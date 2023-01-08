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娛樂／「阿凡達：水之道」卡麥隆給大海的情書

娛樂新聞組
「阿凡達：水之道」有大量海洋中的鏡頭。（取材自IMDb）
「阿凡達：水之道」有大量海洋中的鏡頭。（取材自IMDb）

由迪士尼影業出品的史詩巨作「阿凡達：水之道」（Avatar:The Way of Water）導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）與製片人喬恩蘭多（Jon Landau）早前以「雲見面」的方式受訪，卡麥隆用一句話推薦「阿凡達：水之道」：「我想說：大家會為了這部電影的美和冒險元素走進影院，再因為影片的情感和力量哭著走出影院。」

正如「技術狂人」卡麥隆所言，「阿凡達」自2009年上映以來就在引領電影技術的革新，而續作繼續挑戰大銀幕藝術的極限，運用3D技術呈現前所未見的沉浸式觀影體驗。在呈現全面升級的視覺特效、精心打磨的劇情、更多奇妙生物與美景的同時，也表達了人與家庭、人與自然和人與科技辯證平衡共存的人文主題。

「阿凡達：水之道」海報。（取材自IMDb）
「阿凡達：水之道」海報。（取材自IMDb）

片名由來 「我太愛待在水下了」

被問及為什麼選擇了「水」主題？卡麥隆說自己是個一直在從事海洋保護的探險家。「我拍過很多和海洋有關的紀錄片，最近拍的國家地理紀錄片『鯨魚的祕密』剛獲艾美獎（2021年第73屆黃金時段艾美獎最佳紀錄/非虛構劇集）。在世界各地，我一共進行了8次深海潛水探險。成年以後，我也一直是水肺潛水愛好者，在水下已經度過了數千個小時，這部片是我的一封情書。」

「阿凡達：水之道」導演詹姆斯卡麥隆（右5）與主演一起出席宣傳活動。（取材自IMD...
「阿凡達：水之道」導演詹姆斯卡麥隆（右5）與主演一起出席宣傳活動。（取材自IMDb）

他說：「我太愛待在水下了！對我來說，拍攝『阿凡達：水之道』結合我人生兩大摯愛：用畫面講故事的電影，還有海洋。」「阿凡達」拍了熱帶雨林，續集才來拍大海，卡麥隆笑稱覺得很意外，若重來肯定會先拍海洋。

提到電影拍攝，卡麥隆非常自豪劇組不但克服了水下拍攝的障礙，劇中「納美人」的表情效果100%真實，同時完全傳達演員表達的情緒。

蘭多回憶，為了激發演員們的最佳狀態，劇組帶他們去了夏威夷彩排。「我們在島礁浮潛、練習憋氣，還有一次特殊經歷，或許是地球上最接近潘多拉星球的體驗。我們一起去夜潛，下潛了30英尺，坐在黑暗的海裡，這時，一群鬼蝠魟（又稱蝠鱝）突然從幽黑處成群浮現，在演員們的身旁游來游去。」

卡麥隆表示：「我們希望演員在開拍前想像自己身處另一個星球，對他們來說這並不容易，因為進組前大部分人都沒有潛過水。我們訓練他們水肺潛水和自由潛水，教他們如何接納海洋，找到在水下的自如狀態。之後我們才回到攝影棚開始拍攝。」

拍攝技術突破演員生理限制

「阿凡達：水之道」的拍攝流程以演員中心的，卡麥隆表示劇組不受燈光、運鏡等的影響和演員的合作關係，「不存在太陽快落山了，我們要趕拍。做為一個自己編劇的導演，人物對我來說至關重要。我最高興的就是在一年半的時間裡，我可以全神貫注地聚焦人物本身，專注他們的台詞、肢體、情緒、感受，一一打磨。一旦這些都完成了，我就知道影片成了。之後的所有工作，無論要花多久才能做到完美，我都知道已經穩了。」

「阿凡達：水之道」拍攝技術精準捕捉演員表情，圖為主演群配戴感應器拍攝。（取材自I...
「阿凡達：水之道」拍攝技術精準捕捉演員表情，圖為主演群配戴感應器拍攝。（取材自IMDb）

蘭多表示，這套流程的好處在於，演員們可以做到平時做不到的事情。例如69歲的雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）在片中扮演一個15歲的女孩琪莉，角色年齡還不到她實際生理年齡的四分之一。「她把這個角色演得相當動人，但我超愛她在這部影片裡的表演，所有人都被深深打動了。CG技術的力量展示得淋漓盡致，我認為這只是一個起點，未來技術還能幫助我們實現更多。」卡麥隆透露「阿凡達」第三部拍攝已經完成了，現在正在後期製作的階段，大讚演員們貢獻了完美的表演，無可挑剔。

詹姆斯卡麥隆（左）與男主角山姆沃辛頓（Sam Worthington，右）在片場...
詹姆斯卡麥隆（左）與男主角山姆沃辛頓（Sam Worthington，右）在片場討論。（取材自豆瓣電影）

為父經驗融入劇情

「每個人都年輕過，青春不一定是美好的，我們在探索自己是誰、和世界有什麼關係時，會感受到很多不確定和焦慮感。而如今作為五個孩子的父親，我又有了另外一個視角。」卡麥隆表示「阿凡達：水之道」不僅是寫給大海的情書，也是他身為父親、講述關於親情的個人故事。

親情與理解大自然是「阿凡達：水之道」的核心主題。（取材自IMDb）
親情與理解大自然是「阿凡達：水之道」的核心主題。（取材自IMDb）

科幻作品中的外星文明往往是邪惡或者危險的，但「阿凡達」系列中卻不然，卡麥隆表示劇情故事其實既悲觀又樂觀，「影片裡的地球人代表我們陰暗的一面，貪婪、破壞環境，等等。納美人代表我們善良的一面，代表我們希望自己成為的樣子，或是懷念的自己曾經的樣子。」他表示，納美人讓我們想起自己小時候，是我們的願景，不要變成地球的貪婪逐利者，殘忍地破壞環境。「影片是一個巨大的隱喻，它關乎人性的本質，反思社會價值觀的撕裂。」

喬恩蘭多認為卡麥隆在電影裡寫的一句台詞可以很好地概括：「我看見你」（I see you）。他說：「去真正地看見他人，不僅有外表，更要看到他們的本質，接納他們的真實。

（取材自新京報）

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