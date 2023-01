娛樂／鋼鐵人入選美國「國寶電影」

「鋼鐵人」劇照。(取材自IMDb)

每年國家電影 保護局都會遴選一批美國本土電影永久收藏於國會圖書館,享受國寶級文化作品的待遇。去年底最新入選片單出爐,享此殊榮的25部電影中,最大的亮點莫過於2008年上映的「鋼鐵人」(Iron Man),這是漫威電影第一次躋身「國寶」的行列,標誌著美國影史專家對英雄電影的認可。

「鋼鐵人」的入選,或許會令大導演 馬丁史柯西斯(Martin Charles Scorsese)感到些許尷尬。2019年,他公開表示漫威電影只是「主題樂園」,算不上是真正的電影。而馬丁史柯西斯恰恰是當年最早提請美國國會設立這一電影保護名錄的電影人之一,他的作品「殘酷大街」(Mean Streets,又譯「窮街陋巷」)、「計程車司機」(Taxi Driver,又譯「出租汽車司機」)、「最後華爾茲」(The Last Waltz)、「蠻牛」(Raging Bull,又譯「憤怒的公牛」)、「四海好傢伙」(Goodfellas,又譯「盜亦有道」)五部電影已入選保護名錄。

此外,2022年的榜單上,迪士尼動畫電影「小美人魚」(The Little Mermaid)、根據史蒂芬金小說改編的恐怖片「魔女嘉莉」(Carrie)、由卡萊葛倫(Cary Grant)和奧黛麗赫本(Audrey Hepburn)主演的希區考克(Alfred Hitchcock)式懸疑片「謎中謎」(Charade)以及浪漫愛情經典「當哈利遇上莎莉」(When Harry Met Sally)等作品,都雀屏中選。

1989年迪士尼動畫「小美人魚」獲選永久收藏於國會圖書館。(取材自IMDb) 「魔女嘉莉」劇照。(取材自IMDb)

只有發行時間超過十年的電影才有資格入選「國寶」行列,相比往年的榜單,最新入選名單中,早期默片相對較少,製作年代最早的是1898年拍攝的新聞紀錄片「狂歡節」(Mardi Gras Carnival,又譯「狂歡節嘉年華」)。短短兩分鐘的黑白短片,記錄了當時的紐奧良狂歡節的盛況。「懺悔星期二」(Mardi Gras)是基督教信徒的傳統節日,許多地方都會舉行狂歡節、化妝舞會和盛大的遊行活動,其中又以紐奧良的嘉年華活動最為出名。這段新聞片記錄下的不僅是關於該活動的最早影像,甚至還可能是紐奧良這座城市的最早影像畫面。

至於片單中最「近代」的電影,則是2011年上映的「賤民」(Pariah),是非裔 女導演蒂里斯(Dee Rees)的劇情長片處女作,反映紐約非裔性少數群體的青春故事。

2011年上映的「賤民」是本屆國家電影保護局入選片單中最新的電影作品。(取材自IMDb)

多元族裔成近年趨勢

近年來,美國國家電影保護局也緊跟社會大勢,挑選多元族裔的電影作品,今年也不例外。這次新入榜的25部電影裡,除「賤民」外,講述非裔爵士樂大師查爾斯明格斯(Charles Mingus)音樂人生的獲獎紀錄片「明格斯」(Mingus)、來自非裔爵士樂歌手凱伯凱洛威(Cabell "Cab" Calloway III)私人收藏的家庭錄影帶、獨立製作的劇情片「布希媽媽」(Bush Mama)、紀錄片「舌頭不打結」(Tongues Untied)、「人生故事」(Word is Out: Stories of Our Lives)以及黑白短片「好人壞人」(Behind Every Good Man),乃至非裔犯罪動作電影名作「超級蒼蠅」(Super Fly),全都符合這一精神。而根據真實事件改編的西部片「葛達斯逃亡曲」(The Ballad of Gregorio Cortez),則聚焦得州邊境墨西哥勞工所遭受的不公和欺凌。

「超級蒼蠅」電影海報。(取材自IMDb)

紀錄片「我們是霍皮族」(Itam Hakim, Hopiit)關注了美國原住民霍皮人的悲慘境遇;由日裔紀錄片導演羅伯特中村(Robert Nakamura)創作的「曼贊納」(Manzanar),則藉鏡頭再現了自己年少時候在美國日裔拘留營中的灰色記憶。

今年入選的電影之中,紀錄片數量相當多,大師懷斯曼的名作「提提卡失序記事」(Titicut Follies)、近期去世的美國紀錄片名導朱莉婭賴克特(Julia Reichert)的早期作品「工會女僕」(Union Maids)也都在列。此外,紀錄片「阿提卡」(Attica,1974)以實景再現的方式探究了1971年發生在紐約阿提卡監獄中的囚犯暴動事件,焦點同樣放在美國社會頑固不化的種族對立矛盾上。

紀錄片「阿提卡」海報。(取材自IMDb)

自1988年設立電影保護局、1989年第一次議定保護片目名單以來,截至今年已有850部電影被納入保護範圍。入選電影長短不限,是否曾公映過也無關係,唯一要求是電影完成必須超過10年。按篩選保護電影的要求,入選的電影必須「在文化、歷史或美學上具有重要意義」,入選過程先由電影專家和普通觀眾給出提名名單(公眾可以登錄國會圖書館官方網站遞交名單,今年有7000多部電影獲得公眾提名),匯總出的名單交給國會圖書館館長領軍的20多人的評議小組,由其最終敲定這25部作品。

