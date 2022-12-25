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全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷
圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光
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2023期12/25出刊
猜猜看／聖誕節 要看哪一部聖誕電影呢？
遊戲版
2022-12-25 02:27
聖誕佳節家人團聚，談天說地說從前，找部
電影
一起回味；
哪一個場景，出自哪一部影片？一起來猜猜看…
載入中…
電影
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聖誕快樂／親手作卡片 窩心有溫度
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封面故事／8活動 紐約假日過得精采
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