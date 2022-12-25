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全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

旅遊／夏威夷看活火山 開眼界

項明華
在噴發的火山口。（圖片皆由作者提供）
在噴發的火山口。（圖片皆由作者提供）

如果要選世界著名的度假聖地，夏威夷肯定是公認的一個。但若要問去夏威夷看啥呀，大部分人都會答：看比基尼和沙灘呀，當然還有二戰的遺跡。其實世界上好的沙灘多的是，美國的佛羅里達州東西兩岸都有美麗的沙灘，西邊還是白沙灘呢。夏威夷實際上值得去一遊的還有不少其他的景點，有的還是世界上獨一無二的呢。我們就去了那些珍奇的地方，大開了眼界，大增了閱歷。

當然還先得普及一些夏威夷的地理知識。夏威夷群島大大小小共有132島，主要島嶼有8個，有些小島是無人居住的荒島。最大的島正式名字叫夏威夷島，因為與夏威夷群島名字相同，易混淆，所以稱它為大島，它的面積是其他所有島加起來的兩倍。人口最多的是瓦胡島，首都火奴魯魯即在此島，華人都喜歡稱火奴魯魯為檀香山，因為早期華工來此謀生時在這裡發現了檀香木，這種稀罕的木材會散發出優雅宜人的香氣。後來因為採伐過度，現在的檀香山再無檀香樹了。

夜觀火山噴發。（圖片皆由作者提供）
夜觀火山噴發。（圖片皆由作者提供）

夏威夷群島都是火山島，處於太平洋地殼斷裂帶的火山活動區，所有的島都是因地殼斷裂處噴出來的岩漿而形成的。大島由五座火山組成，其中有三個是活火山，現在還在噴岩漿。我們決定先去的就是自1983年以來還在不斷爆發的基拉韋厄火山，它坐落在夏威夷的火山國家公園內。

彩虹瀑布。（圖片皆由作者提供）
彩虹瀑布。（圖片皆由作者提供）

彩虹瀑布 饒有韻味

順路我們先遊了基洛市郊的彩虹瀑布。彩虹瀑布規模不算很大，但很有特色，它有平行的三條瀑布一瀉而下，中間的寬粗壯實，兩邊的絹細苗條，中間的奔騰咆哮，兩邊的柔軟和聲，所以即使不很雄偉，倒也很有韻味。我有些不明白，問導遊，為什麼大瀑布是黃色，而兩邊是清水。導遊解釋說主瀑布是從遠山上帶土下來，因而呈黃色，而兩邊細瀑布是近處的草木中匯流而成的。下雨時，瀑布眼前會呈彩虹，故得其名。

美國最南端的懸崖。（圖片皆由作者提供）
美國最南端的懸崖。（圖片皆由作者提供）

我們的車終於到達基拉韋厄山了，一路上我們可以見到因地震造成的斷裂路面。火山地區，地震是火山的孿生兄弟，頻繁的地震使當地人對它已是見怪不怪了。在離山頂還有二英里我們就得下車，因為怕受震路面因載重而受損。爬了二英里山路終於到達山頂 。

被風次成奇形的樹。（圖片皆由作者提供）
被風次成奇形的樹。（圖片皆由作者提供）

可即使到達山頂，我卻沒有達頂的感覺。山的頂在哪裡呀？我面前是一個碩大無朋的坑，不但大而且深，我們就站在坑邊上遠眺。在有幾十個足球場那麼大的坑中有幾處在冒白煙，導遊說那裡就是在噴岩漿。我感到有些奇怪，這不是像一口大鍋，鍋中燉的湯在冒白汽。這那像是著名的火山—富士山呀。導遊解說道：富士山是椎形火山，我們這裡是盾形火山，你是找不到尖椎形的山頭。盾形火山因岩漿比較稀薄，會流淌出幾十公里外，形不成尖椎形。如果晚上去那裡，你就會大吃一驚，大坑那裡如煉鋼爐出鋼水，映紅半邊天。

第二天我們又去了茂納凱亞火山，它是休眠火山。去茂納凱亞山是晚上，我們要在那裡觀星空。導遊說那裡是全世界觀看星空的最佳地點。山路不易走，尤其最後那段路是碎石路，所以我們一行人從旅館出發，就改乘了三輛四驅的SUV。車子時快時慢，到觀察點時已晚上八點多了。我們到達的山坡是海拔2180米。

新觀星台 原住民反對

茂納凱亞山上4000米處有一座老的天文台，裡面有幾十個國家的天文學家在這裡工作。因為這裡是世界最佳觀星點。後來又計畫化9.7億美金再造個新的，卻遭到這裡的原住民反對。原住民反對建新的天文台，因為按他們的信仰，這是一座聖山，建造天文台，會破壞風水。結果新天文台只能移居智利。

池水中的畫。（圖片皆由作者提供）
池水中的畫。（圖片皆由作者提供）

在美國常聽人說美國的最南邊就是大文豪海明威居住過的Key West。實際上這句話是有語病的，應該說是美國本土；美國的最南邊應該是夏威夷大島的最南端。我們下一站就去了那裡，一條窄窄的小公路把我們引領到了那裡。岸邊是明顯的火山岩漿的冷凝的結石，黑黑如煤，拾起一塊來掂掂，明顯會感到它的比重高於煤塊，它一定富含金屬物質。因海水長期沖刷，石塊都被磨去稜角。我臨岸去瞧，發現巉岩如刀劈，全是臨空的懸崖，都有四、五層樓高。崖邊築有幾個木跳水台，不時有人縱身跳海。有人告訴我在崖邊壁上築有鐵梯，跳下去的人可以從這裡爬上來。美國的最南端成了測試人們膽量的試膽石。

夜空中的銀河。（圖片皆由作者提供）
夜空中的銀河。（圖片皆由作者提供）

鑽石頭山。（圖片皆由作者提供）
鑽石頭山。（圖片皆由作者提供）

在車行南端的路上，我發現兩邊的樹木造型奇特，宛如中國人喜歡的盆景造型，只不過它們是特大型的盆景。原來這南端多季風，而且是強季風，經年累月地朝一個方向吹，吹得這些樹像被人工修剪成的一頂歪的大帽子，歪帽子的樹冠向一邊延伸出去20多米，它彷彿是一尊抗爭的藝術品，在闡述美學中的病態美呢。

大島上還有一處特別的地方，那就是黑沙灘。黑沙灘？真令人有點不能相信沙是黑的。直到汽車開到那片海灘我才明白，這真的是黑沙灘呀！還是大自然的力量，岩漿噴流至海邊，浪打雨刷，經過了千萬年刷磨，石碎成了塊，塊切成了粒，粒磨成了沙。堅硬的岩石在柔軟至極的水面前被改造成了粉沙；大自然就是有這樣偉大的力量。

黑沙灘的海龜。（圖片皆由作者提供）
黑沙灘的海龜。（圖片皆由作者提供）

沙灘上還有二個大海龜，它們是這裡的明星，公園裡用欄杆劃出的一小塊地方，不允許任何人進入。沙灘上還有不少用小石塊壘的石堆，原來這是當地居民在海龜蛋上築的保護堡壘。

遊覽完大島，我們飛回檀香山。夏威夷群島之間因為風高浪急，不適合一般人坐船，所以人員往來大都坐飛機，去外地又大都只能從人口最多的檀香山轉機。夏威夷島間飛行實際時間常是短暫的十幾分鐘，飛機剛上了天，馬上準備降落。

黑沙灘。（圖片皆由作者提供）
黑沙灘。（圖片皆由作者提供）

回到檀香山後我們又安排了一天遊覽，一天之內走了幾個景點。鑽石頭山是檀香山附近熱門景點之一。這裡被開闢成一座州立公園。庫克船長和船員在這裡上的岸，上岸後他們在火山口發現閃閃發光的方解石晶體，就誤以為是鑽石，所以山得其名。它已成了夏威夷州的標誌性紀念碑。山高僅232米。一家老少周末到這裡爬爬山，吃吃野餐是這裡居民常見的親子活動。

這個島上盛產鳳梨，都樂食品（Dole Food）在這裡建有一所以鳳梨為主題的遊樂園，我們在去都樂菠羅園路上，又在順路的大風口戰場短暫停留。1795年在這裡曾發生過一場戰爭，從此統一整個夏威夷。

穿彩衣的桉樹。（圖片皆由作者提供）
穿彩衣的桉樹。（圖片皆由作者提供）

桉樹穿彩衣 五顏六色

這裡的桉樹很特別，它的樹皮呈五顏六色的，我從未見過樹皮會呈現這樣美色。桉樹原產地在澳洲，是生長很快的喬木，它的樹葉在中藥中可以入藥，有驅風祛寒效果。按樹五年即可成材，因為它的纖維較長及柔綿，製作鈔票的紙質中必須用到桉樹。因其有這樣的經濟價值，中國在廣西也大量種植。但後來發現桉樹根系很深，吸水很強，在它的周圍，其他植物因缺水很難成活，所以又作了限制。但不管是原產地澳洲，還是中國，樹皮都是單灰色，從沒有這樣美麗多彩。當然這肯定和夏威夷的土質有關，這裡是特別的火山岩漿形成的土壤。灰姑娘嫁到這裡，吃了這裡的水和土變得如此動人了。

第二天我們將乘飛機回美國本土了，我們決定利用上午時間去珍珠港看二戰遺跡。尤其想上密蘇里號戰列艦，想不到參觀者須上網預約，我們只能以它為背景，和它合個影了。

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鯨魚島。（圖片皆由作者提供）
鯨魚島。（圖片皆由作者提供）

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