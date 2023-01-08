娛樂／凱蒂佩芮、海蒂克隆 搞怪裝扮大PK

凱蒂佩芮把自己打扮成生薑。（取材自Instagram）

素人歌手選秀節目「美國偶像」（American Idol）評審凱蒂佩芮（Katy Perry）搞怪從不手軟，她曾裝扮成消毒洗手液、衛生紙，甚至糞便。凱蒂佩芮上個月在洛杉磯一間超市裝扮成一根完成度極高的生薑來推廣健康。無獨有偶，超級名模海蒂克隆（Heidi Klum）也是令人敬畏的「萬聖節 女王」，除了受新冠肺炎疫情影響而未舉辦派對的那兩年之外，她幾乎連年參加萬聖節派對，每次出場都令人驚喜、驚訝或驚嚇萬分。

她生薑、漢堡上身

39歲凱蒂佩芮的奇裝異服清單超級長，而她上月15日在社群媒體Instagram上傳她在洛杉磯奢華高檔的有機超市「Erewhon」的裝扮，只見她扮成一根褐色生薑，標題開玩笑地寫著「健康的照片」。

凱蒂佩芮身上的服飾看起來相當逼真，彷彿可以食用，尤其是這種根莖植物的短節。她在這根生薑上半部開了個洞，讓臉部可以從鏤空處露出來，腳上也不馬虎，精心挑選了同色系的淺棕色鞋子來搭配。

凱蒂佩芮張貼扮成「薑人」的照片之餘，一併附上靈感來源，原來是「布雷格」 （Bragg）有機薑黃（ginger turmeric）益生菌，讓她有了這個「養生」的念頭。

歌手出身的凱蒂佩芮曾獲葛萊美獎（Grammy Award）提名，她多年來在舞台上和台下的裝扮往往讓人們不注意也難。她身體力行，曾證明了漢堡裝造型既適合出席「紐約大都會 藝術博物館 慈善晚宴」（Met Gala），還能用在與宿敵泰勒斯（Taylor Swift）世紀大和解，公開擁抱、盡釋前嫌時的造型相互呼應。

2019年，凱蒂佩芮兩度穿上不同的漢堡裝。2019年5月初，凱蒂佩芮身穿漢堡裝出席被稱作「時尚奧斯卡」的紐約大都會藝術博物館慈善晚宴的會後派對，她以頭巾和象徵竹籤的歪斜頭飾，扮成插著竹籤的漢堡。

凱蒂佩芮以一襲漢堡裝出席2019年Met Gala派對，頭上斜插的竹籤十分吸睛。（取材自推特）

2019年6月，凱蒂佩芮與死對頭泰勒斯上演公開世紀大和解戲碼，兩人說好扮成速食店餐點，一起相擁享用「快樂兒童餐」。因此，凱蒂佩芮就用那身出席紐約大都會藝術博物館慈善晚宴會後派對的牛肉漢堡裝扮，搭配扮成盒裝薯條的泰勒斯，以茲紀念泰勒斯力挺LGBT團體的單曲「你需要冷靜」（You Need to Calm Down）音樂錄影帶（MV）中的關鍵橋段。

時至2022年2月，凱蒂佩芮被拍到身穿巨型的跳舞糞便服裝，離開談話節目「吉米夜現場」 （Jimmy Kimmel Live!）的錄製現場，這身裝扮與她之前在拉斯維加斯音樂會駐場演出「加州女孩」（California Gurls）中使用的道具有些相似之處。

新冠肺炎疫情期間，凱蒂佩芮滑稽地扮成「美國偶像」同名品牌的罐裝洗手乳，藉此慶祝「美國偶像」第一次遠距表演。她以這身罐裝洗手乳的裝扮洗碗，並在Instagram貼文中寫道，「提醒大家注意安全，勤洗手，記得收看今晚『美國偶像』全新一集」。疫情期間，「美國偶像」劇組到凱蒂佩芮的家中錄製節目，她除了扮成罐裝洗手乳之外，還加碼化身為廁所衛生紙捲。

凱蒂佩芮以行動證明，搞怪裝扮也能上得了檯面、進得去時尚殿堂。2019年，她扮成華麗的水晶枝行吊燈出席紐約大都會藝術博物館慈善晚宴，只見她以身穿一襲銀色短裙，上頭以眾多光彩奪目的施華洛世奇（Swarovski）水鑽裝飾，頭上還頂著同樣閃閃動人的燭台頭飾，耀眼迷人。

凱蒂佩芮扮成燭台出席紐約大都會藝術博物館慈善晚宴。（Getty Images）

此外，紐約大都會藝術博物館慈善晚宴2018年策畫盛大卻極其敏感的「神聖主體：時尚與天主教綺想」（Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination）展覽，凱蒂佩芮當年佩戴一對超誇張的大型羽毛翅膀出席，不僅巧妙呼應展場主題，巨型羽毛的氣場令人震懾。

除了呼應時事和符合展場主題之外，凱蒂佩芮也酷愛扮成卡通人物，包括迪士尼（Disney）動畫的「奇妙仙子」（Tinker Bell）、小美人魚（The Little Mermaid）中的壞巫婆烏蘇拉（Ursula），以及小飛象的媽媽（Mrs. Jumbo from Dumbo），而她的寵物狗「雞塊」（Nugget）則負責扮演小飛象丹波（Dumbo）的角色。

2020年，凱蒂佩芮當年8月準備迎接她與奧蘭多布魯（Orlando Bloom）的第一個女兒黛西多芙布魯（Daisy Dove Bloom）誕生，凱蒂佩芮此次因而選擇相對低調的裝扮，穿著一襲與女兒名字相呼應的小雛菊削肩洋裝。

在大膽裝扮方面能與凱蒂佩芮匹敵的，非年屆半百的超級名模海蒂克隆（Heidi Klum）莫屬，現年50歲的她素有「萬聖節女王」的頭銜，她熱中參與萬聖節變裝派對，只有受新冠肺炎疫情影響的2020年和2021年派對停辦而未變身。

她變身蚯蚓、生化人

海蒂克隆的變裝風格比凱蒂佩芮更精細或驚悚，經常勞駕特效化妝師出場。海蒂克隆2022年萬聖節不惜扮成巨型蚯蚓，在紅毯上「蠕動」前行，甚至要求躺在地板上受訪，成為紐約「Moxy」酒店第21屆年度萬聖節派對的最佳裝扮。海蒂克隆的夫婿湯姆考爾利茲（Tom Kaulitz）也相當配合，化身單眼受傷流血的漁夫，手持釣竿，「吊掛著」這隻巨型蚯蚓。

海蒂克隆去年的萬聖節派對上化身蚯蚓，拉來老公扮演漁夫。（Getty Images）

據傳海蒂克隆花了兩年時間精心籌畫巨型蚯蚓裝，她必須穿著很薄的緊身衣物，把自己裝進巨型蚯蚓裝模型之中，臉部則以特效化妝製作人皮，完美貼合蚯蚓的環節皺褶，只露出一雙圓滾滾的大眼睛；她在這部分費心與特效彩妝師溝通許久，期間彩妝師一度想要放棄。

海蒂克隆扮成史瑞克的太太費歐娜。（Getty Images）