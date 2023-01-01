2023清單／紐約客可知…自來水來自何處

Pepacton蓄水庫景色美麗。（圖皆為作者提供）

打開水龍頭，喝一杯水是多麼稀鬆平常的事，洗個衣、煮鍋湯，也是生活中天經地義的事。您喝的水打哪兒來的？您曾飲水思源嗎？不了解居住州的供水系統也就罷了，能不去水庫走走、去水壩看看嗎？~~編者

1970年，在哥倫比亞大學建築學院都市計畫研究所讀書時，我就曾聽說過「紐約市 的水源來自紐約上州 100多哩外水庫」的市政奇蹟。「紐約時報」也曾特別報導過，紐約市能成功發展至今，成為美國第一大都市，歸功於兩個很重要的資產：「供水系統」及「地鐵系統」。

紐約地鐵我經常坐，没想到，50多年後的今天，才终於有機會見識到紐約「供水系統」19個蓄水庫中，兩個最大的蓄水庫。

Ashokan蓄水庫位於嬉皮士的發源地Woodstock的西南邊，是Catskill山區中六個水庫之一。（圖皆為作者提供）

很多紐約客知道，紐約市有隨時可飲用的自來水，但知道其水源從那裡來的卻不多。許多美國東北部的人知道Catskills mountains是旅遊景點，卻不知這裡藏著提供紐約市800萬居民飲用水的蓄水庫。

Catskills山區是美國紐約州哈德遜河以西、州府奧巴尼（Albany）西南方的一處高原，最高點海拔4180呎（1274公尺）。由於它保留著自然風光，而且距離紐約市不遠，每當到了秋季，這裡就成為知名的觀賞紅葉之地，色彩萬千的楓林和秋葉，與層層疊疊的山巒，都渲染上了色彩，加上翠綠的湖水，潺潺的小溪以及温暖的秋陽，構成了最美麗的秋景，讓每個來到此地的遊客都沉醉其中。

内人好友、名舞蹈家崔蓉蓉在Roxbury小鎮有一棟渡假屋，就位於Catskills山區的Delaware郡。最近我們應邀到那小住並賞紅葉，因她的渡假屋正好位於兩個大蓄水庫Pepacton及Ashokan之間，使我們在無意中，有幸見識到這為紐約市提供水源的市政奇蹟。

我們决定每天参觀一處，先去了較近的Pepacton蓄水庫。當天天氣很好，萬里無雲，可惜遊客不多，雖然釣魚 及划船皆為允許的活動，卻無人問津。

位於Delaware郡的Pepacton蓄水庫，離紐約市西北方向約100多哩處，由Delaware河的東支部上建霸形成。紐約市政府為擴大及增加其供水量，於1947年至1955年間完成此蓄水庫。為此，當時紐約市政府徵收了該區1萬3000英畝的土地，淹沒了四個社區。

Pepacton蓄水庫是紐約市供水系統中最大的一個蓄水庫，可儲存1400億加侖的水。總長15英哩，最寬處0.7英哩，最深處180呎，面積為5726英畝，每天為紐約市提供25%的飲用水。

Pepacton蓄水庫雖屬特別保護區，卻允許在此划船（限非摩托船）及釣魚（以鱒鱼、鱸魚最受歡迎），但必須先向紐約市環保局申請許可，並先將船在特定設施中用蒸汽冲洗乾淨。

我們在水庫四周樹林間，可看到紐約市環保局所張貼的相關警告。在Pepacton蓄水庫範圍內，有一座Shavertown Bridge，橋上可欣賞水庫湖面的美好風景。

因Ashokan蓄水庫位於我們回紐約的路上，故最後一天才去參觀。

Ashokan蓄水庫是於1907年至1915年間完成，離紐約市北方92哩，位於嬉皮士的發源地Woodstock的西南邊，是Catskill山區中六個水庫之一。

此蓄水庫是由5.5哩的水壩及堤將Esopus Creek的水引來形成，為了在此興建水霸、堰及堤，2000名居民的房屋、商店、教堂、學校皆被迫遷移，包括2600個墳墓，引起很多民怨。但其儲水量可達1230億加侖、面積8300英畝、最深處190呎，可提供紐約市40%的飲用水。

在Ashokan蓄水庫的南邊，設有一條2.8哩的Ashokan Promenade，可供遊客行走、跑步及騎脚踏車，但不能遛狗，因怕帶來汙染，在此可欣賞Catskill山區的美好景色及野生動物。

此水庫的中部，由一個分水堰將其分成兩個不同水平面的盆地。因此蓄水庫具有590呎的海平面高度，紐約市的飲用水只須靠它自然落差的重力流，經過Catskill Aqueduct輸水管，就可將飲水直接送到海平面較低的紐約市了。

想了解紐約市「供水系統」這個世界最大的地表水供應系統的市政奇蹟，就要先知道每天10億加侖的水源來自何處。

早於1905年，紐約州議會為了滿足紐約市對飲用水日漸增加的需求，通過Chapter 705法，成立紐約市Board of Water Supply後 ，使紐約市政府可在Catskills徵收土地，興建水壩、蓄水庫及輸水道系統等。

從1907到1967年，紐約市政府在紐約上州，為徵收100萬英畝的土地，收購了26個村莊。Catskills及Dalaware水庫系統分別於1927及1965年完成。為此，當地居民須遷離，村莊被淹沒。

如紐約市政府環保局網站公布的圖所示，供應紐約市的水源主要有三大系統，以哈德遜河（Hudson River）為界，西邊為Delaware流域及Catskill流域，東邊和離紐約最近的是Croton流域。流域中，所有19個蓄水庫加起來，可儲存5500億加侖的水。

紐約市從1970年開始興建第三輸水隧道，是一個紐約歷史上最大的基本建設工程之一，花費60億。(紐約市環保局)

面積1597平方哩的Delaware／Catskill流域，距離紐約市西北125哩，包括六個蓄水庫，為紐約市提供90％的飲用水。面積為375平方哩的Croton流域，包括13個蓄水庫及三個調節湖，離紐約市較近，是紐約市最原始的水源，為紐約市提供10%的飲用水。

這三個面積涵蓋近2000平方哩流域的儲水，經過1945年完成的Dalaware輸水道，和1916年完成的Catskill輸水道，先灌注到紐約市北邊Westchester內的Kensico蓄水庫。在此，紐約市政府環保局將其用氯、氟化物、正磷酸盬及氫氧化鈉等加以處理 ，並以全世界最大的紫外線殺菌設備，殺掉有害微生物後，才再運送到位於Yonkers的另一個Hillview蓄水庫，做進一步淨水處理。此蓄水庫是接入紐約市前的最後一站，由此透過三條主要輸水隧道water tunnels進入紐約市内的供水系統。

紐約水源三大系統中，離紐約市最近的是克羅頓（Croton）流域，圖為壯觀的克羅頓水庫。（本報資料照）

第一及第二條輸水隧道分別在1917年及1935年完成，其大部分都埋在至少150呎的岩石下。三條輸水隧道皆從Hillview蓄水庫開始。

紐約市環保局從1970年開始興建第三輸水隧道，是一個紐約歷史上最大的基本建設工程之一，花費高達60億元，其總長度將達60哩，直徑16呎到24呎，大部分埋在街面下150呎處。

興建第三輸水隧道的構想，是紐約市前市長John Lindsay在1966年提出，主要是因為當時第二輸水隧道開始出現漏水及操作困難的狀況，萬一第一及第二輸水隧道須要關閉檢查或修理時，第三輸水隧道就能提供替代隧道，保持供水。

因種種施工上的困難，第三輸水隧道完成日期將延後至2026年。從1970年開始，因工程意外死亡人數已達24人。

紐約市自來水的水質，一直排在全美國水質最好的飲用水行列，其口感甚至超過許多其他州生產的瓶装水。據說，紐約市的水好，連帶著披薩也好吃、貝果也好吃，甚至啤酒都更好喝了。

為什麼這每天提供紐約市超過800萬居民、達10億加侖之多的自來水能有這麼好的品質呢？

因上州Catskill/ Delaware&Croton流域的水源能一直保持清潔。紐約市政府環保局以龐大的監測機制，來確保每天流經三個原始湖泊、19個水庫及連綿不斷的輸水道和輸水隧道的10多億加侖水可以安全飲用。

為了確保水庫的水不被汙染，紐約市政府環保局對水庫周邊的流域都有嚴格的管制，尤其是紐約市政府擁有的土地。並以「徵地計畫」來限制地區内的發展，任何開發都受到嚴格的管制。紐約市政府環保局還安排警察巡邏保護水源地，保護水庫區的自然環境。為了安撫住在流域內的居民，紐約市政府每年要付高額的地產税，及提供經濟效益及補助給當地村鎮。

雖然紐約市政府環保局對水庫周邊的管制很嚴格，還是准許一些居民或遊客活動，如釣魚、遠足、划船（有馬達，靠汽油行駛的船除外）等。但都得向紐約市政府環保局申請特別通行證The Access Permit許可。不過，為了維持庫水的清潔，仍禁止游泳及跳水。

自1990年代初以來，紐約市已花了超過17億元來保護這個未經過濾的供水系統。2018年，紐約市曾编列10億多預算，使飲用水更清潔、安全。其中2億元用來處理及保護水源不會受到流域中的農埸汙染，及改造了這一地區的化糞池和汙水處理廠，建立市政鹽棚、奶牛場糞便儲藏棚等來阻止有害汙染物流入水庫。

紐約市政府環保局内特設立供水處（Bureau of Water Supply）來管理，經營及保護上州水源供應系統，以確保它能為紐約市提供足够量、高品質的飲用水。它也負責紐約市15億Watershed Protection Program的管理及執行。

紐約市「供水系統」一直都能符合州政府、聯邦政府對自來水所訂的標準， 是美國五個主要城市（另外四個是波士頓、舊金山，西雅圖和波特蘭）不須設立昂貴的過濾系統的其中之一。否則，除須花10億來建濾水設備，每年還得花1億來操作。紐約市的供水系統都受到科學上的支持，每天都有數十名科學家監測水質，每年檢驗收集的樣本達60萬次。

另一個使紐約市自來水味道好的原因，是主要水源Catskill Mountains的地質很少具有石灰岩。