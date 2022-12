影史十大佳片重洗牌 珍妮德爾曼爆冷摘冠

「珍妮德爾曼」電影海報。(取材自IMDb)

自1952年開始,由英國電影 學院主辦的「視與聽」(Sight & Sound)雜誌每隔十年就會公布一份影史佳片榜單,其中的前十部格外受到關注,被稱為「影史十大佳片」。今年最新的榜單出爐,比利時導演 香妲艾克曼(Chantal Akerman)1975年的作品「珍妮德爾曼」(Jeanne Dielman,又譯「讓娜迪爾曼」)拔得頭籌,令很多人大感意外。

每隔十年,「視與聽」雜誌會邀請世界各地的知名影評人、策展人、學者等推選他們各自心目中的影史十大佳片,通過計分後,按得票多少,最終得出一份共計100部影片的榜單,若兩部作品票數相同,則名次並列,但排行位數要跳過一位,以此類推,最終誕生這分片單。今年的100部影片最終為95個名次。

「大國民」蟬聯榜首50年

第一屆票選中,高居榜首的是義大利導演維多里奧狄西嘉(Vittorio De Sica)的「單車失竊記」(Bicycle Thieves,又譯「偷自行車的人」,1948),今年該片還在榜上,但排名降至第41位,與日本導演黑澤明的「羅生門」並列。自1962年第二屆起,榜單冠軍一直由奧森威爾斯(Orson Welles)執導、描述報業大王查爾斯凱恩(虛構人物)一生的「大國民」(Citizen Kane,又譯「公民凱恩」,1941)把持。直到上一屆2012年,「視與聽」一共向1000人發出邀約,最終收到846份回覆,結果英國懸疑電影大師希區考克(Alfred Hitchcock)1958年的電影「迷魂記」(Vertigo)以191票奪冠,打破了「大國民」(157票)長達半世紀的壟斷。

「大國民」電影海報。 「大國民」劇照。

今年「視與聽」再度擴大邀約人數,最終收到1639份答覆,是該評選80年歷史上最多的一次。原本外界預計今年的榜首之戰也將在「迷魂記」和「大國民」之間展開,孰料「珍妮德爾曼」以黑馬之姿,殺出重圍。而在十年之前,「珍妮德爾曼」僅排在第35位。衛報首席影評人Peter Bradshaw以「她值得」為標題,並強調這是女性電影人首度問鼎這分榜單。

「珍妮德爾曼」是2015年離世的香妲艾克曼完成於1975年的作品,片長達三個半小時,以長鏡頭的方式,極富細節化地展現一個中年寡婦三天的日常生活和謀生手段,以及她最後令人錯愕又震撼的人生選擇。該片自問世以來直至如今,不論在內容、形式、風格抑或其女性主義的內核上,都被認為是一部極具先鋒色彩和革命性的作品。它能在「視與聽」雜誌的影史百大評選中排名居首,充分說明了人們對電影的認識,是會隨著時代精神的變化而大步向前邁進。

「珍妮德爾曼」劇照。 已故比利時導演香妲艾克曼。

「花樣年華」華語片最優

排名大幅提升的不僅有「珍妮德爾曼」,王家衛的「花樣年華」從上一屆的第24名躍升至第5名,是所有華語片中排名最高的作品。法國女導演克萊兒德尼(Claire Denis)的同性題材作品「軍中禁戀」(Beau Travail)則一下子從第78位躍升至第7位,應該是名次上升最迅猛的一部。

王家衛作品「花樣年華」入選「視與聽」影史十大佳片,是所有華語片中排名最高的作品。

此外,在近十年中誕生的「近作」也有四部入圍,分別是排名第30的「燃燒女子的畫像」(Portrait of a Lady on Fire,2019)、排名第60位的「月光下的藍色男孩」(Moonlight,又譯「月光男孩」,2016)、排名第90位的南韓電影「寄生上流」(又譯「寄生蟲」,2019)和排名第95位的「逃出絕命鎮」(Get Out,2017)。

著名影評人羅傑依伯特(Roger Ebert)曾評價「視與聽」每隔十年出爐的這份榜單是「唯一能讓絕大多數嚴肅電影人嚴肅對待的影史最優榜單」。不過,上一份榜單出爐時,他也說過:「所有的電影榜單,哪怕是這份最受尊敬的『視與聽』榜單,說穿了其實都毫無意義。要說有價值,那也只是為影迷提供一些觀影的指導意見罷了。」

電影筆記年度佳片 「天堂幻影」居首

「視與聽」評選的影史百大佳片榜單上,不少是觀眾耳熟能詳的作品,而要說哪份佳片榜單上的作品最「前衛」,就屬法國「電影筆記」(Cahiers du Cinéma,又譯「電影手冊」)雜誌評選的年度十佳電影,今年「電影筆記」的榜首是西班牙導演亞柏賽拉(Albert Serra)的「天堂幻影」(Pacifiction,又譯「島嶼上的煎熬」)。

「天堂幻影」電影海報。

「電影筆記」的年度十大佳作,通常由包括該雜誌編輯在內的十多位法國影評人選出。由於入選影片的門檻是過去12個月正式登陸法國院線的電影,所以常有前一年已在北美等地公映過的「舊片」入圍,比如2021年的榜單上居首的「深夜裡的美味祕方」(First Cow,又譯「第一頭牛」)就是美國導演凱莉萊卡特(Kelly Reichardt)2020年公映的作品。而今年排名第二位的「甘草披薩」(Licorice Pizza),則是美國導演保羅托馬斯安德森(Paul Thomas Anderson)2021年上映的電影。

「甘草披薩」電影海報。

今年居於榜首的「天堂幻影」則恰恰相反,這部在5月坎城影展 首映的驚悚片,要等到明年才會在美國正式公映。

「天堂幻影」故事設定在法屬大溪地,當地流傳著一個謠言:有人曾經看到一座潛水艇幽靈般的身影,很可能預示著法國即將重啟核試驗。而遊走於高層人士和當地居民之間、八面玲瓏的駐地白人官員聞訊,低調走訪群島各樁腳,唯恐流言成真,他也將隨之失勢。

今年「電影筆記」片單上有兩部法語作品,分別是女導演派翠西亞瑪佐(Patricia Mazuy)的「土星保齡球」(Bowling Saturne)和阿蘭吉侯迪(Alain Guiraudie)的「跟我走吧」。有兩部亞洲導演的作品,分別是日本導演濱口龍介的「偶然與想像」和南韓導演洪常秀的「引言」,兩人都是「電影筆記」上的常客,入圍毫不意外。

至於拿下今年歐洲三大電影節最高榮譽的作品皆無入選,柏林金熊獎得主「阿爾卡拉斯」(Alcarràs)和威尼斯金獅獎得主「美人與流血事件」(All the Beauty and the Bloodshed)都尚未在法國公映,而9月公映的坎城影展金棕櫚獎得主「瘋狂富作用」(Triangle of Sadness,又譯「悲傷三角」)則未獲「電影筆記」影評人青睞。

