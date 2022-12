佳節不無聊 聖誕電視電影 就要看這幾部

「聖誕傾情」劇照。(取材自IMDb)

今年聖誕節 假期不無聊,Hulu、HBO Max、Netflix 、Paramount+(派拉蒙+)、Disney+(迪士尼+)等串流平台、有線電視和電影院 都有電影或影集陸續上映,滿足聖誕假期瘋狂追劇的觀影需求,從闔家歡樂的溫韾喜劇到放聲尖叫的驚悚恐怖片通通都有。

聖誕傾情

琳賽蘿涵(Lindsay Lohan)主演的浪漫喜劇電影「聖誕傾情」(Falling for Christmas)已在Netflix上線,琳賽蘿涵飾演的驕縱飯店千金繼承人,她與英國籍華裔男星吳宇衛(George Young)飾演的未婚夫訂婚後,在雪場發生意外。

她摔下山崖且失憶後,結識一位單親爸爸,也就是考德保羅歐威爾斯特利(Chord Overstreet)飾演的藍領木屋主人,她在俊俏屋主和他早熟的女兒悉心照顧,共度聖誕節前的美好時光。

聖誕節故事:聖誕節

1983年聖誕節經典喜劇電影「聖誕節故事」(A Christmas Story)的續集「聖誕節故事:聖誕節」(A Christmas Story Christmas)已在HBO Max串流平台播出,不少原班人馬回歸飆戲,劇中角色也從青少年邁入壯年,延續他們未完的人生故事與深厚的朋友情誼。

星際異攻隊:聖誕特別篇

漫威宇宙(MCU)的「星際異攻隊」(The Guardians of the Galaxy)節慶衍生作品「星際異攻隊:聖誕特別篇」(The Guardians of the Galaxy Holiday Special)已在迪士尼串流平台Disney+上線,描述星爵(Star-Lord)哀傷葛摩菈(Gamora)離眾人而去,時序接近「地球人才在過的」聖誕節,螳螂女(Mantis)與德克斯(Drax)決定親赴地球,替星爵尋找一件最棒的聖誕禮物。

「星際異攻隊:聖誕特別篇」海報。(取材自IMDb)

沒想到,螳螂女和德克斯在地球做了許多蠢事,甚至犯下形同綁架的擄人案件,直接把星爵的兒時偶像,凱文貝肯(Kevin Bacon)本人帶到外太空星球當作聖誕禮物送給星爵,讓星爵大驚失色。經過解釋和說明,凱文貝肯理解螳螂女和德克斯煞費苦心,決定留下來陪這群外星生物一同過節,並開金口獻唱後再返回地球。

42分鐘的「星際異攻隊聖誕特輯」為明年即將上映的「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)鋪路,儘管凱文貝肯在聖誕特輯中獻唱獨立搖滾樂團「Old 97's」的聖誕經典樂曲「Here It Is Christmas Time」並相約2023年感恩節再見。不過,這恐怕只是客套說說,無緣真的再次重逢。

「星際異攻隊3」預計在明年5月上映,但飾演星際盜賊軍團「破壞者」(Ravager)的羅倫斯愛德華(Lawrence Edwards)已經事先透露部分劇情,眾多角色會在這集「領便當」,影迷可要有心理準備。

暴戾夜

並不是所有的聖誕節故事都走溫馨路線,在Netflix原創電視劇「怪奇物語」(Stranger Things)中飾演霍金斯小鎮警長「吉姆哈普」(Jim Hopper)一角的大衛哈伯(David Harbour),此次躋身電影院大銀幕,在動作聖誕電影「暴戾夜」(Violent Night)化身英雄聖誕老人,挺身拯救富豪家庭免遭傭兵組織滅門。

「暴戾夜」海報。(取材自IMDb)

聖誕魔力響叮噹

萊恩雷諾斯(Ryan Rodney Reynolds)與威爾法洛(Will Ferrell)主演的聖誕喜劇電影「聖誕魔力響叮噹」(Spirited)已在蘋果(Apple)公司的串流平台Apple TV+上線,本片主題曲材自19世紀英國文豪狄更斯(Charles Dickens)的經典聖誕佳節系列作品「小氣財神」(A Christmas Carol),萊恩雷諾斯與威爾法洛兩人在片中開金嗓報佳音,遵循聖誕節慶氛圍與報佳音的傳統習俗。

下雪的日子

派拉蒙影業(Paramount)串流平台Paramount+於本月16日播出2000年兒童喜劇電影「下雪的日子」(Snow Day)續集或節慶特別版,探索學生在學校因為暴雪兒關閉所發生的各項趣事。

皮諾丘

皮諾丘(Pinocchio,又譯小木偶)已在Netflix上線,雖然皮諾丘並不全然是聖誕節主題,但仍是12月年終佳節期間適合全家大小一起觀賞的內容。

頂著奧斯卡光環的導演吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)重現不朽的迪士尼1940年動畫,以定格動畫(Stop motion animation)的方式重新敘述義大利作家科洛迪(Carlo Collodi)筆下的皮諾丘際遇,但這次的木偶小男孩會呈現更因遇的一面,引領觀眾一起探險。定格動畫又稱逐格動畫,是指連續播放每幀不同的圖像,從而產生動畫的效果。

「皮諾丘」宣傳海報。(取材自IMDb)

呼叫助產士:聖誕特輯

「呼叫助產士:聖誕特輯」(Call the Midwife Holiday Special)25日在多個串流平台上線,呼應助產士全年無休,就連聖誕節都可能出任務的職務特性。「呼叫助產士」歷年都會推出節慶特輯,此次揮別過往的火車相撞悲劇,助產士歡喜迎接熟悉臉孔。

蒂芬妮的禮物

美國暢銷小說作家梅麗莎希爾(Melissa Hill)的名著「蒂芬妮的禮物」(Something from Tiffany's)改編的同名電影9日在亞馬遜(Amazon)串流影音平台Amazon Prime Video上線。

這部浪漫喜劇電影由達里爾‧維恩(Daryl Wein)執導,以老套的拿錯禮物情節為劇本,描述男主角準備好鑽戒向女友求婚,不慎在街頭碰撞事件中與另一位男子的鑽石耳環禮物拿錯而調換。男主角應該尋回求婚鑽戒,還是直接移情別戀並橫刀奪愛呢?

「蒂芬妮的禮物」宣傳海報。(取材自IMDb)

史古基:小氣財神

「史古基:小氣財神」(Scrooge: A Christmas Carol)月初在Netflix上線,19世紀英國作家狄更斯(Charles Dickens)經典小說改編動畫「小氣財神」(A Christmas Carol)再次回歸,此次由Netflix發行,斯蒂芬唐納利(Stephen Donnelly)執導,並請到愛爾蘭明星潔西伯克利(Jessie Buckley)、奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)等明星獻聲配音。

「史古基:小氣財神」海報。(取材自IMDb)

完美狂歡

「完美狂歡」(It's a Wonderful Binge)9日在Hulu串流平台上線,如果你受夠了甜膩的聖誕節歡樂主題,不妨翻閱聖誕老人的調皮壞小孩清單。這部Hulu原創影集是2020年影集「開造」(The Binge,又譯『狂歡』)的續集,也是對國定殺戮日系列電影「The Purge」的諷刺,闡述全年只有這麼一天可以合法的酗酒和吸毒,而今年剛好落在聖誕節,大家準備好開趴了嗎?