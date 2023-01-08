養生／流感季 常備這5類食物抗病毒

流感季節來臨，一旦生病可多攝取增強免疫力的食物。（取材自Shutterstock）

流感 季又來了，今年冬季還可能演為流感、新冠和呼吸道合胞病毒（RSV）三大病同時流行。除了飲食均衡、多運動、睡好覺，為了增強我們的免疫系統，對抗病毒入侵，專家建議如下五種食物不可缺：

類黃酮、花青素和類胡蘿蔔素等抗氧化劑就存在於五顏六色的蔬菜、水果中。（取材自Shutterstock）

1.色彩鮮明的蔬菜和水果：家裡準備著富含黃酮、花色素、胡蘿蔔素等抗氧化劑的青菜水果，是對抗自由基破壞細胞和免疫系統的「必備武器」，營養學家古德森（Amy Goodson）說，漿果、甘藍、包心菜、甚至黑巧克力，都有大量黃酮素，橘色黃色和紅色蔬果如南瓜、芒果、杏子、夏南瓜（summer squash）等含胡蘿蔔素，平時多攝取沒問題，感冒流鼻涕時更要多吃，趕緊把免疫系統武裝起來對抗病毒。

維生素C是另一種有力的抗氧化劑，對白血球細胞的生長和產生扮演著重要的角色。（取材自Shutterstock）

2.維他命C：增生白血球，加強抵抗力，是維他命C的基本功能，另外，它也像前述抗氧化劑，有對抗自由基的功效。不喜歡吃合成營養品的話，可從柑橘類、番茄或番茄汁、紅椒、草莓、菠菜、綠色長豆等攝取。

鋅有助於增強免疫系統，而牛肉被認為是鋅的極好來源。（取材自Shutterstock）

3.瘦牛肉：牛肉裡面的鋅是維持免疫系統強大的重要礦物質，古德森說，我們每天需要的量，幾乎一半可從牛肉攝取。不吃葷的素食者可從豆類、堅果、種子、奶品甚至黑巧克力，獲得這個重要養分。

希臘優格是蛋白質、維生素 B12、硒和鋅等增強免疫力營養素的天然來源。（取材自Shutterstock）

4.希臘優格：華爾街 日報暢銷書「家庭免疫食譜 」作者艾米鐸（Toby Amidor）建議大家，冰箱多存些希臘優格，因為它是增強免疫力養分，如蛋白質、維他命B12、硒（selenium）和鋅的最佳天然來源。希臘優格另一好處是，富含高活性益生菌，保護腸胃消化系統。

在流感季節多喝些綠茶，可維護整體健康。（取自Shutterstock）

5.綠茶：把綠茶列入流感季節的飲食要項，你絕對不會後悔。綠茶的茶多酚（ polyphenols），由30多種酚組成，主要成分是兒茶素及其衍生物，具有抗氧化、防輻射、抗衰老、降血脂、降血糖、抑菌抑酶等多重效用。艾米鐸喜歡用茶包，華人直接用茶葉沖泡，另有一番情趣。