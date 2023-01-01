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醫藥／不分大小 麻醉都有風險

記者邱宜君
全身麻醉是將麻醉藥物作用在大腦，常用於時間較長的大手術。（Getty Images)
全身麻醉是將麻醉藥物作用在大腦，常用於時間較長的大手術。（Getty Images)

一生中難免有幾次麻醉經驗，有時候得插管，有時候只是打一針，打針部位也不同。如何安全地麻醉、平安地醒來，當中學問很大。記者諮詢台灣天主教聖馬爾定醫院麻醉部主任儲寧瑋、台灣中國醫藥大學附設醫院疼痛中心主任溫永銳，解說最常見的麻醉方式、流程、注意事項及執行資格。

全身麻醉

特點：麻醉藥物作用在大腦，常用於時間較長的大手術

儲寧瑋表示，全身麻醉通常用於傳統開肚子、開胸，傷口較大也較痛的手術，手術時間通常較長。給藥方式分為經氣管內管或面罩吸入氣體麻醉藥，或經由靜脈點滴注射麻醉藥等。作用原理是透過血液循環將藥物送進大腦，讓人睡著。

至於坊間講的「鎮定麻醉」，儲寧瑋表示，這算是全身麻醉的一種，不過這個名詞容易造成混淆，以為是比較安全的麻醉，其實不然。

儲寧瑋指出，麻醉是一個連續的變化，雖可初分輕、中、重度三種深度，但深度間並無明確界線，即便同一人、同一次手術，都可能在不同程度間變化，中度以上可能抑制呼吸和降低血壓，需要有麻醉專科醫師的監控和處理。

半身麻醉

特點：藥物作用在脊椎，適用於兩小時內的手術，常用於剖腹產、關節置換等。

半身麻醉作用在脊椎，只能麻醉下半身，例如剖腹產、膝關節置換、髖關節手術等。主要可分為脊椎麻醉、硬脊膜外麻醉兩種。

脊椎麻醉是把麻藥打到硬脊膜內，通常只需要兩、三毫升麻藥，一般打在第二節腰椎以下，不能打在太高位，避免誤傷神經。脊椎麻醉適用於兩小時內的手術，下半身痛感無法傳回大腦，大腦的命令下肢肌肉的訊號也傳不下去，所以下半身不會痛也不能動。

硬脊膜外麻醉是在硬脊膜外注射大約20到30毫升的麻藥，對於運動神經的麻醉比較弱，痛感可用不同配方去調控，也可以埋管，讓效果持續一天以上，例如減痛分娩，或用於術後止痛。

儲寧瑋表示，硬脊膜外麻醉因施作位置從胸椎到腰椎都可以，也會用於輔助全身麻醉。例如有長者做胸、腹部手術，有硬脊膜外麻醉輔助，可減少全身性麻藥的用量，能減少術後數小時到數天內譫妄、噁心嘔吐等副作用出現的機會。

區域麻醉

特點：在神經叢打麻藥

如果要麻醉一整段肢體，儲寧瑋表示，可在支配該肢體的神經周圍打麻藥，讓神經麻痺。例如要麻手臂，就打腋下神經叢，手臂就不會痛也不能動，但是中樞神經沒有麻痺，所以意識是清楚的。

局部麻醉

特點：常用於縫合傷口

局部麻醉範圍更小。儲寧瑋表示，局部麻醉是注射在皮下的「非血管」區域，讓局部神經浸潤在麻藥裡面，痛覺傳不回去。麻藥濃度會較稀釋，常用於縫合傷口、抽脂。

術前空腹、接收評估

病人進入麻醉就像一架飛機起飛到降落的過程，溫永銳表示，麻醉科醫師的工作就像機師，要注意離地和落地這兩段最危險，飛行中即便萬里晴空也可能遇到亂流，需要全神貫注立即處理，以維護病人的安全。

儲寧瑋表示，要維護病人安全，麻醉專科醫師的工作是從術前、術中、延伸到術後。術前要評估風險，包括病人本身狀況，慢性病、高齡、心臟病、兒童、先天異常導致肢體變形、是否有嚴重外傷等，這些都是來自於病人本身的危險性。

麻醉科醫師也要熟悉手術本身及麻醉本身的風險，才能根據病人個別情況，做出最恰當的麻醉計畫。

儲寧瑋提醒，為了安全起見，麻醉前都要空腹，至少六小時不能喝水或進食，也不可以嚼食檳榔。

另外也會提醒愛美的女性，術前除了要移除身上所有的金屬裝飾品、卸妝，如果有做指甲，也要卸除至少一指。如果不卸，就很難利用皮膚顏色或夾在手指的血氧機，及早觀察到病人有缺氧情形。

但如前所述，麻醉深度是動態變化，輕度鎮定的過程也可能不知不覺進入中度麻醉，有一定風險；如果局部麻醉時不小心把麻藥打進血管，也可能毒害心臟和腦部，立即引發致命的心律不整或癲癇。

溫永銳表示，站在專業立場看，麻醉沒有分大小，沒有哪一種麻醉方式絕對安全，其實都需要麻醉科醫師來做。

因為麻醉藥其實就是毒藥，必須透過精巧地使用，以保障病人安全，況且麻醉過程瞬息萬變，有專科醫師隨時監看腦波及各項生命徵象，才能及早發現警訊，並且即時處理。

半身麻醉作用在脊椎，只能麻醉下半身。（Getty Images)
半身麻醉作用在脊椎，只能麻醉下半身。（Getty Images)

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