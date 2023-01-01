2023清單／搭一回Amtrak 乘火車穿越美國

橫穿美國西部行段雙層Amtrak火車。（圖片皆由作者提供）

也許你曾自駕遊從美國東海岸到西部，或從美東開車南下到佛州、或北上到最東北的緬因；或也曾從舊金山自駕遊到洛杉磯；今年你一定要搭一次Amtrak火車，可穿越美國，也可坐一段短程，或訂個臥鋪。~~編者

2022年11月17日(周四)，我和太太盧琳從費城 30街火車站下午1時多啟程，四天三夜時間抵達此行的終點站，舊金山灣區Emeryville車站，圓了我們乘坐火車橫跨美國的夙願。

從費城啟程後，火車先往南行，在華盛頓DC換乘往芝加哥 的Amtrak火車，18日(周五)上午8時多，抵達芝加哥聯合車站。因為我們從芝加哥西行到加州 終點站，買的是雙人臥鋪單間票，在芝加哥站可以享用酒肆休息室，很不錯。

18日下午2時，我們登上觀光列車一路西行風光無限，在火車臥鋪睡了兩夜，白天盡情欣賞窗外西部風光。20日(周日)下午抵達距離舊金山很近的灣區Emeryville站，在矽谷工作並住在附近的兒子谷崢在車站迎接我們。

從東海岸城市乘Amtrak火車到芝加哥通常有兩條路線：一是從紐約轉車經水牛城、俄亥俄州的克利夫蘭，沿著美加邊境到芝加哥。冬季出行要注意水牛城到芝加哥地區下雪機率高，火車容易被取消或者晚點；二是從華盛頓轉車經過西維吉尼亞州和賓州的匹玆堡，然後經克利夫蘭和印第安納州到芝加哥。

冬季從東岸橫穿美國火車遊，推薦走華盛頓到芝加哥路線以盡量躲開雪窩子。我們啟程那天，紐約線就因為水牛城一帶風雪原定的車次被取消了，好在費城站的前台很快幫助我們改簽到走華盛頓線，沒耽誤行程。

11月18日，芝加哥雪後放晴但感覺外面陰冷。我們在芝加哥聯合車站寬敞明亮的酒肆稍事休息和洗漱後，在服務人員的引領下，於午後時分登上雙層Amtrak客車，開啟我們乘坐火車西行漫遊新篇章。

我們從華盛頓抵達芝加哥後，在車站將兩個行李箱交給車站的「小紅帽」，服務很不錯。臥鋪車廂在雙層列車上層，我們買的是雙人臥鋪單間，上下鋪設計很緊湊實用。下鋪白天打開就是兩個對坐的寬敞座椅，中間還有一個小飯桌。

芝加哥聯合火車站寬敞明亮的候車大廳。（圖片皆由作者提供）

從芝加哥到加州需要三天兩夜，這一節臥鋪車廂共有十個雙人單間和一名專職列車員。列車員負責每晚幫助將上下鋪鋪好，早晨將下鋪轉換成座椅模式並將上鋪折回原位。臥鋪單間的大玻璃窗視野極好，一路上我們透過車窗也拍攝到很多美景照片。

上層臥鋪車廂有一個廁所，下層有四個廁所和備有浴巾、毛巾的淋浴室，乾淨舒適，從來沒有碰過廁所排隊等待。臥鋪車廂免費瓶裝水充足，每天早晨列車員會備好一罐熱咖啡，一次性咖啡杯也準備充足。我們臥鋪車廂距離餐車和觀光車不遠，兩節餐車桌面都鋪著潔白的餐布並擺放刀叉；兩節觀光車採光超好，而且座位旁邊有電源插座很方便。

我們在臥鋪車廂內，如不想去餐車吃飯也無妨，請專職列車員一日三餐都送到包廂也沒問題。防疫期間，我們就叫了送餐服務，並在最後一次叫送餐時付給這位勤快的列車員不錯的小費。

從芝加哥啟程的西部行Amtrak火車的餐車車廂。（圖片皆由作者提供）

臥鋪旅客享有每日免費三餐，早餐有蛋卷、酸奶和水果等；午餐有漢堡包等；晚餐除了三文魚、牛排、雞肉等，還有免費啤酒。乘坐火車橫跨美國雖然車速慢，但很適合閒情逸致。

西行列車一路風光還有咖啡美食，欣賞著窗外別樣的山水和牧場雪山，我竟然哼起馬玉濤唱的「馬兒啊，你慢些走喂，慢些走，我要把這迷人的景色看個夠！」優哉游哉地享受這Amtrak西行列車的風景，真是一種不一樣的旅遊經歷。

臥鋪車廂的列車員工作勤奮善談，他在路過重要景點時會通過車廂廣播提醒旅客往外看。同時，也會講解該景點的地質地貌特點或歷史故事等，很長知識。車行過廣袤的科羅拉多州時，經他廣播解說，我才知道原來科羅拉多是原住民語Colorful(色彩斑斕)的意思。

從車廂拍攝的科羅拉多落磯山脈和科羅拉多河美景。（圖片皆由作者提供）

我喜歡科羅拉多州的山水，雪山、牧場、落磯山脈以紅褐色為主色調的美麗山體和山形，如同一幅幅色彩艷麗的巨幅油畫。彩色的群山，時而白雪皚皚、時而山體紅得發紫，在一路陪伴的科羅拉多河上映出的倒影更是美不勝收。

坐在臥鋪車廂包間裡盡情欣賞著窗外科羅拉多河與落磯山脈交相輝映的山水美景，我感覺眼前的色彩斑斕山體山貌景色，與距離拉斯維加斯不遠的死亡谷國家公園有異曲同工之美，乘坐火車優哉游哉地欣賞沿途山川大河之壯美，眼界似乎寬廣許多，心曠神怡。

坐Amtrak火車從東海岸經芝加哥橫穿美國大陸，一般需四天三夜，火車早餐水果量不多，可隨身帶點蘋果、橘子和香蕉；在車上打牌、看書和玩遊戲的老外遊客很多見，我們華人可帶上麻將牌或撲克牌邊賞景邊娛樂；帶本好書在火車上細讀也頗有品味。

20日上午，火車進入拉斯維加斯所在的內華達州。天蒼蒼、野茫茫，內華達州很有西部風光的荒涼美，死亡谷就在內華達州，一小部分跨入加州。

Amtrak知名的「海岸星光」號火車，提供旅客加州、俄勒岡州、華盛頓州精華景點。（取自Amtrak網站）

中午過了Calfax車站後，列車終於進入加州了，映入眼簾的樹也多了、草也多了、牧場人煙都多了。窗外樹木的樹葉有紅的、黃的和綠色的，色彩艷麗，很像東海岸深秋楓葉紅了時的層林盡染。山上松樹愈來愈多愈密，多是又高又尖的塔松和杉樹。

火車在加州首府沙加緬度（Sacramento）暫停後續向西進，晚飯時分抵達終點站Emeryville，兒子在站台迎接我們。

回顧一下，火車一過賓州大城市匹玆堡，窗外地面上就是一層薄薄的白雪，一直跟著我們的西行火車覆蓋到了芝加哥。19日早晨，火車進入西部名城丹佛，窗外白雪皚皚，遠處的雪山就跟冰雪美人站立在那裡看著我們的火車似的潔白秀美。

我們從費城30街火車站啟程，經四天三夜旅程，途經賓州、馬里蘭州、華盛頓特區、維吉尼亞州、印第安納州、密西根州、愛荷華州、科羅拉多州、猶他州、內華達州，最終進入加州，在舊金山灣區的Emeryville終點站，西行漫記畫上了一個圓滿難忘的句號。

美國的客運列車系統，雖然跟中國已實現八橫八縱的高鐵網絡系統相比，落後了幾條街。但如果作為遊客旅遊觀光的話，乘坐Amtrak橫穿美國還是不錯的選擇。

有時間又不喜歡坐飛機的遊客，還可選擇另一條環繞東西海岸的Amtrak客車路線穿行。這條路線是西起加拿大溫哥華，從西雅圖進入美國，然後路經波特蘭、加州灣區Emeryville站和洛杉磯，然後貼著邊境東進過鳳凰城到新奧爾良，然後北上東行到達東海岸華盛頓、費城、紐約和波士頓。反方向乘坐這條Amtrak客車路線從東海岸到西海岸觀光旅遊也不錯。

美國火車遊小帖士

全北美Amtrak火車票都可直接從Amtrak公司網上預定：www.amtrak.com。 一旦確定日程盡早上網查詢預訂，常能買到時間也好、價格又便宜的車票。

Amtrak火車票票價，旺季貴點、淡季減價，聖誕節等節假日前後，車票緊張價格還貴。同一條路線每天不同班次價格不同，比如，12月8日(周四)從費城出發橫穿美國，查詢知從費城到芝加哥段Coach(普通座)最便宜的票價109美元，最貴的244美元；Business Class(商務車廂)最便宜的144美元，最貴的282美元；臥鋪最便宜的388美元，最貴的532美元。Amtrak客車的普通座有點像中國高鐵一等座，座椅寬大舒適。當然，商務艙座椅更加寬大舒適，睡一夜並不累。

再比如12月9日(周五)從芝加哥到終點站加州灣區Emeryville站普通艙Coach票價最低只要232美元，商務車廂最低307美元；雙人臥鋪單間(最多兩人，第二個乘客要加約300元，三餐免費)最低1166美元一單間，商務車廂車票最搶手。如果在丹佛等西部大站下車後租車旅遊分段火車橫穿美國的話，商務車廂睡一夜比坐飛機舒適多了。