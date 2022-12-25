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旅遊補給站／年底假期 旅遊險怎麼買？

編譯周芳苑
疫情紓緩出遊人數大增，航空業人員卻嚴重短缺，年底過節搭機出遊遇到航班延誤、取消的風險恐怕比往年高，購買旅遊險變得更重要。(取自pexels)
疫情紓緩出遊人數大增，航空業人員卻嚴重短缺，年底過節搭機出遊遇到航班延誤、取消的風險恐怕比往年高，購買旅遊險變得更重要。(取自pexels)

疫情紓緩出遊人數大增，航空業人員卻嚴重短缺，年底過節搭機出遊遇到航班延誤、取消的風險恐怕比往年高，購買旅遊險變得更重要。

以往，出遊者通常只在花大筆費用到海外出遊時買旅遊險，但疫情爆發後，在美國境內搭機出遊頻出狀況，買旅遊險的人增加。

美政府規定，國內航班行李延誤最高理賠3800美元，過程困難重重，而且航空公司設有限制，家住加州的米特羅維奇(Stefan Mitrovic)因此透過Travelinsurance.com為行李買保險，理賠額為行李物品市值75%。

每個人需求和條件不同，適用的旅遊險也不一樣。

保險只涵蓋預付、不可退款的旅費。花費超過2000美元便可考慮買保險，保險往往涵蓋意外費用如航班取消。

TripInsurance.com總裁斯基爾肯(Dan Skilken)說，假如因天氣延誤班機，航空公司沒有義務援助旅客，若事先投保可交由保險公司出錢支付衍生出來的旅館、更換機票等費用。

量身訂做最適合的保險

旅遊險業者World Nomads美國主管圖納(Christina Tunnah)說，不少業者提供客製化服務，InsureMyTrip.com 及battleface.com讓顧客根據需求選擇保險項目，諸如航班取消、行李遺失等等。

年底過節期間，出遊者需求最大的投保項目是醫療及旅程取消。

旅遊保險業者VisitorGuard.com營運部負責人薩德卡(Pallavi Sadekar)說，一般的醫療保險並不針對國外緊急醫療提供給付，旅遊保險可補足；至於旅程取消，如果在承保範圍內被迫取消旅程，保險可補償預付而不可退還的旅費， 拿回已付出的錢、為更改旅程付費。

一般旅遊保險將在旅行期間提供保障，此外，假如覺得有可能不得不取消旅程，可考慮購買「以任何理由取消」(cancel for any reason)的保險，可取回50%至75%預付、不可退還的費用。

專家針對選購保險提出建議。首先要及早購買，有些保險須在支付初始旅費押金14天內購買，才能將既有疾病納入保險範圍；其次詳讀保險細則；第三點，不要只買最廉價保險，太過廉價可能保障不足。

醫療保險 疫情 加州

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