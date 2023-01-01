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料理功夫／手工橙子果醬

閔娜
手工橙子果醬
手工橙子果醬

家中的橙子樹是我的寶貝，連皮帶肉都不浪費，橙子皮除了能做酵素外，還能做果醬。在美國，橙子醬不叫orange jam，而稱「Marmalade」，最早是出自葡萄牙語的「marmelada」，後來演變成「Marmalade」。

自家種的橙子皮有股特別的香味，拿來做果醬尤其合適，果醬不光能抹麵包，也可與白肉搭配混吃，或當作優格、冰淇淋的淋醬、餅乾夾心都很可口，自食或送禮兩相宜。不過因為是自製，沒添加防腐劑，要盡快吃完。

手工橙子果醬
手工橙子果醬

材料：

橙子2.5個、檸檬半個、冰糖3大塊、鹽1/3匙。

作法：

1.將橙子去皮，盡量削得很薄，然後用剪刀剪成細長條。

將橙子去皮。
將橙子去皮。

2.用一小鍋，將橙皮煮約五分鐘去除苦味，瀝乾。

橙皮煮約五分鐘去除苦味，瀝乾。
橙皮煮約五分鐘去除苦味，瀝乾。

3.將兩個橙子削乾淨，去除所有粗葉與白皮，用果汁機打成八成碎（還稍有塊狀），另將半個橙子、半個檸檬擠出汁。

4.準備一空玻璃罐用熱水燙過罐身及蓋子，擦乾、倒放風乾或放入烤麵包機烘乾，絕對不能有一滴水留在罐內。

5.將橙皮、橙汁、碎橙肉、檸檬汁、冰糖、鹽倒入鍋內用大火煮開後，再用小火開鍋蓋煮約45分鐘，見果膠釋出，成濃稠狀即可。待涼後裝罐。

小叮嚀：

1.打橙肉時要注意別打得太碎。

2.煮果醬時不要蓋鍋，才能收汁。

3.除了橙肉，還可自行加入其他水果汁，例如百香果，增加風味。

4.裝入玻璃罐後置冰箱內，隔日還會更濃稠。

5.罐外貼上製作日期標籤，提醒自己在一、兩個月內吃完。

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