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2023清單／家族篇／華裔女作家 童書憶祖母廚房

記者顏嘉瑩
傅麗華是知名美國華裔女性創業家之一傅紅寶的孫女，目前是一名作家。(傅麗華提供)
傅麗華是知名美國華裔女性創業家之一傅紅寶的孫女，目前是一名作家。(傅麗華提供)

不少華人朋友的心願是撰寫家族故事，尤其是移民的歡樂與辛酸；如果把家族的特殊性或行業納入寫作，每一家都是獨一無二的故事。你可從一張老照片寫起，再慢慢串連；也可從一位人物寫起，再分枝散葉擴寫；這篇介紹，透過創作來記錄家族故事。有構想，就執行。~~編者

華裔作家傅麗華(Tiffany Foo)，以自己的祖母、美國首個華裔女性創業家之一的傅紅寶(Ruby Foo)為人物發想，加上自己的想像和生活經驗，寫出「Ruby傅和旅行廚房」(Ruby Foo and the Traveling Kitchen)童書，該系列書籍的第二集，日前獲得「美國月光童書獎」(Moonbeam Children's Book Awards)，希望年輕讀者可以通過烹飪和美食來了解其他文化。

傅麗華於2018年底出版首本「Ruby傅和旅行廚房」童書。(傅麗華提供)
傅麗華於2018年底出版首本「Ruby傅和旅行廚房」童書。(傅麗華提供)

傅麗華接受本報專訪時表示，「Ruby傅和旅行廚房」一書是藉由與祖母同名的虛構人物故事展開，書中的主角Ruby傅因熱愛烹飪而無意中發現了家庭祕密，從而了解了她的家族故事；她開始慢慢對多文化產生興趣，通過烹飪和環球旅行而了解其他國家文化，在烹飪挑戰中交流菜譜，在旅行中記錄創意，強化了她對於美食和烹飪，可以拉近所有人距離，了解不同文化的信念。

傅麗華在書中加入不同文化的食譜，讓年輕讀者也能一起動手做。(傅麗華提供)
傅麗華在書中加入不同文化的食譜，讓年輕讀者也能一起動手做。(傅麗華提供)

為何會開始創作童書，傅麗華說，市面上專門給年輕讀者的食譜書並不多，但對她而言，所有人坐在餐桌上都是平等的，年輕人在學做菜，也能夠培養包容且獨立的性格，還能透過食物學習到不同文化及歷史，而與父母長輩學做飯，雙方間的交流、傳統的傳承以及情感的交換，相當有意義。

在2018年12月出版首本「Ruby傅和旅行廚房」童書後，傅麗華在去年新出版的系列書籍第二集「Ruby傅去西班牙」(Ruby goes to Spain)，由於傅麗華的丈夫是西班牙裔，她透過自己的生活經驗，將西班牙特色菜餚及食譜放在書中；其中最有挑戰性的是家常烤布丁(flan)，傅麗華足足嘗試了六次才做出完美質地，書中也有她的成品照片，讓讀者也可以在家試著做。

傅麗華在書中加入不同文化的食譜，讓年輕讀者也能一起動手做。(傅麗華提供)
傅麗華在書中加入不同文化的食譜，讓年輕讀者也能一起動手做。(傅麗華提供)

傅麗華回憶，自己從八、九歲的時候也跟著自己的父親進廚房學做飯，嚴厲的父親對於煮飯時用的刀具、工具相當講究，而在書中的人物「公公」(Gong Gong)也是以父親為雛形，對於傅麗華來說，雖然父親相當嚴厲，但實際上內心就像一隻泰迪熊一樣溫暖；而書中也包括從祖母、父親一輩一路流傳下來的家族食譜，還有部分是由傅麗華自己開發的新菜色，像是甜口味的炸餃子等。

傅麗華說，書籍出版後獲得不少家長的好評，並且肯定她在書中融入華裔和其他族裔的文化；目前她正規畫該系列書籍第三集，屆時Ruby傅將旅行到法國，繼續她的冒險；傅麗華也計畫能將書籍翻譯成中文，同時與動畫公司合作，推出動畫版本。

家常烤布丁(flan)對傅麗華來說，最有挑戰性。(傅麗華提供)
家常烤布丁(flan)對傅麗華來說，最有挑戰性。(傅麗華提供)

更多資訊可上https://rubyfookitchen.com/，也可上傅麗華的Instagram「rubyfookitchen」查詢。

食譜 華裔 美食

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