法網迷思／綠卡婚姻 她不簽字 他走絕路

2022年11月28日晚間8點22分，紐約市皇后區法拉盛眾德堂的100多名教友們齊聚一堂，在聽完講道護法精采的講道之後，輪值的參事用擴音機報導這個星期來道場發生的事情。

眾德堂是一個修道的團體。全世界都有分堂。美國的總堂在加州。教友們每個星期聚會一個晚上。堂裡備有簡單的素餐，教友們用聚餐完之後便聚集聆聽德高望重的護法們講述人生的道理。護法們常常引用四書五經再加上豐富的人生經驗來和教友們分享他們對人生的看法，闡述待人、處事之道。

之後的30分鐘便由輪值的「參事」們報告會務。參事在眾德堂是一個非常重要的由會眾票選的職位。一任四年，兩任之後，便可以被選為「護法」。眾德會的會友有200多名。其中一大部分到美國的時候都沒持有合法的文件，可是後來經過各種方法才取得合法的身分。

因為這種共同的經歷，他們相當團結。這些會友們的部分都有自己的事業，他們並且聚資共同開發事業。在道場裡被教友尊重，對一位有事業企圖心的教友來說是一件非常重要的資產。

今天輪值的參事是一位潘律師。潘律師在道場裡服侍已經超過15年，不僅時間貢獻很多，金錢上的奉獻也相當可觀。當然，很多道友們需要法律服務的時候也常常找他，對道場和潘律師可以說是互惠。

報告完一、兩件堂務之後，潘律師接著宣布：「本堂道友呂悌聖於上周二在曼哈頓的一家旅館服安眠藥過量死亡，下星期一早上舉行葬禮，希望去觀禮的道友們如果需要運輸服務的話請於當天早上8：50到本堂集合，本堂備有交通車。」

這時一位資深道友梁治國突然站起來，指著潘律師大聲斥責「潘律師，呂道友的自殺你應該要負責，要不是因為你，他不會死，你不配當本堂的參事。」

聆聽宣告的道友們目睹梁道友當庭廣眾對潘律師的斥責，道場氣氛一下子緊繃起來。潘律師面對著激憤的梁道友不斷地指責，只是說「能不能請您先冷靜一下，聽我解釋？」這時主持聚會的曹堂主和副廖副堂主走到梁道友的身邊，好言好語地告訴他，他不能這樣子在大庭廣眾下，沒有真評實據，對參事提出這麼嚴厲的控訴。梁道友才坐下來，會務報告才能繼續下去。

到聚會結束的時候，潘律師還是沒有把他在呂道友死亡這件事上所牽扯的部分解釋清楚，便匆匆離去。

呂道友是一位從大陸偷渡來美的無證客，到眾德堂修道已經有十多年。他的太太「小蘋果 」是美國公民 ，有一點精神不正常。他們結婚十多年， 生下一位女兒，今年已經八歲，天生聰慧，堂裡兒童教育組的老師們都非常稱讚呂小妹的領悟力以及好學精神。只是經過十多年，呂道友還是拿不到身分。

根據他們的朋友了解，經辦的律師是潘律師。既然和美國公民結婚十多年，還生下一女兒，為什麼身分辦不下來？有些道友們便懷疑潘律師辦事不力或是犯了一些大錯。只是沒有人知道實情。但是和呂道友比較接近的道友們都知道呂道友為了拿不到身分，非常沮喪。再加上他常年在外州餐館打工，工作不穩定，情緒非常低落。只是呂道友從來沒透露過到底為什麼身分一直辦不下來。

經歷過這一次會務風波的道友們都非常關心到底呂道友是不是自殺，根據知情的道友們敘述，呂道友自殺應該沒有疑問，因為他在旅館裡留下一份遺書，表明自己非常抱歉，不能勇敢地面對問題，卻選擇了最簡單的方法來逃避煩惱。至於潘律師是不是在辦理呂道友的身分的時候辦事不力或是犯錯。後來根據和潘律師接近的道友們透露，潘律師說他把辦身分的文件都準備好了，可是呂太太不簽，雖然他是律師，也愛莫能助。

喪禮當天，道場裡連堂主在內只有十位道友參加喪禮。場面冷冷清清。梁道友參加葬禮，潘律師卻缺席。小蘋果以遺孀的身分參加喪禮，卻表現得好像死者與她沒關係的樣子。據其他的道友們說，這幾天小蘋果還在微信群裡發推薦營養品的信息，好像她先生的死亡對她的心情沒影響。

本案啟示：

1.不知道是什麼原因讓呂道友放棄他在大陸的一切，偷渡到美國。筆者相信她對小蘋果的感情是真實的，要不然這十多年來他也不會到處打工來維持妻女的生活。只是最後他選擇以自殺來逃避問題實在非常讓人惋惜。

2.從一切已知的資訊來看，似乎小蘋果才是比較直接導致呂道友輕生的原因。愛上一位精神有問題的女子，還和她生下一位聰慧的女兒，自己卻十多年來連身分都拿不到，必須在不同的餐館裡打工為生，可能因此讓他失去人生的希望。很可能這就是他輕生的原因。

3. 潘律師在本案的立場相當尷尬。第一他必須保護客戶的秘密。不知到底他的客戶是呂道友還是小蘋果還是兩位都是他的客戶。到底小蘋果是不是拒絕簽署永久居留證的申請書很可能是潘律師的業務秘密。潘律師把這件事透露出來有沒有洩露客戶的機密很有爭議。但是要是他不把實請透露出來，很可能他會背上導致呂道友輕生的黑鍋。但是如果他告訴道友小蘋果不簽永久居留權的申請書，小蘋果便要面對眾道友的指責，潘律師有可能要負洩露客戶機密的責任，兩面不是人。

4. 有時候客戶的身分辦不下來，縱使辦身分的根據是和美國公民結婚而且生子，責任也不在律師。 30多年前筆者有一次帶著一位女客戶去移民局 面談，先生申請人是白人。這一對夫妻已經生下一個兒子。可是兩小口在移民局面談的前一天吵架。在移民局的面談中先生對移民官的提問不好好回答，結果移民官沒有批准移民的申請。筆者認識客戶的一家人。全家都是勤奮誠懇的老實人。筆者一直忘不了作為太太的客戶抱著在襁褓中的兒子坐在筆者的辦公室裡，聽著筆者告訴她移民局不批准她先生為她提出的美國身分的申請的時候，臉上露出的無助、絕望的表情。筆者忍不住要想，怎麼會有這麼絕情的配偶，在一生最關鍵時刻拒絕履行他應盡的義務。但是從呂道友的例子來看，筆者客戶的遭遇絕對不是絕無僅有的。

5.本案之人名情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。

（作者為紐約執業律師）