移民專頁／申請EB-1 自僱者可境外等

遞交EB-1申請後，在美國境內等排期還是回國等的關鍵是，申請人是否可以在等待期間在美國持續擁有合法身份。(Getty Images)

讀者問：我在申請EB-1A和NIW時，發現I-140表上可以選擇排期到後，通過去大使館 申請移民簽證 拿到綠卡 。也就是說，可以不用一直待著美國等待提交I-485。鑑於目前找工作一直沒有著落，想了很多退路，感覺回國或者去其他國家，可能打開很多機會。但是由於現在EB-1A和NIW要排期，特別是NIW十分漫長，這兩類都是self-sponsor。如果在這期間去其他國家找份工作，等到排期滿，去美國大使館申請的時候，需要提供在美國的工作offer嗎？我覺得如果到時候需要你在美國找到工作的offer證明，豈不是難於上青天？

如果不需要提供，當然更好，那是不是申請通過後，來到美國，必須最好在相同的領域待滿最好六個月呢？之前申請NIW的時候聽律師說的。感覺這又很矛盾，如果是在美國境內申請，可以理解，6個月應該不是問題。可是如果是在美國境外，一般的情況是把當地的工作都辭掉了，才會進來美國，又怎麼能在領域內再待6個月？

答：

遞交EB-1(特殊人材)還是NIW(國家利益豁免)申請後，是在美國境內等排期還是回國等的關鍵是，申請人是否可以在等待期間在美國持續擁有合法身分。

我們給客人的建議是，如果不能維持合法身分，那只能在境外等排期；否則等排期到了，也無法在美國境內調整身分。至於今後在境外簽證時是否要提供job offer，我們認為你的擔心是不必要的，因為正如你信中提到的這兩類都是self-sponsor的(自僱)。如果申請人在簽證時能提供一份美國僱用合同為最好；不行提供一份雇主意向書也行。什麼也不提供也無妨，因為申請人本人就是雇主。