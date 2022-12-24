佳節不無聊 聖誕電視電影 就要看這幾部

「聖誕傾情」劇照。（取材自IMDb）

今年聖誕節 假期不無聊，Hulu、HBO Max、Netflix 、Paramount+（派拉蒙+）、Disney+（迪士尼+）等串流平台、有線電視和電影院 都有電影或影集陸續上映，滿足聖誕假期瘋狂追劇的觀影需求，從闔家歡樂的溫韾喜劇到放聲尖叫的驚悚恐怖片通通都有。

聖誕傾情

琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）主演的浪漫喜劇電影「聖誕傾情」（Falling for Christmas）已在Netflix上線，琳賽蘿涵飾演的驕縱飯店千金繼承人，她與英國籍華裔男星吳宇衛（George Young）飾演的未婚夫訂婚後，在雪場發生意外。

她摔下山崖且失憶後，結識一位單親爸爸，也就是考德保羅歐威爾斯特利（Chord Overstreet）飾演的藍領木屋主人，她在俊俏屋主和他早熟的女兒悉心照顧，共度聖誕節前的美好時光。

聖誕節故事：聖誕節

1983年聖誕節經典喜劇電影「聖誕節故事」（A Christmas Story）的續集「聖誕節故事：聖誕節」（A Christmas Story Christmas）已在HBO Max串流平台播出，不少原班人馬回歸飆戲，劇中角色也從青少年邁入壯年，延續他們未完的人生故事與深厚的朋友情誼。

星際異攻隊：聖誕特別篇

漫威宇宙（MCU）的「星際異攻隊」（The Guardians of the Galaxy）節慶衍生作品「星際異攻隊：聖誕特別篇」（The Guardians of the Galaxy Holiday Special）已在迪士尼串流平台Disney+上線，描述星爵（Star-Lord）哀傷葛摩菈（Gamora）離眾人而去，時序接近「地球人才在過的」聖誕節，螳螂女（Mantis）與德克斯（Drax）決定親赴地球，替星爵尋找一件最棒的聖誕禮物。

「星際異攻隊：聖誕特別篇」海報。（取材自IMDb）

沒想到，螳螂女和德克斯在地球做了許多蠢事，甚至犯下形同綁架的擄人案件，直接把星爵的兒時偶像，凱文貝肯（Kevin Bacon）本人帶到外太空星球當作聖誕禮物送給星爵，讓星爵大驚失色。經過解釋和說明，凱文貝肯理解螳螂女和德克斯煞費苦心，決定留下來陪這群外星生物一同過節，並開金口獻唱後再返回地球。

42分鐘的「星際異攻隊聖誕特輯」為明年即將上映的「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）鋪路，儘管凱文貝肯在聖誕特輯中獻唱獨立搖滾樂團「Old 97's」的聖誕經典樂曲「Here It Is Christmas Time」並相約2023年感恩節再見。不過，這恐怕只是客套說說，無緣真的再次重逢。

「星際異攻隊3」預計在明年5月上映，但飾演星際盜賊軍團「破壞者」（Ravager）的羅倫斯愛德華（Lawrence Edwards）已經事先透露部分劇情，眾多角色會在這集「領便當」，影迷可要有心理準備。

暴戾夜

並不是所有的聖誕節故事都走溫馨路線，在Netflix原創電視劇「怪奇物語」（Stranger Things）中飾演霍金斯小鎮警長「吉姆哈普」（Jim Hopper）一角的大衛哈伯（David Harbour），此次躋身電影院大銀幕，在動作聖誕電影「暴戾夜」（Violent Night）化身英雄聖誕老人，挺身拯救富豪家庭免遭傭兵組織滅門。

「暴戾夜」海報。（取材自IMDb）

聖誕魔力響叮噹

萊恩雷諾斯（Ryan Rodney Reynolds）與威爾法洛（Will Ferrell）主演的聖誕喜劇電影「聖誕魔力響叮噹」（Spirited）已在蘋果（Apple）公司的串流平台Apple TV+上線，本片主題曲材自19世紀英國文豪狄更斯（Charles Dickens）的經典聖誕佳節系列作品「小氣財神」（A Christmas Carol），萊恩雷諾斯與威爾法洛兩人在片中開金嗓報佳音，遵循聖誕節慶氛圍與報佳音的傳統習俗。

下雪的日子

派拉蒙影業（Paramount）串流平台Paramount+於本月16日播出2000年兒童喜劇電影「下雪的日子」（Snow Day）續集或節慶特別版，探索學生在學校因為暴雪兒關閉所發生的各項趣事。

皮諾丘

皮諾丘（Pinocchio，又譯小木偶）已在Netflix上線，雖然皮諾丘並不全然是聖誕節主題，但仍是12月年終佳節期間適合全家大小一起觀賞的內容。

頂著奧斯卡光環的導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）重現不朽的迪士尼1940年動畫，以定格動畫（Stop motion animation）的方式重新敘述義大利作家科洛迪（Carlo Collodi）筆下的皮諾丘際遇，但這次的木偶小男孩會呈現更因遇的一面，引領觀眾一起探險。定格動畫又稱逐格動畫，是指連續播放每幀不同的圖像，從而產生動畫的效果。

「皮諾丘」宣傳海報。（取材自IMDb）

呼叫助產士：聖誕特輯

「呼叫助產士：聖誕特輯」（Call the Midwife Holiday Special）25日在多個串流平台上線，呼應助產士全年無休，就連聖誕節都可能出任務的職務特性。「呼叫助產士」歷年都會推出節慶特輯，此次揮別過往的火車相撞悲劇，助產士歡喜迎接熟悉臉孔。

蒂芬妮的禮物

美國暢銷小說作家梅麗莎希爾（Melissa Hill）的名著「蒂芬妮的禮物」（Something from Tiffany's）改編的同名電影9日在亞馬遜（Amazon）串流影音平台Amazon Prime Video上線。

這部浪漫喜劇電影由達里爾‧維恩（Daryl Wein）執導，以老套的拿錯禮物情節為劇本，描述男主角準備好鑽戒向女友求婚，不慎在街頭碰撞事件中與另一位男子的鑽石耳環禮物拿錯而調換。男主角應該尋回求婚鑽戒，還是直接移情別戀並橫刀奪愛呢？

「蒂芬妮的禮物」宣傳海報。（取材自IMDb）

史古基：小氣財神

「史古基：小氣財神」（Scrooge: A Christmas Carol）月初在Netflix上線，19世紀英國作家狄更斯（Charles Dickens）經典小說改編動畫「小氣財神」（A Christmas Carol）再次回歸，此次由Netflix發行，斯蒂芬唐納利（Stephen Donnelly）執導，並請到愛爾蘭明星潔西伯克利（Jessie Buckley）、奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）等明星獻聲配音。

「史古基：小氣財神」海報。（取材自IMDb）

完美狂歡

「完美狂歡」（It's a Wonderful Binge）9日在Hulu串流平台上線，如果你受夠了甜膩的聖誕節歡樂主題，不妨翻閱聖誕老人的調皮壞小孩清單。這部Hulu原創影集是2020年影集「開造」（The Binge，又譯『狂歡』）的續集，也是對國定殺戮日系列電影「The Purge」的諷刺，闡述全年只有這麼一天可以合法的酗酒和吸毒，而今年剛好落在聖誕節，大家準備好開趴了嗎？