我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

醫藥／服用磺胺抗生素 先基因檢測以免嚴重過敏

陳雨鑫
胺抗生素易嚴重過敏，服藥前先基因檢測。圖為示意圖。(本報資料照片)
胺抗生素易嚴重過敏，服藥前先基因檢測。圖為示意圖。(本報資料照片)

全球前五大嚴重藥物過敏的藥物「磺胺抗生素」，發生原因多是人體內有特定基因導致。台灣長庚醫院藥物過敏研究中心發現，亞洲人特定的基因檢測，將可預防磺胺類抗生素引起嚴重藥物過敏的發生。

亞洲每年有數百萬人因各種感染症，使用磺胺類抗生素撲菌特錠(Baktar)，但卻不知道自己的基因體質有嚴重藥物過敏反應的風險，其風險程度比一般人高45倍。

若能早期於病人服藥前進行基因檢測和疾病早篩，將可有效預防嚴重藥物過敏的發生。

台灣林口長庚醫院皮膚部部長鐘文宏表示，磺胺類抗生素撲菌特錠(Baktar)是常見治療感染症的藥物，如治療青春痘、上下呼吸道感染、腎臟及尿路感染、腸胃道感染等。但不少人因有特定基因，導致服用磺胺類抗生素撲菌特錠出現嚴重過敏反應，輕則局部或全身搔癢紅疹，嚴重可能引發史帝文生強生症候群(SJS)、毒性表皮溶解症(TEN)、藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀(DRESS)等。

其過敏臨床表現，可能會誘發全身性紅疹與產生水泡，到大範圍的皮膚破皮和黏膜潰瘍，也可能因藥物誘發肝腎功能受損或多器官衰竭而死亡。在一些史帝文生強生症候群或毒性表皮溶解症的患者中，還可能有視力受損的永久後遺症。

鐘文宏表示，曾有一名18歲的少年因治療青春痘服用此抗生素，最終卻導致肝衰竭死亡。另一名中年女性，因有泌尿道感染而服用此磺胺類抗生素，後續竟引起史帝文生強生症候群疾病，雖幸運地活下來，但視力嚴重受損。

磺胺類抗生素藥物使用的人眾多，而亞洲人帶有危險基因的盛行率高達一成，未來應推動用藥前風險基因檢測，若患者帶有危險基因型需避免使用磺胺類抗生素，改用其他類抗生素取代。

長庚醫院皮膚部研究團隊發現，如果帶有特殊人類白血球抗原基因型(HLA-B*13:01和相關基因型)的人，使用撲菌特錠抗生素藥物，就可能產生嚴重藥物過敏的風險。該研究成果已刊登於「過敏與臨床免疫學期刊(The Journal of Allergy and Clinical Immunology)」。

過敏 檢測

上一則

地產投資／有保障 買房善用5附加條款

下一則

醫藥／冬天氣溫急凍 慎防心臟病發

延伸閱讀

二戰最後大壩狙擊手 英空軍強生101歲辭世

二戰最後大壩狙擊手 英空軍強生101歲辭世
二戰英空軍最後「大壩狙擊手」辭世 享壽101歲

二戰英空軍最後「大壩狙擊手」辭世 享壽101歲
尋找手機程式出錯被當竊賊 77歲祖母遭特警隊搜查

尋找手機程式出錯被當竊賊 77歲祖母遭特警隊搜查
前英相強生：德國曾盼烏克蘭遭入侵後迅速垮台

前英相強生：德國曾盼烏克蘭遭入侵後迅速垮台

熱門新聞

「聖誕傾情」劇照。（取材自IMDb）

佳節不無聊 聖誕電視電影 就要看這幾部

2022-12-24 16:20
「珍妮德爾曼」電影海報。（取材自IMDb）

影史十大佳片重洗牌 珍妮德爾曼爆冷摘冠

2022-12-25 02:03
節日季也容易帶來社交焦慮，甚至令人心情失落。(美聯社)

封面故事／8方法 讓你真正享受節日

2022-12-25 10:45
布魯克林植物園的「光景」燈光秀大受歡迎。(Getty Images)

封面故事／8活動 紐約假日過得精采

2022-12-25 13:25
63歲的葛瑞格·特雷納先天失聰，他在總統通訊辦公室任職，寄到白宮橢圓形辦公室的信件和包裹，都會經過他拆閱、整理和轉發。（取自obamawhitehouse Instagram）

人物／白宮失聰拆信人歷5任總統 31年如1日

2022-12-25 10:12
羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)是稅後資金的投資帳戶，但增值部分免稅。(Getty Images)

理財百科／羅斯個人退休帳戶 6特點

2022-12-25 02:19

超人氣

更多 >
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮
習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易

習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易