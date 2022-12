封面故事／12部好作品 讓人忘卻煩惱

布萊恩泰瑞亨利在螢幕上表現優異。(歐新社)

評論家蒂萊特(Salamishah Tillet)在紐約時報撰文推薦12個超凡脫俗的電影 、電視劇、演員及戲劇清單。無論你想沉浸在超自然世界中,或單純想欣賞一場精采絕倫的演出,在繁忙生活中忘卻煩惱,都可以跟著蒂萊特一起尋找歡樂。

知名華裔女星楊紫瓊主演的電影「媽的多重宇宙」大放異彩。(取自IMDb)

1.馬克白 克服挫折

山姆戈爾德(Sam Gold)執導的百老匯戲劇「馬克白」(Macbeth),由英國男星丹尼爾克雷格(Daniel Craig)、愛爾蘭女演員蘿絲奈格(Ruth Negga)演繹莎士比亞最著名的一大悲劇故事。

蒂萊特的評論如此描述:「當我們進入劇院,三個女巫已經在舞台上攪拌鍋爐,接著道出決定馬克白命運的台詞。但在戲劇尾聲,當每個角色坐在一起,共享一個碗時,這個更動及其中一個女巫唱著格利利亞的民謠『Perfect』,實現了治癒。這提醒我,儘管劇中角色及我們國家遭遇挫折,但能夠活著並且身在戲劇界,是值得慶祝的事。」

薇拉戴維絲領銜主演的「女王」,呈現出史詩級的故事。(美聯社)

2.女王 女權英雄

導演 吉娜普林斯貝瑟伍(Gina Prince-Bythewood)在「不死軍團」(The Old Guard)中,證明她操刀女權主義超級英雄電影的功夫。

而在薇拉戴維絲(Viola Davis)領銜主演的「女王」(The Woman King)中,貝瑟伍則呈現出史詩級的規模與故事。

「女王」情節圍繞西非達荷美王國一支全由女性組成的軍隊阿戈傑,片中有精采的打鬥場景,同時探討戰爭、性侵以及跨越大西洋的奴隸貿易等殘酷議題。

在電影中,隨著薇拉戴維絲飾演的娜妮絲卡將軍準備面對王國內外的敵人,並且對抗自己的心魔,達荷美巫毒教(Vodun)的宗教習俗也成為她的指引。

製作人稱「脫衣舞俱樂部」是給所有「正在掙扎度日的女性」的情書。(取自IMDb)

3.脫衣舞俱樂部 拚搏人生

Starz頻道的影集「脫衣舞俱樂部」(P-Valley),故事場景設在密西西比州的一家脫衣舞俱樂部。

製作人卡托里霍爾(Katori Hall),說這部影集是「給所有掙扎度日的女性的情書,特別是給我認為許多人不在乎的黑人女性,甚至黑人夥伴。」

4.琴韻深情/推銷員之死 重返百老匯

劇作家奧古斯特威森(August Wilson)的普立茲得獎作品「琴韻深情」(The Piano Lesson)本季重返百老匯,由曾入圍東尼獎的拉坦亞理查德森傑克遜(LaTanya Richardson Jackson)執導;好萊塢影星山繆傑克森(Samuel L. Jackson)、約翰大衛華盛頓(John David Washington)、達尼埃爾布魯克斯(Danielle Brooks)主演。

同樣受人矚目的重演戲劇還有劇作家亞瑟·米勒(Arthur Miller)的「推銷員之死」(Death of a Salesman),劇中是全黑人家庭,包括溫德爾皮爾斯(Wendell Pierce)飾演的威利·羅曼(Willy Loman),以及莎朗D克拉克飾演的琳達(Linda)。

瑞吉娜霍爾出演了恐怖片和喜劇,展現多才多藝。(Getty Images)

5.大師/耶穌拯救你的靈魂 瑞吉娜霍爾飆演技

瑞吉娜霍爾(Regina Hall)以兩部截然不同的作品,展現她的多才多藝。

在恐怖片「大師」(Master)中,她飾演安卡斯特學院(Ancaster College)宿舍的第一位非裔宿舍長蓋爾畢曉普(Gail Bishop),劇中她必須不斷對抗種族主義以及對她及非裔學生的影響。

在喜劇「耶穌拯救你的靈魂」(Honk for Jesus. Save Your Soul),瑞吉娜霍爾飾演崔特尼崔爾茲(Trinitie Childs),她是一位牧師太太,極力找回昔日的光榮。

電影「不!」緬懷了非裔工作者早期對電影產業的貢獻。(美聯社)

6.不! 滿滿致敬

喬登皮爾(Jordan Peele)編導的「不!」(Nope)是一部關於「電影」的電影,導演致敬的不僅有早期的電影及攝影技術,還有名導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的「第三類接觸」(Close Encounters of the Third Kind)、「大白鯊」(Jaws)帶來的懸疑和驚悚感,與此同時,喬登皮爾仍不忘緬懷那些非裔工作者早期對電影產業的貢獻,但之前卻被遺忘或忽視。

喬登皮爾精巧的編劇、富有創意的導演方式,加上丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)、琪琪帕瑪(Keke Palmer)的聰明選角,讓這部關於貴族化、幽浮及種族歧視的電影最終成為一部美好的老式電影。

「原鄉之犬」巧妙地嘲諷好萊塢的刻板印象,認可原住民文化的差異。(取自IMDb)

7.原鄉之犬 原民小品

「原鄉之犬」(Reservation Dogs)故事圍繞奧克拉荷馬州虛構小鎮奧克恩(Okern)裡,四名印地安少年展開,他們是伊洛拉(Elora)、貝爾(Bear)、奇斯(Cheese)、威力傑克(Willie Jack)。

這部影集巧妙地嘲諷好萊塢的刻板印象,同時認可原住民 文化的印微差異。這是第一個以所有原住民作家和導演為特色的系列,以及幾乎完全由原住民組成的北美選角和製作團隊。

觀眾現在可以在串流平台Hulu收看本劇。

Showtime影集「天外來客」不與舊作競爭,而是讓主角更人性化。(取自IMDb)

8.天外來客 改編經典

Showtime影集「天外來客」(The Man Who Fell to Earth)改編自已故搖滾巨星大衛鮑伊(David Bowie)主演的經典外星人科幻電影。影集不選擇與舊作競爭,而是讓奇維托艾吉佛(Chiwetel Ejiofor)飾演的主角法拉第更人性化。

第六集裡講到爵士樂,法拉第和其他角色發現他們共同的人性之音,以及可能拯救兩個星球的關鍵。

9.媽的多重宇宙 大放異彩

蒂萊特對「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)讚不絕口,從服裝、化妝、剪輯,到動作場景無不讓人驚嘆;知名華裔女星楊紫瓊飾演自助洗衣店老闆兼宇宙戰士伊芙琳·王,史蒂芬妮許(Stephanie Hsu)飾演伊芙琳的女兒喬伊。

本片由雙導演組合關家永(Dan Kwan)、丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)共同執導,在今年度金球獎獲得六項提名,包括最佳導演,楊紫瓊則入圍最佳女主角,關繼威、潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)分別入圍最佳男女配角。

蒂萊特表示,這部涵蓋各體裁的電影(包括驚悚、科幻、武術、家庭)完美的捕捉廣泛的文化特性,如移民背景、亞裔家庭、酷兒兒童等。

10.橋之彼端 布萊恩驚豔

影集「亞特蘭大」(Atlanta)最後一季,由布萊恩泰瑞亨利(Brian Tyree Henry)飾演饒舌歌手「紙男孩」,細緻的演出角色超越名利、財富或音樂事業來定義自己。

他的優秀表現也讓萊拉紐格鮑爾(Lila Neugebauer)重拍電影「橋之彼端」(Causeway)的關鍵場景,加深描繪布萊恩泰瑞亨利與好萊塢巨星珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)角色之間的友情,布萊恩泰瑞亨利的表現點亮了這部電影。

「橋之彼端」現在已經可在Apple+收看。