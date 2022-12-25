料理功夫／烤箱料理 美式烤鮭魚

美式烤鮭魚

烤箱是美式廚房的基本配備，加上體積大，空間占據也大，優點是它除了鹹甜料理都可以搞定，將工序簡化，而且無油煙，堪稱快速方便的廚房好幫手，因此真該好好利用。

材料：

奶油1/3條、中型厚切鮭魚3片(厚度3～3.5公分，每片約395公克)、Zesty Lemon Seasoning 3大匙、檸檬1顆。

作法：

1.將奶油微波融化，塗抹在魚的兩面，置於一旁醃半小時。

2.半小時後將調味料塗抹在魚的兩面，每片魚肉使用1大匙的調味料。

3.取一烤盤，鋪上鋁箔紙，接著將魚排放在烤盤上，烤箱烤溫設定在350℉。

4.待烤箱預熱好時將烤盤移入烤箱中層烤28分鐘。

5.趁烤魚的時間將檸檬切塊，魚烤好後將魚盛盤，末了再將檸檬汁擠淋在烤魚上即成。

小叮嚀：

只要合口味，任何肉排調味料皆可選用。

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