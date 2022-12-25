旅遊補給站／手機飛航模式 攸關機上乘客安全

歐盟將同意開放一般民航飛機內使用支持5G的行動設備，美國未來也有可能效仿，然而這並不代表每個人都能在飛機上打電話。(美聯社)

根據Allianz Global Assistance一項2017年的調查，約40%的乘客表示搭乘飛機時仍保持手機 服務開啟，但聯邦航空管理局(FAA)規定要求所有搭機乘客手機開啟飛航模式，

根據FAA的聲明，其規定禁止在飛機上使用特定的可攜式電子設備，除非航空公司確定該設備不會干擾導航或通訊系統。不過，未來可能這一規定可能將改變。

近期消息指出，歐盟將同意開放一般民航飛機內使用支持5G 的行動設備，專家表示美國未來也有可能效仿，然而這並不代表每個人都能在飛機上打電話，在飛行安全方面，並非所有手機服務都有相同的條件。

所以搭乘飛機時不開啟飛航模式究竟會造成什麼影響？根據專家及FAA的說法，這關係到機上乘客的安全。

俄亥俄州 立大學航空研究中心教授普什尼茨基(Shawn Pruchnicki)指出，最大的問題是對飛機導航系統的潛在干擾，「真正重要的是著陸，尤其是進行儀表著陸(instrument landing)時，這些信號非常、非常精確，自動駕駛儀飛行的信號也非常、非常精確，這種時候你根本不會想要有任何變異，尤其是考量到地勢的時候。」

正如FAA的聲明所述，乘客若要在機上使用手機服務，航空公司必須證明該設備不會干擾飛機的通訊或導航系統。

普什尼茨基說：「沒有做過針對所有不同類型的飛機結合所有不同類型手機的廣泛測試，這有大量不同的組合。」此外，在飛機航行的高度上，大多數手機訊號強度不足以連接到地面上的基地台，但手機尋找訊號的過程仍會耗電。

許多航空公司提供機上的網路連接服務，即使乘客開啟飛航模式也能連接，普什尼茨基說機上的Wi-Fi系統不會帶來與手機網路相同的風險，飛機Wi-Fi系統的強度更低，頻率不同，干擾的風險較小。

5G服務與其相似，其波長干擾飛行儀表的可能性比舊一代的手機服務低。由於相關問題還未有徹底的研究及測試，因此大多數專家建議最好遵循FAA的規定。