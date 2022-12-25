我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

大仁說財經／Beyond Meat 為何由盛轉衰

張大仁
Beyond Meat內憂外患不絕，前景堪憂。（路透）
Beyond Meat內憂外患不絕，前景堪憂。（路透）

一系列問題阻礙了曾是華爾街寵兒的Beyond Meat發展，其頂級產品已成植物漢堡的代名詞。

銷售額一直在下降，第三季較去年同期下降了22.5%，自8月以來，該公司已裁掉超過20%的全球員工。在2019年極其成功的上市後，Beyond Meat失去投資人的青睞。今年至今，該股下跌約77%。

一些問題可歸咎於整體的產業挑戰。在雜貨店，消費者對植物性肉類的興趣已經減弱，因為面對通貨膨脹，消費者專注於購買負擔得起的基本商品。

與此同時，餐廳客流量正在下降。餘錢不足的客戶正在減少外出就餐，這使得Beyond的餐飲服務業務更加脆弱。 隨著經濟衰退的臨近，Beyond絕非唯一一家裁員的公司。

但Beyond面臨著一些獨特的挑戰。

該公司最高管理層的三名成員最近先後走人，據稱其中一人咬了某人的鼻子。《洛杉磯時報》最近的一篇報導質疑Beyond Meat賓州廠的衛生狀況，不過該公司堅持工廠的清潔度，稱其「食品安全協議高於產業和監管標準」。

此外，與麥當勞原本看好的合作夥伴關係在美國停滯不前。激烈的競爭正在壓縮銷售，包括冷凍的植物性雞肉，這個類別雖在成長，而冷藏的植物性肉類銷售卻步履蹣跚。

該公司的目標是關注現金流和獲利能力而不是成長，並在其餐廳和行銷計畫等方面更具戰略意義。

Beyond Meat發言人表示，「雖然目前我們的業務和類別面臨不利因素，但仍然相信我們有能力實現我們全球品牌預期的長期成長和影響力。」

金融服務公司BTIG餐廳分析師薩利赫(Peter Saleh)說，「它們面臨著一項艱鉅的任務。」他補充說，明年將是「努力使財務狀況達到可以維持生計的程度」。

去年，Beyond Meat宣布與麥當勞建立戰略合作夥伴關係，包括與這家漢堡連鎖店合作開發植物性漢堡McPlant。之後McPlant就被永久列入一些歐洲市場的麥當勞菜單中。

在美國，麥當勞在某些分店試賣這種漢堡。 但還沒有將其列入正式菜單，目前也不清楚是否或何時會發生。

沙利赫說：「我不認為這完全不可能，但我不確定這是否會成為Beyond的救命稻草。」

Beyond也失去了Dunkin'的合作機會。這家咖啡連鎖店於2019年在全美熱情推出Beyond香腸早餐三明治，但去年停止與Beyond的合作。

Beyond仍與許多餐廳有合作關係，但其中許多是限時試賣。

Beyond CEO布朗(Ethan Brown)在11月討論第三季業績的分析師電話會議上表示，「在過去12個月裡，我們對九種不同產品的永久菜單發布進行了25次試驗。」

他將這些發布定位為長期投資，聲稱它們不會在短期內產生大量銷售，但最終應該會有所回報。但是，餐飲服務諮詢公司Technomic負責人芬納(Kathryn Fenner)指出，獲得永久菜單位置可能具有挑戰性。

她表示，「即使它們每天賣出30到40個植物性漢堡，與傳統真肉產品相比，這仍然相形見絀。」 她指出，如今，將限時優惠永久化是一項艱難的任務，因為業者一直在精簡菜單。

與此同時，漢堡王繼續在全國銷售Impossible華堡。Impossible foods發言人蘇爾普利齊歐(Keely Sulprizio)說：「我們還沒經歷過Beyond Meat和該領域其他品牌所報導的情況。」Impossible是私營企業，不需公開分享其銷售數據。

在雜貨店，Beyond也面臨著激烈的競爭。

Beyond過去曾接受挑戰。但現在，競爭對手正在衝擊它的獲利。

布朗在11月的分析師電話會議上表示：「我們認為，植物性肉類之間的良性競爭是一件好事，因為它為該類別帶來行銷投資。」

他說，「然而，在當前環境下，我們未見這種好處。」「相反地，更多公司正在追求相同或更少的消費者。」他認為Beyond是冷藏植物肉的領導者，預計未來一些品牌會撤退或整合。

的確，如今植物性肉類市場變小了。根據IRI的數據，截至11月6日的過去一年，肉類替代品的零售額下降約12%、植物性絞肉下降約19%、肉餅下降30%。

但冷凍雞肉替代品正在成長，雞柳和雞排的銷售額成長約16%，而雞塊的銷售額成長近28%。

布朗在電話會議上表示，「冷凍植物性雞肉是所有植物性肉類中最大的單一類別，並繼續以兩位數的速度成長。」「所以我們很高興能擴大其他雞肉產品的市場。」

Beyond Meat於2014年在零售店推出植物性雞柳條，但在2019年撤下該產品。它於2021年在商店推出重組版本Beyond雞柳，並自那時起建立了植物性雞肉產品組合。

但在Beyond產品退出市場的那幾年裡，市場新人蜂擁而至。

Nuggs是由新創公司Simulate生產的植物性雞塊，過去幾年憑藉其大膽的包裝在網上引起轟動，並一直在零售領域擴張。

另一家以植物性肉品為主的雞肉公司Daring於2020年在美國推出其產品，Daring的雞肉替代品去年在全食超市上市。Impossible和其他傳統品牌也有產品。

薩利赫說，「植物性雞肉是個很好的成長產品。」「我本來預期Beyond在此有優異表現。」

Beyond Meat遭前員工爆料賓州廠環境髒亂。（美聯社）
Beyond Meat遭前員工爆料賓州廠環境髒亂。（美聯社）
Beyond是冷藏植物肉的領導者，但如今植物性肉類市場變小了。（Getty Im...
Beyond是冷藏植物肉的領導者，但如今植物性肉類市場變小了。（Getty Images）

麥當勞 投資 分析師

上一則

法網迷思／綠卡婚姻 她不簽字 他走絕路

下一則

每周一書／遙想當年人物 追憶風範

延伸閱讀

聖荷西青少年遭性勒索自殺 嫌犯被捕

聖荷西青少年遭性勒索自殺 嫌犯被捕
芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲
卸任倒數 俄勒岡州長特赦17死囚 改終身監禁不得假釋

卸任倒數 俄勒岡州長特赦17死囚 改終身監禁不得假釋
薛麗比：紐森重可負擔住房建設 李卡多：布朗幫助度過大蕭條

薛麗比：紐森重可負擔住房建設 李卡多：布朗幫助度過大蕭條

熱門新聞

「聖誕傾情」劇照。（取材自IMDb）

佳節不無聊 聖誕電視電影 就要看這幾部

2022-12-24 16:20
魔術方塊剛問世的時候，很多人認為「不可能有解」。(美聯社)

封面故事／玩魔方的孩子 最強大腦 創紀錄2分鐘就換人

2022-12-18 16:07
吸引消費者的「誘餌」信息。(圖：受訪者提供)

詐騙ing／「釣魚」郵件 騙卡號信息

2022-12-18 15:44
用手機取景北極光，比肉眼採光更多、更清楚。（圖片皆由作者提供）

旅遊／從中國來美國 相隔一甲子如願賞「光 」

2022-12-18 02:01
「墜」電影海報。（取材自IMDb）

娛樂／610米高空拍攝 「墜」演員來真的

2022-12-18 02:03
聖誕佳節到，想讓家裡變得有節慶氛圍嗎？跟著我布置，氣氛「升級百分百」，一起來連連看~（Getty Images）

猜猜看／讓家變聖誕屋 經典8招知道嗎？

2022-12-18 02:22

超人氣

更多 >
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估
冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡
被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌