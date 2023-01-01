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紙上播客／開著帆船去旅行 華人畫家把航海畫成藝術品

何卓賢
郭淑玲在帆船上創作。(郭淑玲提供)
郭淑玲在帆船上創作。(郭淑玲提供)

「旅行在拉丁語裡面的意思是『為了去宗教聖地朝聖而進行的苦行』。跟著帆船去旅行，其實沒那麼舒適；航海過程中有風、有浪，很多不確定性。但這樣的經歷會教會你很多人生道理，比如要在自然中慢慢低頭。」

每年一半時間在船上

這是畫家郭淑玲對她過去兩年航海經歷的描述。2019年從中國搬家到美國後，郭淑玲每年至少有一半時間在船上。光是在2021年，他就與先生從加勒比海航行回到馬里蘭的安納波利斯。周一到周五，兩人會把被命名為「Selkie」的帆船停在岸邊，專心全職工作；到了周末，如果天氣允許就會上路，輪流掌舵把船開到下一個目的地。

郭淑玲已和船分不開。(郭淑玲提供)
郭淑玲已和船分不開。(郭淑玲提供)

船上的生活激發郭淑玲創作出一系列油畫以及鉛筆畫作品，自2020年起已在紐約的否畫廊辦­過兩個個展。首次展出名為「5-­6pm」，記錄從船上觀察到的、傍晚時分的光線和色彩變化；第二個展覽名為「低語」，畫作均以她航行過的坐標命名。這一系列作品畫面對稱、抽象，色彩柔和、輕盈，正映射出航海生活對郭淑玲創作理念和心態的影響。

「我越來越喜歡用灰的、簡單的顏色，在更有限的範圍內尋找顏色變化。長時間觀察自然，它給予的豐富的色彩感受，會融入你對顏色的判斷；當你完全暴露在自然之中，自然決定了你的行程，這教會你不要把自我放太大，要在自然中慢慢低頭。」

在海上生活的經歷，激發郭淑玲創作出一系列畫作。(郭淑玲提供)
在海上生活的經歷，激發郭淑玲創作出一系列畫作。(郭淑玲提供)

保持耐力與天氣鬥爭

郭淑玲把帆船旅行形容為「苦行」。她表示，航海不僅要求旅行者對各種環境和地點有高度的適應力，還需要有長途航行的耐力，與不同的天氣狀態做鬥爭。在航海日，郭淑玲和先生需要輪流在駕駛室觀察海面的狀態，儘管有自動駕駛系統減輕負擔，也需要時刻有人觀海以應對突發狀況，有時整夜無法闔眼；有的海域浪會衝到幾米高，兩人養成了航海時候不做飯、只吃小零食的習慣，否則容易身體不適。但是，航行到美麗的目的地之後，郭淑玲坦言一切都十分值得。

郭淑玲的帆船在不旅行時停靠在安納波利斯，這個港口聚集了許多帆船的愛好者。她表示，喜好航行的「當代遊牧民族」之間，常有一種不需言語的默契，「基本都不用互相留聯繫方式，因為很容易碰到」：大家一般在天氣變冷時候往南開，天氣熱的時候則返北，相似的航行路線總讓她在不同的港口看見同樣的船——在巴哈馬沙灘散步時，便恰好碰見船停靠紐約時認識的港口老闆。

郭淑玲作品《Sotto Voce-Exuma, Bahamas》。(郭淑玲提供)
郭淑玲作品《Sotto Voce-Exuma, Bahamas》。(郭淑玲提供)

自認像候鳥一樣遷徙

至於人們常把帆船度假認作奢侈生活方式的代表，郭淑玲坦言，其實不同的人群有不同的選擇，而社群媒體上帆船旅行光鮮亮麗的表象不可盡信。對於她來說，自己開船去到目的地，靠跟大自然的風和浪合作來驅動船隻，有非同尋常的成就感，也是很獨特、充實的一種旅行方式。但不可否認，擁有一艘帆船會帶來一筆額外開銷，從停靠港口的費用，到維修船體的支出等。而為了省錢，夫妻兩人自學成才，從縫紉帆布到維修水管、電路，能自己做的都自己動手。

最近，郭淑玲家裡新添了一位四個月大的寶寶，這也讓她暫停了今年的航行計畫。問及明年是否會重新上路，郭淑玲爽快答說，「當然。」

「開始航海後，你會發現自己越來越喜歡，越來越跟船分不開。帆船對旅行來說是特別好的工具，你就像候鳥一樣，帶著自己的家去遷徙。在不同的國家遊歷，但是每天結束，都還是能回到自己家裡。」

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