大仁說財經／蘋果如南遷 不會和中國撕破臉

紐約曼哈頓第五大道上的蘋果專賣店。（路透）

2022年11月初，在假日購物旺季即將拉開序幕的前幾周，蘋果 公司發出了一個不同尋常的警告：客戶將必須等待更長時間才能獲得新款iPhone 14 Pro機型。這是因為其在中國鄭州市的一個主要裝配設施由於疫情限制而「以明顯降低的產能運作」。

多年來，蘋果公司一直依靠在中國龐大的製造能量來量產iPhone、iPad和其他在全球家庭中使用的熱門產品。但它對中國的依賴今年受到了「動態清零」策略和嚴格封鎖的考驗，包括最近在鄭州所謂的iPhone城生產中心。

減少依賴 恐需數年

現在，根據報導，這家全球最有錢的科技公司正在謀求加快將生產轉移出這個全球人口最多的國家，但要做到這一步，減少對中國的嚴重依賴，真要達成目標，可能需要好幾年時間。根據一份投資人報告，Wedbush Securities的分析師估計，蘋果至少要到2025年或2026年才能將其大部分iPhone生產轉移到印度 和越南等地，但前提是它「積極行動」。

專注研究營運和供應鏈管理的賓州大學華頓商學院教授亞隆(Gad Allon)對這個時間表的評估似乎更為保守：「我不認為在2025年之前可能出現任何超過幾個百分點的實質變化。」

中國鄭州廠日前深受疫情封鎖影響，產能明顯減少。（歐新社）

中國對蘋果有多重要？根據市場研究公司Counterpoint的估計，在去年10月導致鄭州停工的新冠疫情爆發之前，該製造廠生產85%的iPhone Pro機型。

研究重點在中國勞動力和發展的康乃爾大學教授佛弗里德曼(Eli Friedman)說，「如果沒有中國作為製造基地，蘋果就不會成為如今的規模。他表示，即使蘋果公司表示希望將生產轉移出中國，但「它不會導致與中國脫鉤，蘋果產品將在很長一段時間內在中國製造。」

他說，最終，蘋果「在某些方面既是一家中國公司，也是一家美國公司」，「當然，即使它的總部設在美國。」

地大人多 中國獨有

例如，弗里德曼指出，組裝和生產iPhone有一系列關鍵因素，「其他國家無法複製。」這包括附近供應商提供的材料和零件、已經大規模部署的世界級基礎設施、獲得大量的工程師勞動力以及低廉的勞動成本，以及建造可容納數十萬勞工的工廠城市，還有龐大的生產設施所需的大片土地。

他強調，「其他國家可能擁有其中的一小部分，但並沒有全部擁有。」

協助建立該公司全球供應鏈的蘋果CEO庫克在2015年的一次採訪中承認了中國獨特的製造優勢，「你可以把美國的每一個工具和模具製造商都帶到我們現在坐著的房間裡。」「但在中國，你可以擁有多個足球場大小的廠房。」

蘋果公司已故CEO喬布斯(Steve Jobs)在2010年10月與歐巴馬總統會面時提出勞工問題，指稱美國乏善可陳的教育體系是蘋果公司的一個障礙，當時蘋果公司需要3萬名工業工程師來支持其現場工廠勞工。

喬布斯傳記作者艾薩克森(Walter Isaacson)表示，喬布斯對總統說：「你在美國找不到那麼多員工。」「如果你能教出這些工程師，我們就可把更多的製造工廠搬回美國。」

印度缺地 越南缺人

例如，蘋果公司一直暗示將生產轉移到印度已有一段時間。雖然印度擁有龐大的勞動力，而且許多勞工具備必要的技術技能，不像美國長期以來一直面臨工程師短缺的問題，但想在印度建立龐大的裝配中心比在中國面臨更多的官僚審批。弗里德曼說，「至少在印度，獲得土地並不那麼容易。」並指出中國共產黨在出於其認為重要的原因而迅速徵用土地方面面臨的障礙較少。他表示，中國的勞動成本雖然在過去10年中有所上升，但也「由於對勞工組織者的政治打壓而相對上更為便宜」。

越南是另一個傳聞已久蘋果公司有意將生產轉移到此的候選地點，弗里德曼指出，「越南的確有更多產能，但土地少得多。」而且與中國14億和印度近14億人口相比，越南只有9800萬人。

華頓商學院的亞隆表示，蘋果「真的不願意與中國撕破臉」的另一個關鍵因素是中國也是蘋果一個巨大市場。蘋果財報顯示，在截至9月的12個月期間，大中華區市場的銷售額為740億元，占其全年全球銷售額近20%。

亞隆說，「看看其他美國科技公司，谷歌不在中國，Meta不在中國，亞馬遜不在中國。」蘋果是唯一一家成功進入獲利豐厚市場的公司，「因此，蘋果非常不情願並非常小心地確保，現在事情非常、非常敏感，絕對不會與中國翻臉，或者至少不要以公開方式進行。」