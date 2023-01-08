養生／神奇奇亞籽營養高 快納入飲食清單

了解奇亞籽的功效之後，就知道為何要立刻將它納入你日常生活的飲食清單了。（Getty Images）

很難想像種籽可以為我們的健康帶來營養上的功效，並且被製成了各種新奇、有趣的產品。現在小小的奇亞籽 (Chia Seeds) 已因為神奇的好處，躋身超級食物，而且沒有一項是被誇大的，了解奇亞籽的功效之後，就知道為何要立刻將它納入你日常生活的飲食清單了。

奇亞籽是一種小而風味微妙的種子，來自於一年生的草本植物芡歐鼠尾草（Salvia hispanica L.），原產於墨西哥 和中美洲，被古代的阿茲特克（Aztec）戰士視為珍貴的食物。奇亞籽曾在美索不達米亞文明中被栽種過，後來基本上消失了，且時間長達數個世紀之久。直到20世紀中期才又「再度被發現」。

別讓它小而不起眼的外型給欺騙了，奇亞籽含有大量的營養效果，事實上一盎司(約2又1/2湯匙) 的奇亞籽含有：138卡路里、5克蛋白質 、9克脂肪、1克飽和脂肪、5克Omega-3脂肪、12克碳水化合物、10克纖維素。

運動營養學家達娜．諾瑞斯 (Dana Norris) 說，奇亞籽是一種方便、營養密度高的食物，可以滿足跑者的營養需求，因為它飽含蛋白質、omega-3脂肪酸、纖維素和其他營養成分鎂、鈣、磷和鉀。