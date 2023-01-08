地產迷思／緊急信託服務 為摯友服務

2022年12月24日聖誕夜7:32分。葉萬鈞全家聚在飯廳裡慶祝他們搬到Hicksville（西克維里鎮）的新家的第一個聖誕夜。室外的氣溫降到華氏12度。大女兒和兩個兒子及他們的女朋友們也都到場。葉太太找了一位鄰居退休 的太太幫忙，兩位女士在廚房裡忙碌了一整天，就是希望全家都能夠有一個團圓夜。

★只有一個女兒 繼承財產

葉太太看著自己的家庭組員從從兩人增加到七人，心裡十分欣慰。再怎麼辛苦都是值得的。餐桌旁邊的壁爐的火熊熊地燒著，輻射出幸福的松香熱氣。兩位公子正在和女朋友們分享他們兒時的趣事。笑聲、碗盤餐具清脆的砰撞聲，在溫暖芬芳的空氣裡蕩漾。葉太太深深地感覺到這就是她一輩子所追求的幸福。

這時候家裡的電話響了。葉太太接起來，來電的是韋太太。韋太太是耳鼻喉科醫師，她先生是小兒科醫師。兩位醫師都退休約12年了。在電話上，韋太太用微弱的聲音，請求葉太太：「葉律師能不能今天晚上來我家把信託做完？今天晚上，我女兒在我家。」

葉律師是華人社區裡很資深的律師。因為他有很多年紀大的客戶，這些客戶很多都有做信託的需求，他的服務項目便也包括信託。經過幾十年來，累積了很多做信託的經驗。

韋太太一家和葉律師夫婦的淵源很深。葉太太是小有名氣的畫家，韋太太曾是她的學生。那時葉太太只有30多歲，韋太太已經58歲。現在葉太太56歲，韋太太也已經84歲了。

當初葉太太嫁給葉律師的時候，葉律師一無所有。很多葉太太的親朋好友們都露骨地表示，不看好這段婚姻，只有韋太太無條件地支持。結婚在法院舉行，觀禮的只有葉太太的兩位朋友，韋太太便是其中之一。婚禮結束之後，韋太太在法院旁邊的一家很有名氣的中餐館裡訂了一桌，請兩位新人和幾位朋友吃一頓，祝福他們婚姻幸福。

這20多年走來，雖然見面的次數不多，但是韋太太在精神上和物質上都是葉太太一家的支柱，葉律師夫婦心裡頭，她是大姊姊。

韋太太中年時做了開心手術 ，現在心臟裡裝著一副支架。這兩年來韋太太的身體狀況愈來愈糟，幾乎已經完全無法出門。三個月內緊急送醫兩次。韋先生的情形稍微好一點，但是情況也不是很樂觀。

三個月前，韋太太突然向葉太太提出請葉律師幫她和她先生做信託的請求。他們兩夫妻只有一個女兒（以下稱為「小韋醫師」），現在43歲，是心臟科醫師，是很傑出的年輕人，只是已經過了約會的年紀，醫務繁忙，眼看韋醫生夫婦抱孫的希望便要落空了。

韋醫生夫婦共有四棟房屋，一棟在紐約，兩棟在新澤西州，一棟在羅德島。他們兩夫婦的意願是要把他們所有的財產留給他們的女兒。只是用什麼方式留給她，還要仔細斟酌。兩夫婦花了一年多的時間聽講座、看報、花錢諮詢，最後的結論是這些財產必須放在一個不可撤銷的信託，這樣才能把這些財產保護起來。

兩個月前，葉律師便把信託做好，韋醫生夫婦也簽名了，只剩下小韋醫生簽名，接受信託裡管理人的職位，整個信託的手續便完成了。只是小韋醫生業務繁忙，過了兩個月，還未到葉律師的事務所簽字。

促成韋醫生這麼堅定做信託的決定的因素之一，是最近發生在以前韋醫生服務的大醫院裡的一宗誤醫的案件。一名動開心手術的病患死在手術台上，患者家屬提告，整個醫院、手術團隊都被列為被告。原告要求的賠償金額非常龐大。

負責操刀的主任醫師Chamberlain(錢醫師)和韋醫師是朋友。他很冤枉地向韋醫師吐苦水。他說：「當我走進手術房的時候，患者已經過世了。我做的唯一一件事就是拉起他身上的被單，把他的臉蓋起來。為什麼我要被列為被告？」

醫院的保險 公司很明白要為醫院以及醫生辯護，花費很大；很願意和原告庭外和解。錢醫生盡全力反對，他認為，如果責任沒有查清楚就和解，所有的手術團隊的成員都會背上誤醫的罪名，他們的誤醫保險費會飛漲。可是，醫院不願意為了他而改變保險公司的決定。

這宗案件提醒韋醫生，不論醫生賺了多少錢，能力有多強，工作有多勤奮。一覺醒來，很可能所有的財產都要被法院扣押。只有放在信託的財產，才能確定被保護起來。

★財產信託 才確定受保護

韋醫師非常在乎韋家所有的財產必須留給韋家的親生子女。有一位離過婚的企業人士，帶著一個兩歲的可愛的女兒在追求小韋醫師。韋醫師不能忍受自己一輩子努力的成果，要落在外姓子女的名下。他打了三次電話囑咐葉律師，「要是哪一天我女兒不在，只有我女兒的親生子女才能作為信託的受益人。」葉律師當然照辦無誤。

「沒問題，我們立刻過來。」在電話上葉太太毫不遲疑地回答。她放下電話，告訴葉律師：「韋太太是一位很體貼的大姊，要不是情況緊急，她不會在聖誕夜麻煩我們，我們快去。」兩夫妻匆匆忙忙拿了韋醫師的檔案，冒著酷寒風暴，披上厚重的大衣，在黑夜裡開了一個半小時的車，來到韋醫師的家裡。看著小韋醫師簽字，葉律師為小韋律師的簽字公證，完成了信託的最後的一道手續。

收拾好東西，上車回家。在路上葉太太心裡想著韋醫師夫婦多年來對自己的情誼，腦子裡總揮不掉今天晚上看到的韋太太在躺椅上孱弱的身影，便忍不住哭出聲來。葉律師雖然沒有這麼強烈的反應，但是也伸手拿了一張面紙，擦了擦眼角流下來的幾滴眼淚。當他們回到家的時候已經午夜了。

本案啟示：

1.不要以為自己只有一位法定繼承人便不必成立信託。年輕人是一群不穩定的族群。事業、婚姻、性格、遭遇都會有很大的變數。要確保家族的財產不減損，信託是唯一的保障。

2.當專業人員，一輩子總有幾次會遇到用一輩子所學為親人摯友服務的時候，這是專業人員最高興的事。要是這件事發生在筆者身上，筆者也會丟下歡樂的聖誕家宴，為親友完成重要的法律程序。

3.本案人名情節純屬虛擬。如有雷同，純屬巧合。