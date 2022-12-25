影史十大佳片重洗牌 珍妮德爾曼爆冷摘冠

「珍妮德爾曼」電影海報。（取材自IMDb）

自1952年開始，由英國電影 學院主辦的「視與聽」（Sight & Sound）雜誌每隔十年就會公布一份影史佳片榜單，其中的前十部格外受到關注，被稱為「影史十大佳片」。今年最新的榜單出爐，比利時導演 香妲艾克曼（Chantal Akerman）1975年的作品「珍妮德爾曼」（Jeanne Dielman，又譯「讓娜迪爾曼」）拔得頭籌，令很多人大感意外。

每隔十年，「視與聽」雜誌會邀請世界各地的知名影評人、策展人、學者等推選他們各自心目中的影史十大佳片，通過計分後，按得票多少，最終得出一份共計100部影片的榜單，若兩部作品票數相同，則名次並列，但排行位數要跳過一位，以此類推，最終誕生這分片單。今年的100部影片最終為95個名次。

「大國民」蟬聯榜首50年

第一屆票選中，高居榜首的是義大利導演維多里奧狄西嘉（Vittorio De Sica）的「單車失竊記」（Bicycle Thieves，又譯「偷自行車的人」，1948），今年該片還在榜上，但排名降至第41位，與日本導演黑澤明的「羅生門」並列。自1962年第二屆起，榜單冠軍一直由奧森威爾斯（Orson Welles）執導、描述報業大王查爾斯凱恩（虛構人物）一生的「大國民」（Citizen Kane，又譯「公民凱恩」，1941）把持。直到上一屆2012年，「視與聽」一共向1000人發出邀約，最終收到846份回覆，結果英國懸疑電影大師希區考克（Alfred Hitchcock）1958年的電影「迷魂記」（Vertigo）以191票奪冠，打破了「大國民」（157票）長達半世紀的壟斷。

「大國民」電影海報。（取材自IMDb） 「大國民」劇照。（取材自IMDb）

今年「視與聽」再度擴大邀約人數，最終收到1639份答覆，是該評選80年歷史上最多的一次。原本外界預計今年的榜首之戰也將在「迷魂記」和「大國民」之間展開，孰料「珍妮德爾曼」以黑馬之姿，殺出重圍。而在十年之前，「珍妮德爾曼」僅排在第35位。衛報首席影評人Peter Bradshaw以「她值得」為標題，並強調這是女性電影人首度問鼎這分榜單。

「珍妮德爾曼」是2015年離世的香妲艾克曼完成於1975年的作品，片長達三個半小時，以長鏡頭的方式，極富細節化地展現一個中年寡婦三天的日常生活和謀生手段，以及她最後令人錯愕又震撼的人生選擇。該片自問世以來直至如今，不論在內容、形式、風格抑或其女性主義的內核上，都被認為是一部極具先鋒色彩和革命性的作品。它能在「視與聽」雜誌的影史百大評選中排名居首，充分說明了人們對電影的認識，是會隨著時代精神的變化而大步向前邁進。

「珍妮德爾曼」劇照。（取材自IMDb） 已故比利時導演香妲艾克曼。（取材自IMDb）

「花樣年華」華語片最優

排名大幅提升的不僅有「珍妮德爾曼」，王家衛的「花樣年華」從上一屆的第24名躍升至第５名，是所有華語片中排名最高的作品。法國女導演克萊兒德尼（Claire Denis）的同性題材作品「軍中禁戀」（Beau Travail）則一下子從第78位躍升至第7位，應該是名次上升最迅猛的一部。

王家衛作品「花樣年華」入選「視與聽」影史十大佳片，是所有華語片中排名最高的作品。（取材自IMDb）

此外，在近十年中誕生的「近作」也有四部入圍，分別是排名第30的「燃燒女子的畫像」（Portrait of a Lady on Fire，2019）、排名第60位的「月光下的藍色男孩」（Moonlight，又譯「月光男孩」，2016）、排名第90位的南韓電影「寄生上流」（又譯「寄生蟲」，2019）和排名第95位的「逃出絕命鎮」（Get Out，2017）。

著名影評人羅傑依伯特（Roger Ebert）曾評價「視與聽」每隔十年出爐的這份榜單是「唯一能讓絕大多數嚴肅電影人嚴肅對待的影史最優榜單」。不過，上一份榜單出爐時，他也說過：「所有的電影榜單，哪怕是這份最受尊敬的『視與聽』榜單，說穿了其實都毫無意義。要說有價值，那也只是為影迷提供一些觀影的指導意見罷了。」

電影筆記年度佳片 「天堂幻影」居首

「視與聽」評選的影史百大佳片榜單上，不少是觀眾耳熟能詳的作品，而要說哪份佳片榜單上的作品最「前衛」，就屬法國「電影筆記」（Cahiers du Cinéma，又譯「電影手冊」）雜誌評選的年度十佳電影，今年「電影筆記」的榜首是西班牙導演亞柏賽拉（Albert Serra）的「天堂幻影」（Pacifiction，又譯「島嶼上的煎熬」）。

「天堂幻影」電影海報。（取材自豆瓣電影）

「電影筆記」的年度十大佳作，通常由包括該雜誌編輯在內的十多位法國影評人選出。由於入選影片的門檻是過去12個月正式登陸法國院線的電影，所以常有前一年已在北美等地公映過的「舊片」入圍，比如2021年的榜單上居首的「深夜裡的美味祕方」（First Cow，又譯「第一頭牛」）就是美國導演凱莉萊卡特（Kelly Reichardt）2020年公映的作品。而今年排名第二位的「甘草披薩」（Licorice Pizza），則是美國導演保羅托馬斯安德森（Paul Thomas Anderson）2021年上映的電影。

「甘草披薩」電影海報。（取材自豆瓣電影）

今年居於榜首的「天堂幻影」則恰恰相反，這部在5月坎城影展 首映的驚悚片，要等到明年才會在美國正式公映。

「天堂幻影」故事設定在法屬大溪地，當地流傳著一個謠言：有人曾經看到一座潛水艇幽靈般的身影，很可能預示著法國即將重啟核試驗。而遊走於高層人士和當地居民之間、八面玲瓏的駐地白人官員聞訊，低調走訪群島各樁腳，唯恐流言成真，他也將隨之失勢。

今年「電影筆記」片單上有兩部法語作品，分別是女導演派翠西亞瑪佐（Patricia Mazuy）的「土星保齡球」（Bowling Saturne）和阿蘭吉侯迪（Alain Guiraudie）的「跟我走吧」。有兩部亞洲導演的作品，分別是日本導演濱口龍介的「偶然與想像」和南韓導演洪常秀的「引言」，兩人都是「電影筆記」上的常客，入圍毫不意外。

至於拿下今年歐洲三大電影節最高榮譽的作品皆無入選，柏林金熊獎得主「阿爾卡拉斯」（Alcarràs）和威尼斯金獅獎得主「美人與流血事件」（All the Beauty and the Bloodshed）都尚未在法國公映，而9月公映的坎城影展金棕櫚獎得主「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness，又譯「悲傷三角」）則未獲「電影筆記」影評人青睞。

（取材自澎湃新聞）