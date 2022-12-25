義式奶酪

有次在義大利 餐廳吃飯，主廚推薦了ㄧ道甜點，我吃完後大為讚賞，覺得很好吃。兒子見我很喜歡，又知道我有興趣做，於是向主廚詢問做法，主廚很大方地送了這道義式奶酪（Panna Cotta）的食譜 。原來這道甜點作法很簡單，Panna Cotta義大利文的意思是「煮熟的奶酪」。現在我來公開這個食譜。噓！可先別告訴賓客做法這麼簡單，等他們吃完了再說。

奶酪材料：

重鮮奶油（heavy cream）3杯、糖1/3杯、香草精1.5茶匙、無味果膠1湯匙、水2湯匙。

果漿材料：

糖半杯、百香果數個，去籽後取果汁1杯。

義式奶酪食材

作法：

1.將重鮮奶油、糖、香草精倒入鍋中煮，不時攪動，直至看到鍋邊開始沸騰後關火，放置一旁。

2.另準備一小鍋，倒入2湯匙水後加入果膠，開火邊煮邊攪動，見果膠融化後關火，稍微放涼直至還能晃動時倒入作法1食材。混和均勻後分別倒入小杯子容器，冷藏至少4小時。

3.製作果漿，將百香果汁與糖煮至濃稠關火。

4.從冰箱拿出已成型的奶酪，將百香果漿倒於上。食用時可再加上新鮮的水果，如藍莓、黑莓、切碎的草莓等。

小叮嚀：

1.煮奶酪時要注意火候，避免燒焦或滾沸時溢出鍋邊。煮果膠時也不要煮滾。

2.果漿部分可以更換成其他口味，如橙汁、草莓汁、鳳梨汁。

3.奶酪口味也可自行替換，如椰子代替香草。

4.這道甜點可在宴客的前一天準備好。

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