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星座／1月1日至1月7日 金牛座／財運不錯 雙子座／事業平穩

科技紫微網

1月1日到1月7日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的一顆腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：辣椒紅

最速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資會有不少收穫。

幸運色彩：奶油白

最速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★★★☆

平順的運勢，會讓你這一周過得舒適安穩，不用為愛情太過折騰；事業進入平穩期，一切都將有條不紊地進行；財運火候恰好，進帳會比支出多很多。

幸運色彩：海軍藍

最速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：石榴紅

最速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要你肯踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

幸運色彩：璀璨紫

最速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

情緒起伏，容易被小事牽絆。若能笑看人生的高低起落，把一波波悲與喜當作是人生這個大容器必然裝載的「物品」，你的心胸將坦蕩許多。

幸運色彩：森林綠

最速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★★★★

運勢給力，情侶間會因為嘗到相思的滋味而變得更加珍惜對方；工作學習頗有幹勁，有條不紊；財運更是讓人羨慕不已，但也要提防騙子。

幸運色彩：玳瑁棕

最速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

愛情走在爬坡路上，有些辛苦但值得回味；事業上風平浪靜，按部就班就好了；財運良好，可以從偏財上嘗到甜頭。

幸運色彩：珍珠白

最速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★☆☆

如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本周翻開新的篇章。在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。

幸運色彩：瑪瑙黑

最速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活淘空。不需要為了撐面子，吃一些不必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。

幸運色彩：松石綠

最速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：瑪瑙黑

最速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

平穩與安逸將會主宰著你的內心，可以讓你在極其輕鬆的心態下，自在地做著每一件事，而且身邊的事務大多能如你所願處理妥當。

幸運色彩：日光黃

最速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

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