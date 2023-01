娛樂／昆汀塔倫提諾 盼超級英雄片早日退燒

昆汀塔倫提諾拒絕執導超級英雄電影。(取材自IMDb)

許久沒有新作問世的鬼才導演 昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino),近來忙於他的新書「電影瞎想」(Cinema Speculation)的宣傳活動,連續上了幾個名嘴訪談節目,暢談自己的電影觀。

談到有朝一日他會不會執導漫威電影,昆汀塔倫提諾態度分明地表示拍攝漫威電影的那些導演都只是「幫手」(hired hands)而已,對於並不缺少工作機會的自己來說,完全就沒有這種想法。

在他看來,像自己這樣對超級英雄電影毫無興趣的同行,其實在好萊塢 大有人在,不管是公開表示還是暗自期待,大家都盼著這類電影的熱潮能早些結束,觀眾能早些徹底看膩這些電影。「就像是1960年代的好萊塢,當那種大公司製作的歌舞片的受歡迎程度終於開始減退時,其實有好多導演開心還來不及呢!我覺得目前的情況和當時很相像,那時候也是,整個行業幾乎都被歌舞片壟斷了,相當壓抑;現在則是超級英雄大片,逼得人喘不過氣來。」

法名導:白癡才愛看

除了昆汀塔倫提諾,好萊塢大導演詹姆斯卡麥隆(James Cameron)和曾執導「黑店狂想曲」(Delicatessen)、「艾蜜莉的異想世界」(Amélie,又譯「天使愛美麗」)等片的法國名導尚皮耶居內(Jean-Pierre Jeunet)先後將砲火對準超級英雄漫改電影。正在為「阿凡達2:水之道」(Avatar: The Way of Water)做宣傳的卡麥隆批評這類電影故事重複、人物單薄,就像是一群永遠長不大的大學生。今年初與Netflix合作、推出了新作「烏龍智慧管家」(Bigbug,又譯「巨型漏洞」)的居內,則諷刺這類電影只有白痴和美國宅男會趨之若鶩。

名導詹姆斯卡麥隆(左)和尚皮耶居內(右)皆公開批評超級英雄電影。(取材自IMDb)

昆汀塔倫提諾的新書名謂「電影瞎想」,在於昆汀在這本由各種影評、雜文、散文和訪談所構成的文集中,有整整一章節寫的就是個人的大膽暢想:假如當初是「不可能的任務」導演布萊恩德帕瑪(Brian Palma)而不是馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)執導「計程車司機」(Taxi Driver,又譯「出租車司機」)結果會是如何。

昆汀在書中提到心目中的「完美電影」,包括「大白鯊」(Jaws)、「安妮霍爾」(Annie Hall)、「大法師」(The Exorcist)、「德州電鋸殺人狂」(The Texas Chain Saw Massacre)、「新科學怪人」(Young Frankenstein)以及「回到未來」(Back to the Future)。整體而言,「電影瞎想」是他的個人觀影史,介紹了不少昆汀塔倫提諾年輕時看過的1970年代好萊塢作品。其中,既有「亡命大煞星」(The Getaway)、「緊急追捕」(Dirty Harry,又譯「骯髒的哈里」)等經典作品,也有不少普通影迷不太熟悉的非裔電影、B級片。總之,這些電影對於昆汀而言,都有著特別的意義,對於我們深入了解他本人的電影,也提供了另一種切入口。

昆汀塔倫提諾的新書「電影瞎想」。(取材自維基百科)

母親男友帶他啟蒙

縱覽全書,不難看出對於昆汀的電影人生而言,他的母親康妮薩斯托皮爾(Connie Zastoupil)有著關鍵性的角色。按他說法,1972年時,母親時任男友——洛杉磯公羊隊的美式足球明星,但具體是誰,昆汀並未說明——為了和他搞好關係,主動提出帶他去看電影。

那時候的美國影院通行「雙片聯映」的做法,先放B片,也就是相對製作預算更低、演員沒那麼大牌的B級片,然後再放A片,也就是製作規模更大、明星領銜的正片。那天,母親的男友帶著八歲的昆汀塔倫提諾,去了洛杉磯非裔社區的一家電影院 ,先是看了一部名叫「巴士來了」(The Bus Is Coming)的B級片,影片意在反映當時美國社會的種族衝突問題,但本身拍得較為粗糙稚嫩,讓底下坐著的觀眾看得相當無聊,甚至有人邊看邊衝著銀幕上的電影人物破口大罵起來,讓小昆汀大開眼界。

隨後放映的A級片,是由非裔美式足球明星吉姆布朗(Jim Brown)擔當主演的動作片。布朗是克利夫蘭隊的明星後衛,退役之後進軍好萊塢,出演過「決死突擊隊」(The Dirty Dozen,又譯「十二金剛」)、「魔鬼阿諾」(The Running Man,又譯「過關斬將」)等賣座片。這一次觀影經歷也給他留下了終身難以磨滅的深刻印象,因為底下坐著的觀眾,在觀看該片時,一改之前或昏昏欲睡或怒不可遏的消極態度,看得十分投入和享受。「電影是要拍給觀眾看的,這是1972年某個星期六的夜晚,我從一部吉姆布朗電影中學到的道理,也是我日後始終想要達成的目標。」昆汀表示。

美式足球明星吉姆布朗退役後轉戰影壇,圖為他在「決死突擊隊」的劇照。(取材自IMDb)

昆汀的母親人生經歷也是相當精采,她在16歲時就和義大利裔美國演員托尼塔倫提諾(Tony Tarantino)結婚,生下了小昆汀。但沒過多久,這對夫妻便告分手,昆汀由當護士的母親獨力撫養長大。成年之後,昆汀也只是碰巧在咖啡館和親生父親見過一面,僅此而已。

從小就看「兒童不宜」片

在他三歲那年,母親又和音樂人柯蒂斯薩斯托皮爾(Curtis Zastoupil)結了婚、冠夫姓。那段日子裡,母親和繼父常會帶著昆汀一起去影院看戲,而且看的還都是一些「兒童不宜」的電影作品。按照昆汀在新書裡的說法,他當時也就此問題徵詢過母親的意見,得到的回答是:「昆汀,與其擔心這個,我反而更擔心你看電視新聞看得太多。電影只是電影,是傷不了你的。」近年來,時不時都有媒體抨擊昆汀的電影裡充斥著暴力血腥,會教壞小孩,而昆汀則始終表示,他不相信銀幕上的暴力會影響到觀眾,正常人都會懂得那只是電影。追根溯源,恐怕最早給昆汀灌輸這一理念的,正是他的母親。

探討種族議題的「決殺令」充滿西部決鬥、誇張噴血橋段,滿滿昆汀塔倫提諾風格。(取材自IMDb) 昆汀塔倫提諾的「決殺令」獲得2013年奧斯卡最佳原創劇本。(取材自IMDb)

兒子十歲那年,康妮和第二任丈夫薩斯托皮爾離婚,恢復單身。昆汀在宣傳新書時曾提到,母親恢復單身後,曾交過不少男友,其中包括有NBA湖人隊的哈皮海爾斯頓(Harold Hairston)和威爾特張伯倫(Wilton Norman Chamberlain)。後者是當年NBA出了名的花花公子,號稱與兩萬名女性發生過關係,不過按照昆汀的說法,他母親和張伯倫之間雖然談不上是固定交往,但藕斷絲連也有三年時間,一度還是張伯倫的「頭號女友」。

雖然很支持兒子看電影,但對於兒子的另一大愛好——寫作,昆汀的母親卻並不怎麼看好。她不止一次給小昆汀潑過冷水,也讓他從小就發誓,長大之後,假使有朝一日夢想成真,也絕不會出錢回報母親。當昆汀在去年第一次對外透露這一私人生活點滴時,很快就有好事的媒體聯繫到了康妮薩斯托皮爾,想問問她對兒子的「冷血無情」作何表態,老母親倒是相當大度地表示,不管兒子怎麼說怎麼做,她永遠都會愛他,支持他,為他感到自豪。

(取材自澎湃新聞)