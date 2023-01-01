醫藥／冬天氣溫急凍 慎防心臟病發

睡眠充足、避免熬夜、心情愉快等，是預防血壓升高的不二法門。(Getty Images)

每年11月到隔年3月是心臟病猝死 的高峰期，英國醫學研究期刊指出，每降低攝氏一度，未來一個月罹患心血管疾病的機率增加20%。

美國一項研究顯示，在冬季因心臟病死亡的機率平均較夏季高出26%至36%。

由於低溫造成血管收縮，周邊血管阻力增加，心臟需更賣力才能將血液輸送出去，因此負荷變大，血壓就易升高，平常服用降血壓藥物的劑量可能不夠，當血壓無法有效控制時，嚴重可能導致腦血管破裂出血引發中風，甚至造成主動脈剝離大出血而致命。

以主動脈剝離來說，主動脈如一條高速公路，是人體輸送血液的最大血管，負責傳送大量血流，結構分內、中、外三層，只有銅板壁般厚度，血壓高時，瞬間大量血流將主動脈像氣球一樣漲大，撐不住時就會爆裂，突然致命連搶救機會都沒有。

部分幸運者的血液僅衝破內層滲入血管壁夾層，形成主動脈剝離狀況，又稱為主動脈夾層瘤，症狀多為撕裂般的急性胸痛或上背病，若確診為升主動脈剝離者，需要緊急接受重建手術，否則短時間內可能因外層破裂致死。

胸痛逾10分鐘 可能心肌梗塞

溫度驟降，除容易引起高血壓 ，當心臟負荷過大，也會造成心肌缺氧，嚴重時會引發急性心肌梗塞，導致心臟肌肉大片壞死。冠狀動脈是供給心臟肌肉氧氣及營養的血管，當因鈣化或脂肪堆積等原因造成血管阻塞，產生胸悶等不舒服症狀時應盡速就醫，狀況持續惡化、甚至胸痛連續超過10分鐘，服用舌下含片也未能緩解時，需趕緊到急診室確認是否為心肌梗塞。

有些人對痛覺較遲鈍，平時沒有胸部不舒服症狀，這些人最容易被忽略。美國一項大型研究調查報告指出，男性心臟病患有高達62%平常沒有任何徵兆，第一次心臟病發作即是心肌梗塞甚至猝死，女性比率也達46%，所以不少患者第一次發作就嚴重到來不及送醫而猝死。

50歲後 安排運動心電圖檢查

冠狀動脈阻塞初期並不明顯，一般健檢大多做靜態心電圖，然而許多是在運動狀況下心臟負荷增加，心電圖才會出現缺氧的變化，因此建議有高血壓、糖尿病、高膽固醇及心臟病家族病史者，50歲後應安排一次運動心電圖檢查。

若發現心臟缺氧，應進一步安排高階電腦斷層或心導管檢查，瞭解血管阻塞狀況，做為正確治療方向的參考。

此外，天冷時民眾愛吃火鍋，稍不注意鹽分攝取就會過量，也是導致血壓升高的原因。為避免冬天心臟病無預警地找上門，切記要睡眠充足、避免熬夜、保持心情愉快、不要吃得太鹹等，都是預防血壓升高的不二法門。