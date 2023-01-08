醫藥／咳喘不是小毛病 恐是肺纖維化前兆

一旦出現喘、咳、累等現象，應立刻就醫，盡量做到早期發現、早期治療，以免惡化至肺部纖維化，治療更困難。(Getty Images)

肺炎是常見死因但很多人未意識到肺病的嚴重性，以為咳或喘只是小毛病，卻不知可能是肺部纖維化的前兆。專家提醒，肺纖維化是沉默的重症，致死率很高，病因與環境、空汙和自體免疫疾病有關，一位養鴿的年輕人，就因為鴿糞汙染引發過敏 性肺炎，天天咳又喘，差點惡化成肺纖維化。

急性惡化住院 以往半數喪命

台灣胸腔暨重症加護醫學 會理事長王鶴健表示，肺部病變主要和環境有關，肺纖維化主要病灶是肺部間質受損，造成肺泡逐步纖維化，嚴重惡化的肺有如菜瓜布，因此俗稱菜瓜布肺。急性惡化是肺纖維化的主要死因，以往約有50%人會在住院時死亡，所幸現在已有治療肺纖維化藥物，只要及早發現和治療，可延緩惡化。

他也說，肺纖維化常見的危險因子包括：吸菸、胃食道逆流、長時間暴露粉塵環境，或與癌症治療和抗心律不整的藥物有關，部分自體免疫疾病也是高風險族群。

自體免疫疾病為何會肺纖維化？

自體免疫疾病 纖維化進展快

風濕病醫學會理事長蔡長祐說，這是因失控的免疫細胞會攻擊人體各部位，一旦攻擊到肺部，受損的間質逐漸纖維化，肺泡裡的氧氣進不了血管，人體就會缺氧，呼吸發生困難。

蔡長祐說，引發肺纖維化的自體免疫疾病，以硬皮症最常見，纖維化進展也是最快的。其次是類風濕性關節炎、乾燥症、皮肌炎與紅斑性狼瘡。

肺纖維化發生後，因為肺泡變硬，肺功能下降，病人會呼吸急促，易喘、易咳和疲累，但很多人會忽略，以為只是小病。蔡長祐說，自體免疫疾病患者平時要留意自己的肺部， 如果易喘和咳，一定要主動告訴醫生，更重要的是定期肺部檢測 ，每三到六個月要聽診後背下肺葉、做肺功能檢測，如果已有纖維化症狀，每年應做一次高解析度電腦斷層掃描（HRCT）。

三症狀喘咳累 呼吸變淺而快

王鶴健提醒，喘、咳、累是肺纖維化的三大表徵，也因為肺變硬，呼吸會變得「淺而快」，和肺阻塞「深長而慢」的喘不一樣，民眾要「傾聽身體給你的聲音」，一有症狀盡快就醫。

蔡長祐說，曾收治一位風濕性關節炎中年女性病患，影像檢測顯示已肺纖維化，經由各科合作，最後發現病因來自她服用的藥物「滅殺除癌」錠，這種藥物會造成肺纖維化，而她停藥一、兩周後，病情立即改善。

王鶴健曾遇過一位年輕急診病人，到院時肺炎嚴重，從斷層影像判定典型的過敏性肺炎，後來他無意間發現這位病人愛養鴿、賽鴿，家中蓋了大型鴿舍，鴿子排泄物引發患者的過敏性肺炎，若不及早搶救，一再反覆發生勢必會變成肺纖維化。