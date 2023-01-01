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2023清單／運動篇／請設定180 每天節拍超慢跑

許政榆、徐棟英
「超慢跑」以較慢速度跑步，對於年長者和肥胖族是很好入門的有氧運動，可降低對膝蓋的傷害。（Getty Images）
「超慢跑」以較慢速度跑步，對於年長者和肥胖族是很好入門的有氧運動，可降低對膝蓋的傷害。（Getty Images）

「我不和你聊天了，我要去跑節拍超慢跑了。」節拍超慢跑是什麼？就是節拍器+超慢跑，先去下載一個節拍器，設定180，跟著節拍跑；不愛外出運動但又自覺應運動的朋友，今年，喔不，今天開始，和我一起跑。~~編者

「超慢跑」近年在台灣廣受熟齡族喜愛，因以較慢速度跑步，可降低對膝蓋的傷害，只需要穿著輕鬆運動服，隨時隨地都可以跑。

很好入門的有氧運動

新冠疫情期間，不少民眾在家原地邊看劇、邊慢跑，一次達到運動、減肥、改善三高慢性病等多重效果，對於不擅長運動的年長者、肥胖族，是很好入門的有氧運動。那麼「節拍超慢跑」又有何不同？

「核心逆齡-節拍超慢跑」一書的作者徐棟英表示，超慢跑在室外或室內都可進行。徐棟英建議，在室內赤腳跑更健康。對工作壓力大的上班族而言，超慢跑也是很好的紓壓管道。

加節拍器 慢跑不費力

徐棟英致力推動「節拍超慢跑」運動。他一開始參考日本慢跑專家梅方久仁子的「龜速跑法」的概念，「小小步、慢慢跑」讓跑步成為有益身體健康的有氧運動，能夠活腦減重，讓不愛運動的人也可以愛上跑步，後來再還加上「節拍器」輔助跑步的頻率，讓慢跑一點也不費力。

他也閱讀了俄羅斯的尼可拉斯・羅曼諾夫博士與約翰・羅伯遜合著的作品《跑步，該怎麼跑？：認識完美的跑步技術，姿勢跑法的概念、理論與心法》，深入介紹跑步姿勢對於身體的影響，如何減少負擔，避免身體受傷；也研究馬拉松選手的步頻為何是170至190步／分鐘，因這是最節省能量又擁有高度耐受力的最佳速度。

徐棟英為「節拍超慢跑」定了四要領：

1. 前腳掌先落地，再後腳跟落地

2. 膝蓋彎曲、保持彈性

3. 節能減碳，輕量落地

4. 小步伐、高步頻（180步／分鐘）

中等強度 不會太疲累

當前腳掌落地時，膝蓋就會自然彎曲，一旦膝蓋彎曲就能保持彈性，自然減緩對於腳和膝蓋的衝擊力量。設定步頻為180步／分鐘，是因步伐小會比步伐大減少更多阻力，不會加重膝蓋與足踝部負擔，還能減少身體上下晃動。身體起伏晃動愈小的話，落地阻力就會變輕，不會增加心臟負荷。

台灣復健專科醫師蔡育霖表示，超慢跑是以類似「小碎步」速度完成長距離慢跑，平均時數為每小時5到6公里，心率建議每分鐘100到120下，屬於有氧運動的中等強度，但不會過度疲累，對長者來說相當適合，也比較不會抗拒。

循序漸進 切記勿低頭

心肺功能不佳的長者較難完成中高強度運動，建議採分段累積方式，以每10分鐘為單位，循序漸進增加。

除了前腳掌先著地，再後腳跟落地；腰桿打直、肩膀放鬆、手臂自然擺動；下巴要微微抬高，眼睛望向遠方，切記跑步時不要低頭，否則後頸部張力過大，加上跑步時身體晃動，就容易受傷。

一位科技公司主管，內臟脂肪指數17，遠超過正常值1到9，兩年前開始超慢跑，搭配180頻率，內臟脂肪指數恢復到7，減肥成功。

節拍超慢跑4動作準則 （資料來源／徐棟英提供 整理／許政榆）
節拍超慢跑4動作準則 （資料來源／徐棟英提供 整理／許政榆）

指數 減碳 三高

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