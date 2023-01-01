新聞眼／梅西舉盃封神 黑袍掀波

阿根廷在世界盃足球賽奪冠那天，隊長梅西領獎時，卡達國王為他披上阿拉伯傳統服飾「畢希」，掀起媒體論戰。（美聯社）

阿根廷登頂世界盃 足球賽冠軍那一天，隊長梅西 （Lionel Messi）領獎時，卡達國王為他披上阿拉伯傳統服飾「畢希」（bisht），榮耀的阿根廷10號球衣掩蓋在這件黑色薄紗之下，掀起媒體論戰，質疑此舉侮辱性極強。

來自英國 的體育記者邁爾斯（Oliver Young-Myles）在推特上寫道：「梅西等了一輩子，想穿著阿根廷藍白條紋球衣舉起大力神盃，當這一刻到來時，他被要求披上黑色、金色相間的斗篷。」

阿根廷成為今年世界盃的最大贏家，團隊勝利、個人獎項收穫滿滿，引起極大討論的一幕出現在梅西領取冠軍獎牌時，卡達國王為他披上一件黑色的透視薄紗，其包括隊徽在內的大部分球衣都被黑袍搶去鋒頭。

這是名為「bisht」的阿拉伯傳統男性服飾，英國轉播BBC在播報時，頻頻發問「為什麼？沒有理由啊！」「可恥的是他們蓋住梅西的球衣」。

阿根廷在世界盃足球賽奪冠那天，隊長梅西領獎時，卡達國王為他披上阿拉伯傳統服飾「畢希」，掀起媒體論戰。（美聯社）

中東民眾紛讚揚 尊重之舉

不過，中東國家民眾普遍讚揚這是尊重之舉，有學者也指出，「黑袍加身」是一種榮譽，是對這位球王成就的肯定。土耳其學者馬魯夫（Abdallah Marouf）說：「從文化上看，給人穿上 bisht 在卡達代表禮貌和高度讚賞之情，因此這顯示梅西深受卡達君主的尊重。無知的西方傳媒應了解不同文化，而非如往常般抱怨。」

雖然梅西沒有抗拒，但看得出來他當愣了一下。部分西方媒體批評，認為卡達企圖以此舉來掩蓋迫害人權的事實，還有媒體形容此舉「毀了最偉大的時刻」。

西方輿論大多質疑卡達再次藉著「體育洗白」，部分媒體以「挾持」、「綁架」字眼，描述梅西穿上這件黑色薄紗的過程，稱目的是要全球記住卡達成功舉辦這項盛事，「這看來很奇怪且沒必要，這應是屬於球員的時刻，而非東道主」。

阿拉伯媒體反擊，稱bisht象徵身分地位，代表對梅西致敬，指西方媒體誤解卡達文化、相當無知。

《紐約時報》（New York Times）記者潘賈（Tariq Panja）推文：「卡達希望成為它的時刻，如同梅西及阿根廷的時刻一樣。」

英國《每日電訊報》（The Telegraph）以斗大的「破壞世界盃史上最偉大時刻的詭異舉動」標題報導，後續文章才改標為「梅西被迫穿著傳統阿拉伯畢希來舉盃」。

梅西領獎時，被披上阿拉伯傳統服飾bisht，西方輿論則大多質疑卡達再次藉「體育洗白」。（Getty Images）

西方媒體批卡達 體育洗白

CNN文章指出，部分西方媒體不滿的原因，主要在於認為主辦國卡達最後一次嘗試在世界盃上「體育洗白」（sportswashing）。體育洗白的意思是指控卡達利用這場競賽掩蓋人權紀錄。

這件bisht引起大爭議，阿拉伯世界有人希望自己的東西留在自已的國度。阿曼的國會議員兼律師巴爾瓦尼 (Ahmed Al Barwani)已開價100萬美元，希望將這件服裝保留在中東。他當時看著這場直播，看那為梅西披上bisht的那一刻，他認為這一刻值得驕傲的告訴世界，這是我們的文化。

巴爾瓦尼在推特上說：「我從阿曼恭賀你贏了2022年卡達世界盃。阿拉伯bisht，象徵著騎士精神和智慧。我出價100萬美元來買回bisht。」

幕後也傳出這件bisht，卡達官方準備了兩件，一件為梅西量身訂做，一件是為法國隊的隊長製作的，因為事先無法預測是阿根廷或法國奪冠。

卡達知名裁縫師Muhammad Abdullah Al-Salem負責製作這件bisht，他製作時並不知道是為世界盃冠軍隊而做，他的自豪讓他未料會引起爭議。

Bisht是什麼？

根據半島電視台的解說，Bisht是一款長袍，通常由輕質、透明的材質所做，上面的飾物則由真金製成，一般是穿在白色的長袍外面。

Bisht主要是海灣地區的穿著，幾個世紀以来，一直是一些特殊場合的穿著。它被視為欣赏和尊重的標誌，通常由政治人士、宗教人士和其他地位崇高的人物穿著。

Bisht有何特別？

埃克塞特大學伊斯蘭研究講師穆斯塔法·貝格說，Bisht是皇室成員、政要、婚禮當天的新郎、畢業典禮上的畢業生等人身穿的正式長袍。

他說，「只有極少數人會真正穿這種服飾，他們通過這種方式來致敬梅西。這是一種榮譽的標誌，也意味著一種文化上的歡迎和接受。」

他表示，對卡達而言，這是一件「非常酷的事情」，也代表著他們的「聰明想法」。