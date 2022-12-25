聖誕快樂／連送51年 感恩聖誕樹送給波士頓

波士頓聖誕樹是麻州波士頓市的官方聖誕樹。51年來，加拿大的新斯科舍省將這棵樹送給波士頓人民，感謝波士頓在1917年哈利法克斯爆炸後提供的援助。（Getty Images）

年底到，有關聖誕樹的新聞多了起來，先是11月初的頭條新聞說，多倫多的地標商場伊頓中心宣布，今年聖誕節伊頓商場將不會擺放聖誕樹。伊頓商場的聖誕樹既高大又漂亮，每年吸引眾多市民去購物順便參觀拍照，不知何故今年居然不再擺放。

★加哈利 法克斯 驚天爆炸

到了11月中旬，本地新聞圖文並茂地報導，一棵高達55英尺的聖誕樹即將運抵多倫多市政廣場。11月26日報導又說，市政廣場這棵大聖誕樹即將舉行亮燈儀式，市長莊德利還專門發表聲明，希望市民們到廣場觀賞聖誕樹，好好享受節日期間的慶祝活動。

這一系列報導聖誕樹的消息，不由得讓我想起大約30年前學過的一門加拿大 歷史課。這門課介紹了很多發生在加拿大歷史上的重大事件，其中一課，老師講到一棵「感恩的聖誕樹」的故事讓我印象深刻。這棵聖誕樹的故事來源於當年加拿大東部港口在聖誕節前發生的一起大爆炸事件。

那個大爆炸事故發生在1917年12月6日的加拿大新斯科舍（Nova Scotia）省的哈利法克斯（Halifax）港口。哈利法克斯是新斯克舍省的省會和最大城市、瀕臨大西洋、是加拿大的海軍基地，也是世界上第二大天然不凍深水港。

著名的泰坦尼克號(又譯鐵達尼號)沉船事故就發生在離海港不遠的海域，當年事故發生後大多數救援船隻就是從那兒出發到海上救人的，電影《泰坦尼克號》導演拍攝之前曾經到過那裡尋找靈感。

1917年12月6日那天，哈利法克斯的居民們正準備迎接聖誕節來臨，全城充滿了節日裝飾和氣氛，完全沒有想到可怕的災難正在逼近。

當時，一艘裝滿5000噸炸藥的法國貨船與一艘挪威船舶相撞，兩艘輪船撞擊瞬間不僅燃起熊熊火焰，而且20分鐘後引發了法國貨船上的炸藥爆炸，爆炸的沖天煙霧足足騰起3000多米高，把周圍方圓五、六公里的建築物包括工廠和社區夷為平地。更為致命的是，爆炸的衝擊波直接引起了海嘯，高達18米的海浪把剛剛被大爆炸摧毀的港灣又無情地洗劫了一遍。

那是歷史上慘烈的一次人造爆炸物的爆炸事故，不僅摧毀了哈利法克斯港灣絕大多數建築物和一切設施，還導致了1946人直接喪生，9000多人受傷，2萬5000多人無家可歸，直接經濟損失將近4000萬美元。

12月的加東天寒地凍，冰天雪地行走困難。雪上加霜的是，消防隊長在爆炸中喪生，全城唯一的消防車也被炸毀，導致沒能開展救援行動，當時的哈利法克斯簡直成了人間煉獄。

波士頓公園的公告員和聖誕老人迎接來自加拿大的聖誕樹。（取自維基共享資源By Briancua-Own work）

★波士頓 救援隊 千里相助

幸運的是，遠在1000公里外的美國波士頓得知爆炸的災難後，市紅十字會和公共安全委員會立刻行動起來；麻州州長親自下令，召集一切可以行動的醫務人員，帶上所有醫療裝備器材，甚至包括各種樣式和尺寸的義肢，乘了三天三夜的火車，終於趕到了被大火燒成焦黑，被海嘯撕成碎片的哈利法克斯港灣，成為第一支到達的救援隊伍，比任何加拿大境內的救援隊還到得早。

波士頓救援隊的到來，令陷入絕境的哈利法克斯人喜極而泣。他們一到港灣，不顧舟車勞頓，不畏環境惡劣，立刻投入救援。他們從廢墟中找出遇難者，翻開每一具看得見的遺體，尋找任何可能的生機。期間波士頓市源源不斷用火車運送救護人員及醫療補給品等各種救災物資，保證救援行動持續有序地進行。

有感於波士頓救援隊在危難時刻挺身相助，哈利法克斯人對波士頓充滿了感激，兩個城市從此結下深厚情誼。在災難發生後的第二年，即1918年聖誕節前夕，哈利法克斯贈送了一棵產於當地、高達50英尺的大聖誕樹給波士頓市作為聖誕禮物，以感謝急人所急，救人於水火的波士頓市民。

這棵代表哈利法克斯心意的聖誕樹，是經過精心挑選，來自空曠地帶生長出來的松樹，因為只有在空曠的土地上才能長出高大挺拔，枝葉飽滿的樹木。

之後，從1971年開始，每年的11月，哈利法克斯政府都會選擇一棵最漂亮的常青樹，舉行切割儀式慶祝活動，第二天在市中心遊行，然後在美國感恩節前兩個星期出發，歷時三天，跨越660英里，專程送到波士頓，至今已半世紀。

波士頓在聖誕節期間裝飾點亮這棵大聖誕樹，成了一大盛事和慶典活動。很多波士頓民眾，包括聖誕節期間到波士頓遊覽的加拿大人，都會到波士頓公園（Boston Common）觀看這棵飽含感恩和深情的大聖誕樹。因為這棵聖誕樹是波斯頓市政府「官方認證」的聖誕樹，只有在它的點燈儀式上才會燃放煙花。

據報導，從砍伐到運送這棵大樹至波士頓至少要花費加拿大25萬元，但新斯科舍省自然資源廳長海因斯（Lioyd Hines）認為是值得的，因為在1917年大爆炸的災難時刻，波士頓傾力救助的情意比什麼都珍貴。他說，新斯科舍省人是懂得感恩的，他們相信重情重義的波士頓人也會很高興收到這個禮物。