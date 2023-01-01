大仁說財經／藥品荒在中國蔓延 黃桃罐頭都成抗疫神物

中國疫情難熄，民眾自求多福。（路透）

中國史無前例的新冠病例浪潮引發了人們對退燒藥、止痛藥甚至桃子罐頭等家庭療法的搶購，導致網上和商店出現短缺。

中國當局表示，經由核酸檢測，全中國在去年12月中發現2249例確診新冠病例，其中20%是在首都北京 發現的。但根據實地採訪，北京的病例數可能比記錄的要多得多。

由於人們擔心自己可能感染病毒而急於儲備藥物，對Tylenol和Advil等發燒和感冒藥的需求在全中國激增。

黃桃罐頭在中國許多地方被認為是種特別營養的美食，被尋找抗擊新冠病毒方法的人們搶購一空。該產品目前在許多網上商店都已售罄。

廠商闢謠 沒有療效

人氣的突然飆升，促使國內最大的罐頭生產商之一大連利盛食品在微博上澄清，黃桃罐頭沒有任何藥用療效。

該公司在網路貼文指出，「黃桃罐頭≠藥品！」「本公司供應充足，無需恐慌。不要急著購買。」

共產黨喉舌《人民日報》也試圖澄清事實。它在去年12月12日發布了一篇微博長文，敦促公眾不要囤積桃子，聲稱它們「對緩解疾病症狀毫無用處」。

當局還呼籲公眾不要囤積醫療用品。北京市政府警告居民，由於搶購和大量患者湧入診所，北京市政府面臨滿足藥品和醫療服務需求的「巨大壓力」。

它敦促公眾如果沒有症狀，不要囤積藥物或撥打緊急服務電話。

中國藥荒 推升股價

新冠療法的需求上升和供應短缺，推動了對製藥商股價的押注。

在香港 上市的中國最大布洛芬(ibuprofen)生產商新華製藥的股價，在去年12月中上漲了60%。當月前2周已上漲147%。

新華製藥表示，「我們的生產線正在滿載運轉，並正在加班加點生產急需的藥品，比如布洛芬片。」

布洛芬是一種抗炎藥，用於治療疼痛和發燒。它也被稱為Advil、Brufen或Fenbid。

缺藥危機 蔓延香港

藥物短缺已經從中國大陸蔓延到香港這個擁有獨立地方政府體制的特別行政區。該市衛生主管敦促公眾不要恐慌性購買不需要的感冒藥，並敦促居民「不要反應過度」。

在香港的一些藥店，Tylenol的本地品牌Panadol等退燒藥已售罄。銷售代表指出，大多數買家都將藥品寄給他們在內地的家人和朋友。

以生產止咳糖漿而聞名、在深圳上市的貴州百靈集團製藥的股價去年12月中旬上漲21%，當月上漲51%。政府推薦用於治療新冠肺炎的中藥連花清瘟的獨家生產商以嶺藥業的股價過去一個月也上漲超過30%。

甚至葬禮服務和墓地的提供者也得到了意外的大力推動。中國最大的殯葬服務公司、在香港上市的福壽園國際股價自11月以來飆升超過50%。

花旗集團分析師在研究報告中表示，2023年「對墓地的需求被壓抑得很厲害」，並補充說他們注意到投資人對該行業的興趣越來越大。