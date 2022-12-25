旅遊／漫步布萊德湖畔 忘卻煩惱

湖畔。（圖片皆由作者提供）

到斯洛維尼亞的布萊德已經是11月中旬了，這裡還是秋意濃濃，秋風將層林染得五彩斑斕。

布萊德鎮建在湖畔，四周群山環繞。我們的酒店坐落在布萊德湖的東南角。走出酒店，微波蕩漾的湖面和北岸峭壁上的城堡便出現在眼前。在浩渺的湖面西邊盡頭，有一個夢幻般的小島。島上的教堂和鐘塔，在湖水、綠樹和背後巍峨青山的襯托下，美得讓人心顫。

千年城堡 巨石圍繞

清晨，我們爬上那座中世紀的城堡。據介紹，這是斯洛維尼亞境內最古老的城堡，準確的初建年代已不可考，歷史文獻中有一份關於此城堡的契約是1011年簽署的。城堡建在湖邊一座巨石山崗上，三面是峭壁懸崖，頂部距湖面124米。在中世紀漫長的歲月裡，城堡兼有軍事要塞和宮殿兩種功能。城堡內依山勢修了上下兩處庭院，通過兩面石階相連。下庭院的入口上方，在兩座羅馬式塔樓之間，建有上沿帶瞭望和射擊孔的堅固城牆。

俯瞰湖心島。（圖片皆由作者提供）

城堡上下庭院沿湖一面是低矮的石牆，從這裡眺望，山光水色盡收眼底。遇上陰天，但又何妨？有道是：「山山水水處處明明秀秀，晴晴雨雨時時好好奇奇。」晴、陰、雨、雪天氣，大自然各具風情。就說此時吧，四面的青山被雲霧籠罩著，俯瞰湖面湖岸，景物時隱時現。湖水、林木、山澗、巨石的氣息，被厚重的水氣承載著，浮動著，蕩然飄送到我的身邊。清風吹過，霧氣稍散，遠方青灰色的暈潤處，露出幾重山脊。繼而，山脊間的雲霧由濃變淡，宛如縹緲的輕紗。

城堡和遠山。（圖片皆由作者提供）

下了山崗，我和妻子沿着環湖小道，向著魅力四射的湖心島方向走去。布萊德湖位於阿爾卑斯山脈東南，屬於地質學上的冰蝕湖。湖長2120米，寬1380米，繞湖一周6公里。越往前走，湖心島上被參天大樹簇擁著的建築越清晰。建築的主體是建於17世紀的聖母蒙召升天大教堂，教堂主殿和附屬建築的屋頂為橘紅色。那座白色的鐘樓呈四稜型，高52米，特別醒目。上島需要乘船，船碼頭在島之南。從碼頭到教堂大門有99級石頭台階。台階起自湖面，下寬上窄，把獨特的幾何造型美鑲入畫面。

聖母升天教堂。（圖片皆由作者提供）

湖心教堂 吸引目光

我們繞湖而行，目光一直被湖心島上的教堂吸引著。中心的景色變化不大，但其背景──湖岸的花園民居和背倚的山巒──卻不斷變幻著影像。沿岸建築不多，且規模都不大，卻秀麗多姿。不知道哪一棟小樓曾是南斯拉夫國王的夏宮。鐵托總統執政時，夏季也到布萊德辦公。他的府邸是國王舊日的夏宮嗎？那個抗擊法西斯，抵制蘇聯，倡導不結盟運動的鐵托，曾經讓前南斯拉夫受到世界的矚目和尊重。斯人已逝，前南解體，湖山依舊。

旅遊旺季已過，加上天陰有雨，偌大的湖岸四周只有可數的行人。眼前湖面風平浪靜，四下悄然無聲。岸北峭壁上的千年古堡默默注視著我們。城堡背後的高山層層疊疊。遠方天際，青色山嶺的剪影同灰色雲朵混為一體。我彷彿走入夢中，忘卻身處何處，不知今夕何夕。

島上教堂與城堡。（圖片皆由作者提供）

湖心島教堂塔樓上金鐘敲響了。清脆、悅耳的鐘聲在湖面上蕩開，餘音在周邊山巒間回響；鐘聲洗滌著我的心靈。置身蒼茫巍峨的阿爾卑斯山下，漫步美如仙境的布萊德湖畔，遠離塵世的喧囂與浮華，人間的煩惱和紛爭消失殆盡。

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