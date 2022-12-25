松子雞丁

不久前閱報得知松子的收成危險過程以及它的高營養價值，便迫不及待的買了一袋松子和雞胸肉一起，炒了盤松子雞丁，松子炒熟後有特別的堅果清香。這道菜餚由於新奇特殊，頗受家人的青睞。

材料：

雞胸肉1塊、松子仁1湯匙（可隨意增減）、青豆1湯匙、青椒或紅椒1個、蔥花1湯匙、菜油1湯匙、料酒、醬油、太白粉、蛋清、鹽、胡椒各少許。

松子雞丁食材

作法：

1.雞胸肉洗淨，以紙巾抹乾，切小塊後以少許料酒、醬油、太白粉、蛋清醃漬 20分鐘。青椒或紅椒洗淨，切丁備用。

2.炒鍋預熱，下松子，在乾淨無油的鍋內以中小火炒熟，炒香約1～2分鐘，盛起備用。

3.炒鍋溫油，以中大火炒雞丁，一開始先不要翻動，約兩分鐘再翻面，盛起備用。

4.炒鍋不用清洗，利用鍋中炒雞丁剩餘的油，倒入青椒丁，中火翻炒幾下，再倒入青豆翻炒；淋少許醬油、鹽、胡椒翻炒，倒入雞丁拌炒均勻，最後倒進松子，撒上蔥花起鍋。宴客、當家常菜兩相宜，趁熱享用。

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