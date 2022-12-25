料理功夫／「小熊滑雪」冬之樂
小熊坐雪橇，「滑雪」下山。用香草冰淇淋和小熊軟糖發揮創意，簡單的搭配做成有趣的冬日景色！
材料：
香草冰淇淋、小熊軟糖2～3個、肉桂1小段（縱切開，取一半）、新鮮薄荷。
作法：
1.用冰淇淋勺或大湯匙把冰淇淋做成半個球狀，扣在盤子裡。
2.在冰淇淋的一邊插上薄荷葉。
3.把肉桂橫放在冰淇淋的中間。
4.把2個小熊軟糖放在肉桂的凹處，剩下一個放冰淇淋上。
小叮嚀：
肉桂棒留著，可以放入熱可可或咖啡裡調味。
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