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2023清單／觀影篇／電影「她有話要說」看記者勇揭淫魔

／傅裴湘
凱莉墨里根（左），飾演記者梅根圖伊，演技洗練。柔依卡珊（右）扮演記者坎特，也很出色。（美聯社）
凱莉墨里根（左），飾演記者梅根圖伊，演技洗練。柔依卡珊（右）扮演記者坎特，也很出色。（美聯社）

從2017年到現在，六年了。淫魔溫斯坦在東西兩岸分被判刑與定罪。#MeToo運動，在美國和全世界風起雲湧。電影《她有話要說》記錄紐時記者勇敢揭發溫斯坦的過程…，新年度，值得你選入觀影清單。

許多人從前佩服新聞記者，尊稱他們為「無冕王」， 但是現在蹚渾水造假新聞的比比皆是。好萊塢拍攝記者追蹤真相，倒是既正面又嚴肅。譬如：《大陰謀》（All the President’s Men）（1976）、 《郵報：密戰》（The Post）（2017），皆屬於新聞界挖掘政府黑幕的事件；2015年奧斯卡的最佳影片《驚爆焦點》（Spotlight），報導天主教教士的性侵事件。這些電影劇情緊湊，觀者需要聚精會神去理解。

「她有話要說」電影海報。（取材自IMDb）
「她有話要說」電影海報。（取材自IMDb）

如今多數戲院重新開放。今年11月中旬的新片《她有話要說》（She Said），評價極高，它跟時事息息相關。

紐時女記者 追查報導

這部劇情片拍來像紀錄片，細節來自兩個紐約時報的記者。這兩位知性極高的女性：梅根圖伊（Megan Twohey) 跟茱蒂坎特（Jodi Kantor）奮力地追查淫魔哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），一直利用自己製片人的身分性侵女性。其中包括明星和助理，整理完畢，30年來竟然有82人遭受性傷害。

飾演梅根圖伊的凱莉‧墨里根（Carey Mulligan），登上銀幕已經很久，她的演技洗練：2009年的《名媛教育》（An Education)、2013年的《大亨小傳》（The Great Gatsby）、還有2015 年的《遠離塵囂》（Far From the Madding Crowd）表演方式皆不同。

扮演坎特的柔依‧卡珊（Zoe Kazan）影齡雖然短些，一樣可以跟墨里根平分秋色。

柔依卡珊（左）、凱莉墨里根（右）分別飾演電影中的靈魂角色。（美聯社）
柔依卡珊（左）、凱莉墨里根（右）分別飾演電影中的靈魂角色。（美聯社）

啟發各地#MeToo運動

兩名職業婦女辛苦打拚事業，這正是川普開始競選總統，後來當選，必須應對性騷擾官司的時節。平行的事件，就是圖伊跟坎特決心接手，用新聞報導來揭露種種哈維溫斯坦真面目。這亦啟發了2017年如火如荼《#我也是》（#MeToo） 的運動。

美國娛樂社交界逢迎權貴，簡直腐敗到極點，多數人敢怒不敢言。但因為紐約時報的忠實報導，幾位吃過哈維溫斯坦暗虧的女子，終於團結起來。

凱莉墨里根（左二）、柔依卡珊（左一）片中飾演紐時記者，奮力追查淫魔哈維溫斯坦性侵...
凱莉墨里根（左二）、柔依卡珊（左一）片中飾演紐時記者，奮力追查淫魔哈維溫斯坦性侵罪行。（美聯社）

今後如果有人囂張地以「性」來欺凌部下或無權勢的年輕女子，應該不敢再放肆了。舉例來說：形象文質彬彬的查理羅斯（Charlie Rose），居然也被多名女人舉報，而從傳播媒體的高台跌下。

電影中由邁克休斯頓（Mike Houston）飾演的哈維溫斯坦，像個操縱乾坤的幽靈。他以資本家的本錢，利用剛出社會的女青年，想立刻出人頭地的心理：起先發出名正言順的「開會」通知，過程沒多久，就自己先脫衣，要求對方按摩自己，再一步步滿足性慾。事後他也脅迫、利誘；透過有名有姓的律師團，還聲明他是有家、有妻、有兒女的人物，否認所有的控告。

此片有一段杯弓蛇影：茱蒂坎特步行在街邊，忽然感覺有輛廂型車緊隨沿街行，她忍不住轉身，還好車子後來離開了。

導演瑪莉亞雪德（左）、紐時記者茱蒂坎特（左二）、演員凱莉墨里根（左三）與記者梅根...
導演瑪莉亞雪德（左）、紐時記者茱蒂坎特（左二）、演員凱莉墨里根（左三）與記者梅根圖伊（右）、去年11月在洛杉磯參加電影《她有話要說》（She Said）的首映。（Getty Images）

派特洛 最先合作揭發

女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）是最先合作的受害人之一；艾希莉賈德（Ashley Judd）本人現身說法，她因為逃掉溫斯坦的魔掌，而被影藝界冷藏多年。沒有梅根圖伊跟茱蒂坎特兩人的鍥而不捨，哈維溫斯坦不會吃上官司。梅根圖伊在採訪初始，產下孩子後，得了憂鬱症。兩個記者的家人都很體貼，偶爾出現小狀況，丈夫和孩子的情緒都穩定，讓她們無後顧之憂。

勞拉馬登在倫敦求職時遭溫斯坦性侵。紐時兩名記者約談她時，她正進行乳癌手術，不畏威...
勞拉馬登在倫敦求職時遭溫斯坦性侵。紐時兩名記者約談她時，她正進行乳癌手術，不畏威脅，加入揭發的隊伍。（取自推特）

不能漏掉兩個英國女人：演技派的珍妮佛艾爾 (Jennifer Ehle) 在配角中間的戲分最重。她飾演勞拉馬登（Laura Madden）。馬登當時在倫敦求職，她進入溫斯坦的房間，由按摩然後被性侵。後來馬登單親，養了四個孩子。

兩名記者約談她時，她正進行乳癌手術；溫斯坦卻教唆她的老同事，叫她別接受「蟑螂記者」的訪問。堅強的馬登不畏威脅，正式加入揭發的隊伍。

英籍華裔的趙維娜於1998年在威尼斯，掙脫溫斯坦的魔爪；她在推特的封面貼上電影《...
英籍華裔的趙維娜於1998年在威尼斯，掙脫溫斯坦的魔爪；她在推特的封面貼上電影《她有話要說》的海報。（取自推特）

無冕王 改變了好萊塢

另一位是英籍華裔的女子趙維娜（Rowena Chiu，Angela Yeoh飾）。1998年在威尼斯，溫斯坦對她有非分之想，幸虧趙維娜設法掙脫了困境。維娜承認事後收了和解金：12萬5000英鎊。不過錢不能使她忘記恥辱，反讓她患了憂鬱症、作心理治療。她決定出來抗議，因為溫斯坦20多年來繼續大膽地侵犯女人。她強調華人的保守背景，讓女性只有隱忍，不敢大聲疾呼。

哈維溫斯坦終於公堂上聆訊，在紐約被判處有期徒刑23年。這項訴訟經歷了7周的審判。網站上傳謠言，說他在獄中自殺身亡。真相諱莫如深。2022年12月在洛杉磯的第二次定罪，使公眾又見到「健在」的溫斯坦。不論如何，這是兩位「無冕王」努力的成果。後來引導出來的#MeToo運動，永遠改變了好萊塢的不平等文化。

導演瑪莉亞雪德（左）、紐時記者梅根圖伊（左二）、茱蒂‧坎特（右）去年11月在洛杉...
導演瑪莉亞雪德（左）、紐時記者梅根圖伊（左二）、茱蒂‧坎特（右）去年11月在洛杉磯參加電影《她有話要說》（She Said）的首映。（Getty Images）

梅根 性侵 電影

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