娛樂／昆汀塔倫提諾 盼超級英雄片早日退燒

昆汀塔倫提諾拒絕執導超級英雄電影。（取材自IMDb）

許久沒有新作問世的鬼才導演 昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino），近來忙於他的新書「電影瞎想」（Cinema Speculation）的宣傳活動，連續上了幾個名嘴訪談節目，暢談自己的電影觀。

談到有朝一日他會不會執導漫威電影，昆汀塔倫提諾態度分明地表示拍攝漫威電影的那些導演都只是「幫手」（hired hands）而已，對於並不缺少工作機會的自己來說，完全就沒有這種想法。

在他看來，像自己這樣對超級英雄電影毫無興趣的同行，其實在好萊塢 大有人在，不管是公開表示還是暗自期待，大家都盼著這類電影的熱潮能早些結束，觀眾能早些徹底看膩這些電影。「就像是1960年代的好萊塢，當那種大公司製作的歌舞片的受歡迎程度終於開始減退時，其實有好多導演開心還來不及呢！我覺得目前的情況和當時很相像，那時候也是，整個行業幾乎都被歌舞片壟斷了，相當壓抑；現在則是超級英雄大片，逼得人喘不過氣來。」

法名導：白癡才愛看

除了昆汀塔倫提諾，好萊塢大導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）和曾執導「黑店狂想曲」（Delicatessen）、「艾蜜莉的異想世界」（Amélie，又譯「天使愛美麗」）等片的法國名導尚皮耶居內（Jean-Pierre Jeunet）先後將砲火對準超級英雄漫改電影。正在為「阿凡達2：水之道」（Avatar: The Way of Water）做宣傳的卡麥隆批評這類電影故事重複、人物單薄，就像是一群永遠長不大的大學生。今年初與Netflix合作、推出了新作「烏龍智慧管家」（Bigbug，又譯「巨型漏洞」）的居內，則諷刺這類電影只有白痴和美國宅男會趨之若鶩。

名導詹姆斯卡麥隆（左）和尚皮耶居內（右）皆公開批評超級英雄電影。（取材自IMDb）

昆汀塔倫提諾的新書名謂「電影瞎想」，在於昆汀在這本由各種影評、雜文、散文和訪談所構成的文集中，有整整一章節寫的就是個人的大膽暢想：假如當初是「不可能的任務」導演布萊恩德帕瑪（Brian Palma）而不是馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導「計程車司機」（Taxi Driver，又譯「出租車司機」）結果會是如何。

昆汀在書中提到心目中的「完美電影」，包括「大白鯊」（Jaws）、「安妮霍爾」（Annie Hall）、「大法師」（The Exorcist）、「德州電鋸殺人狂」（The Texas Chain Saw Massacre）、「新科學怪人」（Young Frankenstein）以及「回到未來」（Back to the Future）。整體而言，「電影瞎想」是他的個人觀影史，介紹了不少昆汀塔倫提諾年輕時看過的1970年代好萊塢作品。其中，既有「亡命大煞星」（The Getaway）、「緊急追捕」（Dirty Harry，又譯「骯髒的哈里」）等經典作品，也有不少普通影迷不太熟悉的非裔電影、B級片。總之，這些電影對於昆汀而言，都有著特別的意義，對於我們深入了解他本人的電影，也提供了另一種切入口。

昆汀塔倫提諾的新書「電影瞎想」。（取材自維基百科）

母親男友帶他啟蒙

縱覽全書，不難看出對於昆汀的電影人生而言，他的母親康妮薩斯托皮爾（Connie Zastoupil）有著關鍵性的角色。按他說法，1972年時，母親時任男友——洛杉磯公羊隊的美式足球明星，但具體是誰，昆汀並未說明——為了和他搞好關係，主動提出帶他去看電影。

那時候的美國影院通行「雙片聯映」的做法，先放B片，也就是相對製作預算更低、演員沒那麼大牌的B級片，然後再放A片，也就是製作規模更大、明星領銜的正片。那天，母親的男友帶著八歲的昆汀塔倫提諾，去了洛杉磯非裔社區的一家電影院 ，先是看了一部名叫「巴士來了」（The Bus Is Coming）的B級片，影片意在反映當時美國社會的種族衝突問題，但本身拍得較為粗糙稚嫩，讓底下坐著的觀眾看得相當無聊，甚至有人邊看邊衝著銀幕上的電影人物破口大罵起來，讓小昆汀大開眼界。

隨後放映的A級片，是由非裔美式足球明星吉姆布朗（Jim Brown）擔當主演的動作片。布朗是克利夫蘭隊的明星後衛，退役之後進軍好萊塢，出演過「決死突擊隊」（The Dirty Dozen，又譯「十二金剛」）、「魔鬼阿諾」（The Running Man，又譯「過關斬將」）等賣座片。這一次觀影經歷也給他留下了終身難以磨滅的深刻印象，因為底下坐著的觀眾，在觀看該片時，一改之前或昏昏欲睡或怒不可遏的消極態度，看得十分投入和享受。「電影是要拍給觀眾看的，這是1972年某個星期六的夜晚，我從一部吉姆布朗電影中學到的道理，也是我日後始終想要達成的目標。」昆汀表示。

美式足球明星吉姆布朗退役後轉戰影壇，圖為他在「決死突擊隊」的劇照。（取材自IMDb）

昆汀的母親人生經歷也是相當精采，她在16歲時就和義大利裔美國演員托尼塔倫提諾（Tony Tarantino）結婚，生下了小昆汀。但沒過多久，這對夫妻便告分手，昆汀由當護士的母親獨力撫養長大。成年之後，昆汀也只是碰巧在咖啡館和親生父親見過一面，僅此而已。

從小就看「兒童不宜」片

在他三歲那年，母親又和音樂人柯蒂斯薩斯托皮爾（Curtis Zastoupil）結了婚、冠夫姓。那段日子裡，母親和繼父常會帶著昆汀一起去影院看戲，而且看的還都是一些「兒童不宜」的電影作品。按照昆汀在新書裡的說法，他當時也就此問題徵詢過母親的意見，得到的回答是：「昆汀，與其擔心這個，我反而更擔心你看電視新聞看得太多。電影只是電影，是傷不了你的。」近年來，時不時都有媒體抨擊昆汀的電影裡充斥著暴力血腥，會教壞小孩，而昆汀則始終表示，他不相信銀幕上的暴力會影響到觀眾，正常人都會懂得那只是電影。追根溯源，恐怕最早給昆汀灌輸這一理念的，正是他的母親。

探討種族議題的「決殺令」充滿西部決鬥、誇張噴血橋段，滿滿昆汀塔倫提諾風格。（取材自IMDb） 昆汀塔倫提諾的「決殺令」獲得2013年奧斯卡最佳原創劇本。（取材自IMDb）

兒子十歲那年，康妮和第二任丈夫薩斯托皮爾離婚，恢復單身。昆汀在宣傳新書時曾提到，母親恢復單身後，曾交過不少男友，其中包括有NBA湖人隊的哈皮海爾斯頓（Harold Hairston）和威爾特張伯倫（Wilton Norman Chamberlain）。後者是當年NBA出了名的花花公子，號稱與兩萬名女性發生過關係，不過按照昆汀的說法，他母親和張伯倫之間雖然談不上是固定交往，但藕斷絲連也有三年時間，一度還是張伯倫的「頭號女友」。

雖然很支持兒子看電影，但對於兒子的另一大愛好——寫作，昆汀的母親卻並不怎麼看好。她不止一次給小昆汀潑過冷水，也讓他從小就發誓，長大之後，假使有朝一日夢想成真，也絕不會出錢回報母親。當昆汀在去年第一次對外透露這一私人生活點滴時，很快就有好事的媒體聯繫到了康妮薩斯托皮爾，想問問她對兒子的「冷血無情」作何表態，老母親倒是相當大度地表示，不管兒子怎麼說怎麼做，她永遠都會愛他，支持他，為他感到自豪。

（取材自澎湃新聞）