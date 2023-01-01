地產投資／有保障 買房善用5附加條款

隨著貸款利率 飛升，整體經濟可能面臨不景氣，房地產市場似乎也從2021年至2022年初的瘋狂狀態降溫，有些特定地區甚至預測將會有20%左右的房價修正幅度，而地產從業者們更是紛紛喊著房地產行業「凜冬將至」。然而，愈是在這樣的時候，愈是買家們動手的好時機，因為這樣的景氣狀態也意味著「買家市場」終於回歸。

「買家市場」是什麼？

所謂買家市場，指的是對買家有利的市場狀態，通常是在供過於求的時候發生。以目前美國本土市場來說，雖然中低價位的需求仍然很高，但是由於利率飆升兩倍以上的結果，導致原本可能會入手的買家根本下不了手，導致真正能夠負擔的買家逐漸減少，只剩下滿手現金的投資客，或者收入良好能夠負擔高額利率的買家。

在這種情況下，賣家仍有賣房需求，但是買家寥寥可數，導致買家擁有更大的議價空間，有時候價錢雖然比較硬，但是卻能夠利用這種市場狀態談到一些對於買家有利的合約附加條件(contingency)，也是一種保障買家權益的方式。

以下介紹幾種常見的附加條款，保障買家在這些特定條件不滿足的時候，能夠平安全身而退，而不會被沒收買房的合約訂金。

1. 買前先驗貨的「驗屋條件」(inspection contingency)

顧名思義，就是合約的生效是建立在驗屋結果一切滿意的基礎上。如果有這種附加條件的合約，通常買家會有一段時間在簽合約後找專業驗屋師檢驗房屋，主要是檢查房屋的實體狀態，尤其是一些平常人比較難肉眼判斷的空調系統(HVAC)、水電系統、白蟻問題等等。如果沒有這個驗屋條件，萬一過了戶發現要花大錢修理特定系統，可能對買家而言也是一大負擔。

如果有驗屋條件的合約，在驗屋之後找到特定問題，可以用這個理由退出不買，當然如果問題不是太大，也可以用這個條款作為談判減價的基礎。當然也有買家在一開始看房就驗屋，直接在簽合約之前就確認清楚，那也是一種保障權益的做法，這樣要是發現什麼問題就直接跟賣家談怎樣處理了。

2. 看似萬能的「貸款附加條件」Mortgage/financing contingency

由於大多數人買房都需要貸款，很少有人能夠真的全現金從口袋裡面掏出買房全款，因此這個合約附加條件可說是房產買賣最常見的條件之一。

貸款附加條件的操作很直覺，簽了合約之後，買家會有一段時間去做貸款(30~60天等最為常見)，如果這段時間過了還沒辦法拿到貸款，或者貸款申請被拒絕，那麼雙方就能取消合約、退訂金。

這看起來很萬能，只要貸款被拒絕就能以此取消合約，但其實這個保障買家的「貸款附加條件」也是有要求的，也就是買家在借款過程中必須盡力而為、而且貸款被拒絕不能是因為買家這邊的明顯財務因素。如果是因為買家自身可以掌控的財務因素，導致貸款借不到，那麼這種情況下是不能使用「借款條件」來退出合約的。

什麼叫做買家自己因素導致借不到呢？例如買家本身信用分數太低、又或者買家應該要準備的自備款不足、又或者銀行跟買家要的材料，買家遲遲不給等等，這些都是買家自己造成的貸款拒批，所以這些仍然算是違約，不能啟動「貸款附加條件」來取消合約。

3. 「銀行估價條件」 (appraisal contingency)

另一個與貸款有關係的，就是用銀行估價作為合約條件(Appraisal Contingency)，也就是說萬一銀行估價出來竟然比約好的買賣價錢還要低，那麼可以用這個原因取消合約。這點在有貸款的合約特別重要，例如有賣家出高價100萬賣房，買家也答應了這個價錢，並且買家需要貸款80萬，萬一貸款銀行來估價的時候把房子估到80萬而已，遠遠低於雙方講好的價錢，也因為這個原因銀行只願意放款64萬，這種情況買家如果有appraisal contingency，就能夠以估價過低為理由取消合約。

當然，如果買賣雙方還有意願繼續，也可以減低價錢繼續進行，但銀行那裏願意放款的64萬，是短期內不會改變的。

4. 清產權附加條件

乾淨的產權(title)是保障買家過戶權益的重要環節，這點在筆者另一篇文章「產權問題大集成──到底產權報告是什麼」已經有詳細說明。

大致來說，產權保險 公司會負責擔保房子產權，過戶之後出事情由產權公司負責。既然產權公司要擔保產權，為了控制風險確保不會需要付錢給購買產權保險的買家，產權公司會盡力進行事前的調查，確定房子產權乾乾淨淨，才提供產權保險給買家。這個調查的過程，就稱為「產權調查」(title search)，而調查的結果通常會總結成一本報告，稱為「產權報告」(title report)，然後根據產權報告把產權清乾淨的過程就是title clearance。

大部分買賣合約都會載明，必須要有乾淨的產權才能過戶，除了少數一些可以被接受的情況以外 (例如電力公司的地役權easement)。有了這個附加條件，如果產權調查出來有問題，也可以作為退出合約的理由，如果賣家處理不了，就能以此要求退訂金取消合約。

5. 其他合約附加條件

除了這幾個常見的合約附加條件之外，其他在買賣的時候也會使用的，例如「業主管理委員會條件」HOA contingency」，就是合約建立在買方調查了HOA之後覺得滿意，如果發現HOA規定不符心意(如不准養寵物等)就能取消。

另外，也有一些買家是先賣自己房子、過戶拿錢才買房這邊過戶，這種一賣一買條件(Home sale/stack sale contingency)也對買家很有利，萬一賣房不順利至少還能拿回買房這邊的訂金，不過通常大部分賣家是不願意答應的，也或者賣家會使用「踢出條件」(Kick out contingency)來反制，也就是說賣家暫時答應這個合約，但如果找到更中意的買家，就能選擇新買家，而把原本的買家踢出去或要求買家放棄一賣一買條件。

此外，在一些環境比較特殊的危險地區還有「房屋保險條件」(home insurance contingency)，也就是買家必須要能夠買得到保險才過戶，要是沒有保險公司願意承保就不買了。

小結：善用合約條件談價錢

雖然利率攀高，但是「買家市場」意味著買家能夠藉此談判一些對自己有利的條件，不用再像去年一樣為了跟其他買家在bidding war當中競爭，而放棄很多潛在的保護。善用這些合約條件，往往能保障利益、甚至在遇到條件無法滿足的時候以此壓低價錢。

(作者為紐約執業律師、法路通律師樓合夥人)