養生／你認為的健康飲食 事實上可能藏陷阱

大家都知道應該多吃蔬菜，但多數人沒有注意到沙拉所加的配料。(Getty Images)

在美國心臟協會(American Heart Association)「2022研討會」發表的一份新研究顯示，許多人的減重 飲食實際上並不如想像的健康。

EurekAlert!網站報導，研究作者、哈佛公共衛生學院流行病學博士後研究人員潔西卡．陳 (Jessica Cheng)說：「雖然一般大眾知道水果和蔬菜 是健康的，但是研究員與健康照護專家認為的健康均衡飲食與大眾認為的可能有脫節。」

研究對象為大匹兹堡區的116名成人，年齡介於35至58歲。這些想減重的研究參與人諮詢營養師後，使用Fitbit應用程式記錄一整年的飲食，並持續追蹤身體活動與體重。參與人必須替自己飲食的健康程度打分數(1~100分)，研究員也依據健康飲食指標(HEI)對參與人的飲食評分。

結果顯示，75%參與者對自己飲食的評分不準確，大多數人自我認為的飲食健康程度，高於研究員認定的實際健康程度。

研究參與者評的分數平均為67.6分，以HEI為標準的平均分數則為56.4分；一年後參與者普遍認為他們的飲食改善18分，但根據HEI的標準，實際上只改善1分左右。

營養學家麗莎•楊 (Lisa Young) 博士說，「雖然大家知道應該多吃蔬菜，但很多人沒注意到加了配料，如油煎麵包塊、蜂蜜烤堅果，還有可能導致體重增加的佐料。」她說：「重要的是健康專家與患者討論健康飲食的細微差別。」