的有關數據。

羅爾表示：「貸款主要不是用於改善經濟框架條件，而是用於保護武裝部隊的收入和資產，為軍方可以賺取大量資金的重大項目提供資金，以及進行大規模的軍事建設。」

當局一再為國家大型項目辯護，辯稱它們改善了基礎設施、交通和電信。

埃及總理馬德布利(Mostafa Madbouly)在5月的新聞發布會上說：「這些項目不能擱置一旁，因為它們是埃及公民需要的項目。」他將埃及的金融問題歸咎於新冠疫情和烏克蘭戰爭的影響。