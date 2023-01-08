2023清單／航海篇／偕老公航海 華女駕帆船逐夢

鄭宇珍和夫婿魏麥克首航穿越舊金山大橋。（鄭宇珍提供）

人類的夢想，永遠都不只是在陸地上；升空不易嗎？有人喜歡去機場買時數或上課，學開小飛機，圓個飛行夢；航海困難嗎？一樣都有門檻，一樣都要上課，鄭宇珍是如何跨進航海的天地，化身一名獨立的船長兼水手？看看這篇報導。~~編者

★暫停事業 去探索世界

西雅圖 華裔醫師鄭宇珍(Jennifer Wade)和夫婿魏麥克(Michael Wade)原職TMobil信用風險分析師，為實現探索世界的夢想，暫停兩人前途似錦的事業，2021年展開帆船環球航海壯舉，過去近一年時間在太平洋航行。2022年7月完成第一季航海，經過夏天的休息後，目前已進入墨西哥 灣東部海域，展開第二季航海探險中。

他倆原是不相交的兩條平行線，大學畢業後兩人先後參加和平工作團兩年，他在宏都拉斯服務，她在巴拉圭服務，他們同具有世界觀與冒險情懷，對大自然有相同的愛好。

透過和平工作團組織，他倆相識於2015年西雅圖。魏麥克已在西雅圖工作多年，鄭宇珍則自加州遷來就讀Bastyr醫學 院，開始自然治療醫學院課程。兩人對以航海方式探索世界心嚮往之，約會則以別開生面的方式展開—周末上帆船入門課，由基礎操作開始，逐漸上手後，租船遊走西雅圖附近水域。

一年後，他們以2萬元購下入門版，一艘1986年長30英尺的帆船，正式展開船夫生涯，實際體會船主應有的必備知識和航海技能。兩年後，進階為48英尺的「明居」(Brightnest)設備一應俱全，廚房、衛浴間、起居室、兩間臥室，將迷你版的家居化身海上移動家園，這一年，戀情和航海技巧同步成熟，也攜手成為夫婦。

「明居」張滿風帆遨遊海上。（鄭宇珍提供）

★準備一年 西雅圖出發

2020年，鄭宇珍自Bastyr醫學院畢業，正式成為一名自然療法醫師。新冠病毒爆發後，公餘之暇讓他倆有更多的時間在海上，航海技巧進步神速，也開始積極籌畫起環球航海。由於基地在西雅圖，出航的計畫以當地天候和水域變化為準，西雅圖最佳出海時段為每年夏末秋初，經過一年縝密準備後，2021年8月正式由西雅圖出發，展開環球航海。

「駕船遨遊，倘佯海上，無憂無慮，心曠神怡」，是我們對航海的認知，而實際上，航海絕對比你想像的複雜，比朝九晚五的工作更加忙碌充實，沒有輕鬆時刻，可比擬CEO的工作，加上項目經理、船長、船員、機械技工等，外加出發前旅程策畫、採買，抵達目的地的旅遊規畫，鉅細靡遺，當然海上航行安全第一，天候一旦變化，所有完善的計畫均得暫緩執行。

所幸他倆同時開始學航海，經驗技能相當，除費力的體力活由夫婿負責，其他操作技術，兩人均可獨當一面，互為後盾，也更能享受航海之樂。

旅途中遇到許多志同道合的航海人士，有些是攜家帶眷和孩子們一同航海看世界，更多是一償夙願的退休者，努力完成人生清單。

已退休的航海愛好者表示，退休後航海雖然較優游自如，但如果能時光倒流，他們一定選擇在年輕體力佳時航行，更能享受遨遊之樂，也佩服鄭宇珍和魏麥克在年輕時願暫停追求事業，體驗不同的人生，拓展世界觀，實為明智的人生抉擇。

航海的高潮是，在藍天碧海下，友善好奇的海豚、鯨魚經常來探訪；他們多次目睹鯨魚自海中躍出的壯觀，如天候允許，即興躍入萬頃碧海中，來段人魚共游；餓時捎起魚鏢，漁獲些新鮮魚鮮，享受頂級新鮮的海鮮餐。

抵達目的地更是令人雀躍，畢竟這才是航行看天下的目的。過去近一年中，兩人遊覽了墨西哥太平洋沿岸不可勝數的無人島，看到許多新奇的地理景觀，興起讀萬卷書不如行千里路之感，天下之大永遠充滿探索之樂。因兩人均在南美國家社會服務過，西班牙語流利，更是旅遊的利器，鄰國墨西哥的風土人情歷史地理，在旅行中融會貫通，從未如此深刻體驗，實地增廣見聞。

位於墨西哥的的舊金山島。（鄭宇珍提供）

★最長紀錄 連五天航行

帆船航行每小時的速度是5海里，為爭取時間，必要時也在夜晚航行；兩人輪流換班，在星空下，平靜的海面上，一葉扁舟，真有天人合一之感，他們迄今的最長紀錄是五天連續航行。

旅途中，另一項溫馨高潮就是親友造訪，首站抵達舊金山時，鄭宇珍的母親鄧素卿迫不及待來訪，為他們加油打氣；2022年3月，妹妹攜未婚夫遠自美東造訪，其他親友也特別安排異地相逢相聚，他鄉遇故知的歡聚，都是航海旅程中難忘的回憶。

遊經墨西哥荒島。（鄭宇珍提供）

★安全考慮 為航海首要

當然，安全考慮為航海的首要，感謝現代科技，衛星衛星預測氣候準確詳盡，可掌握天候出航，他們訂購航海前輩們的諮詢服務，提供即時的幫助，設計及時路線圖，讓關切的家人隨時知道他們安全的行蹤，稍緩思念。

魏麥克表示，他最常被問到環球航海的預算與開銷。他說，環海旅行的必要工具帆船，是開支而非投資。除買船時的首筆購船支出外，定期持續機械維修，即時更新設備，諸如裝置太陽能板，裝置淨水設備，購買保險等都像是陸地上屋主的開支。

墨西哥奇特的海島岩石。（鄭宇珍提供）

至於航海的預算，海上開銷相差不多，但陸地旅程時，由於個人生活方式不同，旅館餐廳選項均不同，相差懸殊，每月2000至4000元左右，當然頂級開支是沒有上限。

第一季的太平洋水域航海歷險圓滿成功，他們第二季計畫就是穿越巴拿馬運河，進入大西洋海域；在巴拿馬地區，拜訪每一座熱帶小島。再下一季，或許穿越大西洋，到地中海地區，展開歐洲深度遊。對他們而言，寰宇充滿無限，航海經歷持續展開中。