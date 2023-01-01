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料理功夫／雪裡紅的記憶

巴爾虎蜜兒
雪裡紅煨麵
雪裡紅煨麵

小時候的晚餐是溫馨的，等著爸爸下班回家，母親準備好一桌的熱菜、熱飯，我們一起吃飯的時刻，暖著心、胃。母親的炒雪裡紅，總可以讓我扒下兩大碗飯，對我來說是印象最深的記憶。

自從市場攤販教會我雪裡紅簡單作法，這兩、三年做了十幾次，迫不及待地跟大家分享這料理。

簡易速醃雪裡紅

材料：小芥菜1把、鹽適量（隨個人喜好調整）。

作法：

1.小芥菜洗乾淨，過濾乾水。

2.小芥菜放在大盆中，分層上鹽，30分鐘後再上第二次，然後放入乾淨玻璃罐或是夾鏈袋密封好，放冰箱冷藏；兩天後即可食用，重點是沒有市售的一股嗆鼻味。

醃漬雪裡紅
醃漬雪裡紅

雪裡紅煨麵

材料（1人份）：

雪裡紅100克、絞肉30克、蛋1顆、麵條（細拉麵）100克、鹽適量、香油適量。

作法：

1.雪裡紅洗淨切末，蛋煎好備用。

2.平底鍋加熱，絞肉翻炒，加入適量水滾開。

3.接著放入麵條煮開，轉中小火，讓麵條吸滿湯汁，放入雪裡紅絲煮，最後放入煎好的蛋，收湯汁即可。

雪裡紅炒肉末佐豆干
雪裡紅炒肉末佐豆干

雪裡紅炒肉末佐豆干

材料：

雪裡紅150克、絞肉50克、豆干3片、蒜頭3瓣、油適量、糖適量、米酒適量。

作法：

1.雪裡紅用水清洗，把鹽洗掉是關鍵（鹹、淡），濾乾水並切細末備用。

2.豆干洗好，切丁接著用熱水汆燙（免去用油煎過程，也較清淡些），接著壓蒜瓣備用。

3.平底鍋放些油，放入絞肉翻炒，加些米酒，接著蒜瓣，再放入燙好豆乾丁，最後把雪裡紅加入，大火翻炒幾下，加入些許鹽跟糖，香氣撲鼻即可盛盤。

雪裡紅煎蛋
雪裡紅煎蛋

雪裡紅煎蛋

材料：

雪裡紅100克、蛋3顆、油適量、水少許、醬油些許（增色）。

作法：

1.雪裡紅切絲備用。

2.雞蛋打發，加些水、醬油一起攪拌均勻。

3.平底鍋加熱放油，多些油免糊鍋底，倒入作法2，煎至兩面焦黃即可盛盤。

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