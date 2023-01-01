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料理功夫／豌豆泥沙拉

項月華
豌豆泥沙拉
豌豆泥沙拉

豌豆具有豐富的營養價值，對於減肥人士來講，豌豆可以代替主食，如再與水煮蛋、酪梨和蟹味菇搭配，無論是營養、顏值和口感都提升了一個層次。用簡單的烹飪方法來保留食物的原味和營養，這不正是我們現代人所追求的健康生活的理念嗎？

材料：

豌豆300克、蟹味菇150克、酪梨1個、雞蛋3顆。

調料：

鹽2克 (或根據口味)、白胡椒粉少許、橄欖油少許。

豌豆泥沙拉食材
豌豆泥沙拉食材

作法：

1.把豌豆放入滾水中煮2分鐘即取出，用冷水沖涼，瀝乾水分後備用。

2.蟹味菇去除根部後切段，放入鍋中煸炒片刻，再加少許鹽和白胡椒粉提味，蟹味菇變軟後即可盛出備用。

3.鍋中加水後放入3顆雞蛋，水滾後再煮5分鐘，取出剝殼，切半備用。

4.酪梨去殼、去核後，和豌豆一起用勺子搗爛成泥狀，加入少許鹽、白胡椒粉和橄欖油，攪拌均勻後裝盤，並搭配加工好的蟹味菇和水煮蛋，一款簡單又營養豐富的沙拉就完成。

小叮嚀：

1.煮雞蛋的時間，可根據個人熟度喜好調整。

2.豌豆有殼，用勺子搗爛會有些粗顆粒。如果是老人或小孩食用，可以用料理機來打爛，口感較細膩。

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