我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加聖蓋博入室搶劫案 居民數人受傷 一嫌被逮

紐約皇后區亞裔女屋主手擒入室男賊 被推倒再起身相搏

養生／流感季 常備這5類食物抗病毒

記者張聲肇
流感季節來臨，一旦生病可多攝取增強免疫力的食物。（取材自Shutterstock）
流感季節來臨，一旦生病可多攝取增強免疫力的食物。（取材自Shutterstock）

流感季又來了，今年冬季還可能演為流感、新冠和呼吸道合胞病毒（RSV）三大病同時流行。除了飲食均衡、多運動、睡好覺，為了增強我們的免疫系統，對抗病毒入侵，專家建議如下五種食物不可缺：

類黃酮、花青素和類胡蘿蔔素等抗氧化劑就存在於五顏六色的蔬菜、水果中。（取材自Sh...
類黃酮、花青素和類胡蘿蔔素等抗氧化劑就存在於五顏六色的蔬菜、水果中。（取材自Shutterstock）

1.色彩鮮明的蔬菜和水果：家裡準備著富含黃酮、花色素、胡蘿蔔素等抗氧化劑的青菜水果，是對抗自由基破壞細胞和免疫系統的「必備武器」，營養學家古德森（Amy Goodson）說，漿果、甘藍、包心菜、甚至黑巧克力，都有大量黃酮素，橘色黃色和紅色蔬果如南瓜、芒果、杏子、夏南瓜（summer squash）等含胡蘿蔔素，平時多攝取沒問題，感冒流鼻涕時更要多吃，趕緊把免疫系統武裝起來對抗病毒。

維生素C是另一種有力的抗氧化劑，對白血球細胞的生長和產生扮演著重要的角色。（取材...
維生素C是另一種有力的抗氧化劑，對白血球細胞的生長和產生扮演著重要的角色。（取材自Shutterstock）

2.維他命C：增生白血球，加強抵抗力，是維他命C的基本功能，另外，它也像前述抗氧化劑，有對抗自由基的功效。不喜歡吃合成營養品的話，可從柑橘類、番茄或番茄汁、紅椒、草莓、菠菜、綠色長豆等攝取。

鋅有助於增強免疫系統，而牛肉被認為是鋅的極好來源。（取材自Shutterstoc...
鋅有助於增強免疫系統，而牛肉被認為是鋅的極好來源。（取材自Shutterstock）

3.瘦牛肉：牛肉裡面的鋅是維持免疫系統強大的重要礦物質，古德森說，我們每天需要的量，幾乎一半可從牛肉攝取。不吃葷的素食者可從豆類、堅果、種子、奶品甚至黑巧克力，獲得這個重要養分。

希臘優格是蛋白質、維生素 B12、硒和鋅等增強免疫力營養素的天然來源。（取材自S...
希臘優格是蛋白質、維生素 B12、硒和鋅等增強免疫力營養素的天然來源。（取材自Shutterstock）

4.希臘優格：華爾街日報暢銷書「家庭免疫食譜」作者艾米鐸（Toby Amidor）建議大家，冰箱多存些希臘優格，因為它是增強免疫力養分，如蛋白質、維他命B12、硒（selenium）和鋅的最佳天然來源。希臘優格另一好處是，富含高活性益生菌，保護腸胃消化系統。

在流感季節多喝些綠茶，可維護整體健康。（取自Shutterstock）
在流感季節多喝些綠茶，可維護整體健康。（取自Shutterstock）

5.綠茶：把綠茶列入流感季節的飲食要項，你絕對不會後悔。綠茶的茶多酚（ polyphenols），由30多種酚組成，主要成分是兒茶素及其衍生物，具有抗氧化、防輻射、抗衰老、降血脂、降血糖、抑菌抑酶等多重效用。艾米鐸喜歡用茶包，華人直接用茶葉沖泡，另有一番情趣。

流感 華爾街 食譜

上一則

養生／神奇奇亞籽營養高 快納入飲食清單

下一則

醫師的話／12個QA 看懂癌症的生死門

延伸閱讀

中國盛行變異株BF.7竄全球？美專家：可能躲過現行療法

中國盛行變異株BF.7竄全球？美專家：可能躲過現行療法
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
美國乒乓球公開賽 新州成績優異

美國乒乓球公開賽 新州成績優異
旅遊補給站／每趟出門旅遊前 做好5健康準備

旅遊補給站／每趟出門旅遊前 做好5健康準備

熱門新聞

新的一年即將來臨，現在是開始規畫未來財務的好時機。（Getty Images）

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023-01-01 10:47
Amtrak火車芝加哥到舊金山路線圖。（圖取自amtrak網站）

2023清單／搭一回Amtrak 乘火車穿越美國

2023-01-01 02:26
「超慢跑」以較慢速度跑步，對於年長者和肥胖族是很好入門的有氧運動，可降低對膝蓋的傷害。（Getty Images）

2023清單／運動篇／請設定180 每天節拍超慢跑

2023-01-01 02:28
Pepacton蓄水庫景色美麗。（圖皆為作者提供）

2023清單／紐約客可知…自來水來自何處？

2023-01-01 16:41
移民法對持H和L這兩種工作簽證的人網開一面，讓他們可以同時申請移民簽證。(Getty Images)

移民專頁／H-1B持有人 可有移民傾向

2023-01-01 02:17
凱莉墨里根（左），飾演記者梅根圖伊，演技洗練。柔依卡珊（右）扮演記者坎特，也很出色。（美聯社）

2023清單／觀影篇／電影「她有話要說」看記者勇揭淫魔

2023-01-01 12:01

超人氣

更多 >
哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特
蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋
麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？
「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾
逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多